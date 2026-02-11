México

CDMX sí pedirá a la FIFA que los visitantes al Mundial de Futbol 2026 vengan vacunados contra el sarampión

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, también solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores que turistas cumplan con su esquema de vacunación para evitar nuevos contagios

Crédito: Jovani Pérez/Infobae México
A cuatro meses de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México —programada para el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca—, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que solicitará a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que los turistas que asistan al evento estén vacunados contra el sarampión.

Esta medida se plantea en medio del incremento de casos de esta enfermedad en la capital del país.

Brugada pide “cuidarnos todos” ante evento internacional

Durante una conferencia realizada el pasado martes 10 de febrero, la mandataria capitalina subrayó que el Mundial es un evento internacional “muy importante”, por lo que consideró necesario reforzar las medidas de prevención sanitaria.

Crédito: Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
“El sarampión no se generó en México, vino del extranjero, no quiero decir de qué país, para no generar problemas, pero pues hay que cuidarnos todos. Es un evento internacional importante y tenemos que cuidarnos. Entonces sí vamos a pedir que vengan vacunados —a los turistas— y eso es proteger. Ellos se protegen y nos protegemos como comunidad”, declaró.

La funcionaria explicó que la intención es fortalecer la protección de la salud pública ante la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros durante la justa deportiva.

Aumentan casos de sarampión en CDMX y en el país

Las declaraciones de Brugada ocurren en un contexto de aumento de contagios. De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México, con corte al 10 de febrero, en la Ciudad de México se han confirmado 196 casos y el fallecimiento de una niña de 14 meses de edad.

Además, la Secretaría de Salud reportó la primera muerte por sarampión en la capital. A nivel nacional, suman 28 defunciones asociadas al brote.

No obstante, la secretaria de Salud local, Nadine Gasman Zylberman, precisó que el fallecimiento en la Ciudad de México fue anunciado recientemente, pero corresponde a un caso contabilizado el año pasado, tras un proceso de verificación para confirmar que la causa fue el virus.

Con la cercanía del Mundial 2026, el gobierno capitalino busca reforzar medidas preventivas para evitar nuevos contagios durante uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global.

