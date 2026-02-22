México

Exalcalde de Tequila presumía vínculo con “El Mencho” para intimidar a comerciantes y funcionarios

Testimonios señalan que Navarro utilizaba el nombre del líder criminal como respaldo para presuntas amenazas y cobros ilegales en el municipio

Guardar
Alcalde de Tequila, Jalisco, Diego
Alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue señalado por empresarios y comerciantes de imponerles cuotas para operar. (Anayeli Tapia/Infobae)

El ex alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, es investigado a nivel federal por presuntamente utilizar su supuesto vínculo con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como instrumento de presión en el ámbito político y comercial.

Testimonios integrados al expediente señalan que Rivera Navarro exigía pagos a comerciantes y empresarios. Para reforzar sus amenazas, aseguraba contar con el respaldo directo del grupo criminal.

La investigación sostiene que el ex alcalde recurría al nombre de “El Mencho” como advertencia ante cualquier negativa a cumplir con sus exigencias económicas. Esa mención funcionaba como mensaje de intimidación para quienes se resistían a sus peticiones.

La presunta exhibición de respaldo criminal

La Fiscalía investiga a Diego
La Fiscalía investiga a Diego Rivera Navarro, ex alcalde de Tequila, por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación y delitos de delincuencia organizada. - EFE/ Secretaria Seguridad y Protección Ciudadana de México /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Entre las pruebas figura un evento musical: Rivera presumía haber organizado un concierto para “El Mencho” con Los Alegres del Barranco.

Comerciantes y empresarios afectados interpretaron estas referencias como advertencias ante posibles represalias.

Las alusiones al concierto y al respaldo del CJNG habrían generado un ambiente de temor y sumisión en la comunidad.

Señalamientos de presión y temor en el municipio

El presunto respaldo criminal se
El presunto respaldo criminal se evidenció con la organización de un concierto para 'El Mencho', utilizando eventos públicos como demostración de poder en Tequila. - FOTO: SSPC/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el expediente, las amenazas no solo eran verbales. Se documentan acciones dirigidas a castigar a quienes cuestionaban la gestión de Rivera, lo que fortaleció la percepción de impunidad y riesgo.

El documento judicial recoge además acusaciones sobre presuntos secuestros de candidatos rivales en procesos electorales previos, lo que apunta a un esquema de violencia política ligado a la exhibición de poder criminal.

El proceso judicial sigue abierto y las autoridades buscan determinar el alcance de los señalamientos y las posibles responsabilidades de los involucrados.

Investigación y proceso judicial en curso

La detención de Rivera Navarro
La detención de Rivera Navarro y sus colaboradores revela que la presidencia municipal fue utilizada para extorsión, secuestros y control político con apoyo del CJNG. - REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

De acuerdo con información de Infobae México la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la presidencia municipal de Tequila, encabezada por Diego Rivera Navarro, funcionó como base para actividades de secuestro, extorsión y dominio político, bajo la supuesta protección del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Empresarios, comerciantes, opositores y trabajadores municipales relataron encuentros oficiales que derivaron en amenazas, así como la utilización de policías como agentes de cobro y el uso de resoluciones gubernamentales como herramienta de represalia.

Temas Relacionados

El MenchoCJNGNarco en MéxicoPolítica MexicanaDiego Rivera NavarroSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar fueron dañadas tras la captura de “El Mencho”, líder del CJNG, en Jalisco

La situación fue informada por el Gabinete de Seguridad Nacional

Aproximadamente 20 sucursales del Banco

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina

Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano, felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas por el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien calificó como “uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados”

Washington afirmó que la muerte

Beca Rita Cetina para primaria 2026: el aviso importante antes de registrarse en marzo

La iniciativa impulsada desde 2025 por el gobierno de Claudia Sheinbaum desde 2025 ampliará su cobertura

Beca Rita Cetina para primaria

¿Sicarios en el Aeropuerto de Guadalajara? La versión de las autoridades l Videos

Varios usuarios grabaron la psicósis que vivieron al creer que estaban bajo amenaza de sicarios que realizaron actos de violencia en carreteras de Jalisco y otros estados

¿Sicarios en el Aeropuerto de

Suspenden actividades en el Puerto de Manzanillo hasta nuevo aviso tras muerte de El Mencho

Diversos ataques en calles y carreteras llevaron a las autoridades a cerrar de manera momentánea el paso de embarcaciones en la zona oriente del país

Suspenden actividades en el Puerto
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Sicarios en el Aeropuerto de

¿Sicarios en el Aeropuerto de Guadalajara? La versión de las autoridades l Videos

Suspenden actividades en el Puerto de Manzanillo hasta nuevo aviso tras muerte de El Mencho

De prisionero en EEUU a ser el narco más poderoso: la historia del Mencho, líder del CJNG abatido

Christopher Landau celebra el abatimiento de ‘El Mencho’: “Gran avance para México y Estados Unidos”

Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra”, emerge como pieza central tras la muerte de “El Mencho”, su padre

ENTRETENIMIENTO

Estos son los influencers que

Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”: los corridos y polémicas del exlíder del CJNG que dejaron huella en la música

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

Javier Ceriani acusa a Ángela Aguilar de alentar campaña de odio y amenazas contra Cazzu y su hija

Cómo preparar bistec al albañil: receta mexicana fácil, casera y llena de sabor

DEPORTES

Quién es Auston Matthews, jugador

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cancelan partidos de la Liga MX en Jalisco tras abatimiento del ‘Mencho’, líder del CJNG : “La decisión más sensata”

Cancelan Clásico Nacional Femenil por abatimiento del Mencho

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

Larcamón pide a Aguirre considerar a los mexicanos sobre los naturalizados: “sería ilógico no tener a Charly Rodríguez”