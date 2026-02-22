¿Dudas sobre salud sexual y reproductiva? INSP ofrece asesoría gratuita y confidencial por chat

El INSP ofrece orientación totalmente gratuita y confidencial. Foto: (iStock)

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), de la Secretaría de Salud, fortalece el acceso de adolescentes a información confiable a través del chat en línea ¿Cómo le hago?, una herramienta gratuita y anónima para resolver dudas sobre salud sexual y reproductiva.

Disponible en https://comolehago.org/, el servicio ha mostrado un crecimiento notable: pasó de mil consultas en 2021 a más de 34 mil en 2024, reflejo de la confianza que ha generado entre jóvenes de todo el país.

El chat es atendido por profesionales de la salud especializados en sexualidad y reproducción, quienes brindan orientación basada en evidencia científica, sin juicios ni estigmatización. De acuerdo con la directora de Salud Sexual y Reproductiva del INSP, Aremis Villalobos, la información está adaptada a las necesidades de la población adolescente y las consultas son completamente anónimas; no es necesario proporcionar datos personales para recibir atención.

La plataforma es confidencial y ofrece información sobre temas como métodos anticonceptivos. Foto: (iStock)

Entre los temas que se abordan se encuentran métodos anticonceptivos y dónde conseguirlos; infecciones de transmisión sexual (ITS), su prevención y las pruebas disponibles; prácticas sexuales seguras y saludables; anticoncepción de emergencia; placer y erotismo; así como orientación sobre acceso a aborto seguro. El enfoque es integral: no sólo se responden dudas puntuales, sino que se ofrecen herramientas para tomar decisiones informadas y responsables.

La iniciativa ¿Cómo le hago? nació en 2015 como página web, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia, cuyo objetivo es reducir embarazos no planificados en este grupo de edad mediante el incremento en la demanda informada de métodos anticonceptivos, especialmente los reversibles de larga duración y la anticoncepción dual, que protege tanto de ITS como de embarazos.

En 2018, tras un estudio sobre necesidades digitales en salud sexual y reproductiva, adolescentes expresaron el interés de contar con un chat personalizado. Así, en 2021 el INSP y el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSR) pusieron en marcha el componente de chat, atendido por personal especializado de esta última institución.

Jóvenes y adolescentes podrán obtener ayuda sobre temas como sexo y género. Foto: (iStock)

Horarios y recomendaciones de uso

El chat opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y sábados y domingos de 8:00 a 20:00 horas. Los horarios de mayor demanda son de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 horas, por lo que se recomienda ingresar fuera de esos periodos si se busca una respuesta más ágil.

Para aprovechar mejor el servicio:

Ten claras tus dudas antes de iniciar la conversación.

Pregunta sin temor: la atención es respetuosa y confidencial.

Solicita información sobre opciones cercanas para obtener métodos anticonceptivos o realizarte pruebas.

Si lo necesitas, pide orientación para hablar con tu pareja o familia sobre el tema.

Además del chat, la plataforma ofrece videos, tutoriales y juegos interactivos que explican conceptos como sexo y género, cómo establecer límites y cómo usar correctamente el condón con la pareja.

Con esta herramienta digital, el INSP busca empoderar a adolescentes para que ejerzan su sexualidad de manera saludable, informada y libre de estigmas, acercando servicios confiables directamente a sus dispositivos.