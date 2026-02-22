México

Cómo preparar bistec al albañil: receta mexicana fácil, casera y llena de sabor

Una preparación tradicional con carne suave, verduras frescas y un toque picosito que conquista desde el primer bocado

El bistec al albañil destaca por su sencillez y evocación a la cocina tradicional de rancho con ingredientes accesibles. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bistec al albañil es uno de esos platillos que evocan la cocina de rancho y mesa compartida.

Con ingredientes sencillos y un procedimiento práctico, esta receta demuestra que no se necesita complicarse para lograr un resultado memorable.

La base es un kilo de bistec suave, cortado en trozos pequeños para que se dore parejo. A partir de ahí, el sabor se construye con verduras frescas, chiles y un toque de vinagre que realza cada elemento.

Ingredientes y preparación paso a paso

La receta de bistec al albañil requiere carne suave de res cortada en trozos pequeños, logro clave para un sellado parejo y sabor intenso. - crédito visualesIA Infobae

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el canal de Youtube de “De mi Rancho a tu Cocina”.

Ingredientes

  • 1 kilo de bistec de res
  • Pimienta negra molida
  • Sal al gusto
  • Un chorrito de vinagre blanco
  • 1 chile chipotle
  • 2 chiles jalapeños
  • 1/4 de tomate
  • 3 jitomates
  • 1 cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • Aceite
  • Un poco de agua

Preparación

  • Calienta una cazuela con aceite. Corta la carne en pedacitos y colócala a dorar. Añade pimienta y un poco de sal.
  • Pica cebolla, ajo, tomates y chiles en cuadros pequeños. Incorpora primero el ajo y la cebolla a la carne
  • Agrega jalapeños, tomate y jitomate. Cuando suelte jugo, integra el vinagre, el chipotle y “un chorrito de agua”. Deja hervir unos minutos

El secreto para que quede jugoso y picosito

Bistec acompañado de pimientos y nopales, un guiso mexicano que combina proteína y verduras en un platillo balanceado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso, dorar bien la carne, es esencial. Ese sellado inicial concentra el sabor y evita que el bistec pierda textura durante la cocción.

El equilibrio entre el picante del jalapeño y el ahumado del chipotle crea una salsa con carácter. El vinagre aporta acidez y ayuda a integrar los jugos que sueltan el jitomate y el tomate.

Cuando todo se combina, el resultado es una preparación espesa y fragante.

Cómo servirlos y disfrutarlos en casa

Bistec acompañado de pimientos y nopales, un guiso mexicano que combina proteína y verduras en un platillo balanceado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que el guiso está listo, se retira del fuego y se deja reposar brevemente. Esto permite que los sabores se asienten y la salsa tome cuerpo.

Puede acompañarse con arroz blanco o servirse en tortillas calientes para armar tacos generosos.

Al probarlo, la reacción resume la experiencia. Una receta práctica, rendidora y perfecta para reunir a la familia alrededor de la mesa.

Este tipo de platillos permite explorar la gastronomía mexicana y apreciar su variedad de sabores, colores y matices característicos. Facilitando el conocimiento de diferentes sabores, texturas y estilos de sazón propios de la cocina nacional.

