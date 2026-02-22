México

Estos son los estados en alerta tras el asesinato del Mencho, líder del CJNG, en Tapalpa

Diversas instituciones de seguridad mantiene repliegues por la violencia

El diversos puntos de Jalisco
El diversos puntos de Jalisco se han presentado bloqueos con la quema el robo y quema de vehículos así como balaceras Foto: Captura de pantalla redes sociales

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue asesinado como consecuencia de un enfrentamiento en Jalisco. El deceso fue informado por la Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa).

Ante la magnitud de las operaciones realizadas en Jalisco diversos estados han pronunciado el reforzamiento de acciones de seguridad en sus entidades como consecuencia de los hechos registrados en Jalisco.

El propio Ejercito destaco el envío de diversos elementos de seguridad a estados cercanos.

“En estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad federativa“, se puede leer en el informe militar.

(Anayeli Tapia/Infobae)

Diversos estados despliegan operativos

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, informó sobre la quema de vehículos en la entidad tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes.

“Derivado de un operativo federal en el que fue abatido el líder de una célula del crimen organizado, se presentó la quema de vehículos en distintos tramos carreteros”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

Por lo anterior la Mesa de Seguridad trabaja de manera permanente para generar operativos.

A su vez, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó sobre bloqueos carreteros en la entidad, uno de ellos ya desactivado.

  • Uno a inmediaciones de Tecualilla, municipio de Escuinapa, el cual ya fue liberado
  • Otro cerca de Villa Unión, municipio de Mazatlán, que ya fue atendido por el Grupo Interinstitucional

Por su parte, el Gabinete de Seguridad confirmó que hasta las 2:00 de la tarde había 21 bloqueos carreteros activos en Jalisco y que otros cinco ya habían sido liberados.

Despliegue en Guanajuato deriva en arrestos

Guanajuato asegura que no hay bloqueos carreteros en la entidad y que el despliegue de agentes provocó la detención de varias personas en distintos municipio, sin que haya numero exacto de las mismas. Las autoridades reportan saldo blanco y le operatividad del aeropuerto, aunque aceptan que si hubo actividades delictivas, las cuales fueron controladas

“Hay gran cantidad de información falsa circulando en redes sociales, incluyendo imágenes de incendios realizados con inteligencia artificial. Toda esta información está generando psicosis”.

Mapa oficial de Guanajuato mostrando
Mapa oficial de Guanajuato mostrando incendios y bloqueos en sus municipios

Detallaron que hasta las 13:30 horas fueron registrados incidentes en 23 municipios, todos ellos controlados.

Incrementan presencia operativa en Nuevo León, Puebla y Chiapas

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que dio instrucciones al Gabinete de Seguridad para redoblar la vigilancia en la frontera con Centroamérica, además de carreteras colindantes con Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

De igual manera en Puebla fue reforzada la presencia operativa en coordinación con los tres niveles de gobierno para preservar el orden y prevenir cualquier situación de riesgo.

Por su parte, en Nuevo León fue implementado el Operativo Muralla para prevenir la incursión de grupos armados de otras entidades.

