México

¿Quiénes deberían vacunarse contra el sarampión?

Hasta el 9 de febrero de 2026, la Secretaría de Salud reporta 8,899 casos acumulados y 28 muertes por el virus en México

Crédito: Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
El informe diario de la Secretaría de Salud sobre el brote de sarampión indica que, hasta el 9 de febrero de 2026, se han registrado 8,899 casos acumulados en todo el país y 28 defunciones asociadas a la enfermedad.

El documento detalla que el grupo de edad con mayor número de contagios corresponde a menores de 1 a 4 años, con 1,327 casos. Le siguen los infantes de 2 a 9 años, con 1,088 casos, y el grupo de 25 a 29 años, que suma 963 casos y ha mostrado un incremento en los reportes recientes.

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias han implementado campañas de vacunación en distintas regiones del territorio nacional. Estas acciones buscan contener el avance del sarampión y disminuir la incidencia de nuevos contagios entre la población.

¿Quiénes deberían vacunarse?

El brote de sarampión alcanza
El brote de sarampión alcanza 8,899 casos en el país y deja 28 fallecidos. | (Freepik)

El sarampión es una enfermedad viral de las más contagiosas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) pues un solo caso puede generar entre 12 y 18 contagios.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dra. Gloria Aguirre, infectóloga de TecSalud, las personas que deberían vacunarse contra el sarampión son:

  • Niños: Se recomienda dos dosis de la vacuna, la primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. En el contexto de un brote, puede aplicarse una dosis desde los seis meses (dosis cero), seguida por el esquema habitual.
  • Jóvenes, adultos y viajeros internacionales: Deben recibir dos dosis con un intervalo de cuatro semanas si no tienen evidencia de anticuerpos contra el virus por vacunación previa o infección.
  • Personal de salud y educación: Por estar en contacto frecuente con niños y personas de riesgo.
  • Personas sin esquema de vacunación completo o que no recuerdan si han sido vacunadas: Ante la duda, se recomienda aplicar una dosis de refuerzo.
  • Personas nacidas después de los años 70: Antes de esa década, se asume inmunidad por exposición natural al virus.
Las autoridades sanitarias intensifican las
Las autoridades sanitarias intensifican las campañas de vacunación ante el repunte de sarampión|(Crédito: Noticias de la UAM Cuajimalpa)

Por su parte, la Asociación Mexicana de Vacunología emitió recomendaciones específicas sobre quiénes no deben recibir la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis); entre ellas se encuentran:

  • Personas embarazadas.
  • Pacientes con inmunosupresión grave (como quienes padecen cáncer y están en tratamiento de quimioterapia, trasplantes o inmunodeficiencias primarias).
  • Personas con antecedentes de reacción alérgica grave: la vacunación debe posponerse.

El organismo aclaró que la alergia al huevo no es una contraindicación, salvo si existe una anafilaxia documentada. Destacó que las contraindicaciones son pocas y específicas, por lo que recomendó acudir a valoración con personal de salud ante cualquier duda.

