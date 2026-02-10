¿Quiénes deberían vacunarse contra el sarampión?

El informe diario de la Secretaría de Salud sobre el brote de sarampión indica que, hasta el 9 de febrero de 2026, se han registrado 8,899 casos acumulados en todo el país y 28 defunciones asociadas a la enfermedad.
El documento detalla que el grupo de edad con mayor número de contagios corresponde a menores de 1 a 4 años, con 1,327 casos. Le siguen los infantes de 2 a 9 años, con 1,088 casos, y el grupo de 25 a 29 años, que suma 963 casos y ha mostrado un incremento en los reportes recientes.
Frente a este escenario, las autoridades sanitarias han implementado campañas de vacunación en distintas regiones del territorio nacional. Estas acciones buscan contener el avance del sarampión y disminuir la incidencia de nuevos contagios entre la población.
¿Quiénes deberían vacunarse?
El sarampión es una enfermedad viral de las más contagiosas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) pues un solo caso puede generar entre 12 y 18 contagios.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dra. Gloria Aguirre, infectóloga de TecSalud, las personas que deberían vacunarse contra el sarampión son:
- Niños: Se recomienda dos dosis de la vacuna, la primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. En el contexto de un brote, puede aplicarse una dosis desde los seis meses (dosis cero), seguida por el esquema habitual.
- Jóvenes, adultos y viajeros internacionales: Deben recibir dos dosis con un intervalo de cuatro semanas si no tienen evidencia de anticuerpos contra el virus por vacunación previa o infección.
- Personal de salud y educación: Por estar en contacto frecuente con niños y personas de riesgo.
- Personas sin esquema de vacunación completo o que no recuerdan si han sido vacunadas: Ante la duda, se recomienda aplicar una dosis de refuerzo.
- Personas nacidas después de los años 70: Antes de esa década, se asume inmunidad por exposición natural al virus.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Vacunología emitió recomendaciones específicas sobre quiénes no deben recibir la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis); entre ellas se encuentran:
- Personas embarazadas.
- Pacientes con inmunosupresión grave (como quienes padecen cáncer y están en tratamiento de quimioterapia, trasplantes o inmunodeficiencias primarias).
- Personas con antecedentes de reacción alérgica grave: la vacunación debe posponerse.
El organismo aclaró que la alergia al huevo no es una contraindicación, salvo si existe una anafilaxia documentada. Destacó que las contraindicaciones son pocas y específicas, por lo que recomendó acudir a valoración con personal de salud ante cualquier duda.