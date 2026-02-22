México

Golpe a delincuencia organizada en Baja California Sur: aseguran armamento y más de 79 millones de dosis de droga

Las operaciones se llevaron a cabo bajo el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, con funciones de vigilancia y control territorial en zonas estratégicas

La Secretaría de Marina (SEMAR) reportó un operativo exitoso contra la delincuencia organizada en Baja California Sur, en el que personal naval aseguró una importante cantidad de armamento, equipo táctico y narcóticos, como parte de las acciones de combate al tráfico de drogas y al crimen en el estado.

Según el comunicado oficial, las operaciones se llevaron a cabo bajo el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, con funciones de vigilancia y control territorial en zonas estratégicas de la región. En el aseguramiento se incluyeron armas de fuego, equipo táctico, presuntas sustancias ilícitas y un vehículo relacionado con actividades delictivas.

Los narcóticos decomisados equivalen a más de 79 millones de dosis, lo que representa un golpe significativo a las finanzas de los grupos criminales que operan en la ruta del Pacífico mexicano. Estos aseguramientos se logran a través de inteligencia naval y patrullajes terrestres y marítimos, reforzando la presencia del Estado en puntos vulnerables de tránsito de drogas.

La SEMAR informó que los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes, contribuyendo así a las labores de investigación y persecución del delito. La movilización de recursos humanos y materiales de la Armada de México en esta operación subraya el compromiso institucional con la seguridad y el mantenimiento del Estado de Derecho en el país.

Este aseguramiento se suma a otras acciones recientes de las fuerzas federales contra el tráfico de drogas en aguas y costas del Pacífico mexicano, donde también se han interceptado embarcaciones con cargas ilícitas y se han realizado detenciones en coordinación con otras dependencias de seguridad.

Delincuencia organizadaBaja California SurMarinaSeguridadNarco en MéxicoNarcotráfico en México

