La riqueza cultural de Puebla llega a la CDMX con música, danzas y gastronomía para toda la familia: conoce la fecha y lugar del evento

Músicos de bandas de viento y bailarines de danzas folclóricas poblanas actúan en una explanada de Los Pinos, decorada con banderines de colores y emblemas institucionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Puebla llevará a la Ciudad de México una de sus mayores muestras de identidad cultural, con música, danzas, artesanías y gastronomía tradicional reunidas en “Puebla en Los Pinos”. La celebración, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Gobierno estatal, busca acercar al público capitalino a los sabores y expresiones que distinguen a la entidad en el panorama cultural del país.

“Puebla concentra una diversidad cultural que se construye desde la Sierra Norte, la Huasteca, la Mixteca, los valles y sus comunidades originarias. Reunir en Los Pinos sus bandas de viento, el son huasteco, la alfarería, la cocina tradicional y las danzas comunitarias permite reconocer a quienes transmiten estos saberes entre generaciones y darles una plataforma nacional. La colaboración con el Gobierno de Puebla amplía la circulación de sus expresiones y muestra la pluralidad de territorios que dan forma a la cultura del país”, expresó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de México.

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Cuándo y dónde será “Puebla en Los Pinos”

La exhibición tendrá lugar los días 8 y 9 de agosto de 2026, con un horario de 10 a 17 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en la avenida Molino del Rey 252, dentro del Bosque de Chapultepec, CDMX. El acceso estará abierto a todas las personas interesadas, sin costo alguno.

Durante estos dos días, quienes acudan podrán experimentar de primera mano las expresiones culturales que caracterizan al estado. El espacio ha sido acondicionado para albergar diversas actividades, propiciando un ambiente de encuentro y aprendizaje para públicos de todas las edades.

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Este evento surge como una colaboración institucional para fortalecer la circulación de manifestaciones históricas permitiendo que tanto visitantes como residentes reconozcan el valor de las tradiciones transmitidas entre generaciones y la pluralidad de territorios que configuran la identidad nacional.

Una infografía ilustra las diversas actividades culturales y gastronómicas que integran el programa de tradiciones de Puebla impulsado por la Secretaría de Cultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividades, talleres y expresiones artísticas

La programación abarca una variedad de actividades que incluyen presentaciones musicales, danzas tradicionales, narraciones orales y talleres participativos. Entre los grupos participantes destaca la Banda Sinfónica del Centro de Capacitación de Música de Banda (CECAMBA), reconocida por su labor en la formación de nuevas generaciones y la preservación de las bandas de viento.

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Durante la feria se presentarán la “Danza de los tecuanes” de Ahuehuetitla y la “Danza de moros” originaria de Chila de las Flores, ambas con profundas raíces en la vida comunitaria y las festividades religiosas. El son huasteco será interpretado por el Trío Huasteco Hermanos García y el grupo femenino Reinas de la Huasteca, mientras que la transmisión intergeneracional se incentiva con la participación del Trío Huasteco Infantil Femenil de Cuetzalan del Progreso.

El público podrá presenciar el montaje de narración oral “Carmen Serdán: cartas valientes”, que utiliza recursos escénicos como títeres y malabares para acercar la historia de la Revolución mexicana. Además, el Ensamble Poblano de Danza Folklórica, compuesto por más de 25 artistas, llevará al escenario coreografías que recuperan los bailes tradicionales del estado.

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Asimismo, estará la oportunidad degustar platillos típicos preparados por cocineras y cocineros de distintas regiones. Entre las recetas figuran el mole poblano, tamales, chiles en nogada y bebidas elaboradas con ingredientes locales. Paralelamente, en el Tejabán de Cencalli se ofrecerán productos gastronómicos para llevar, como miel, café, chocolate, salsas, botanas y velas artesanales.

La artesanía poblana estará representada por piezas de barro, talavera, palma, ónix y piedra volcánica, así como bordados y trabajos en vidrio. La Plaza Jacarandas reunirá la labor de maestras y maestros artesanos de diversas localidades, mostrando la variedad de técnicas y estilos que perviven en el estado.

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Cabaña 2 será el espacio destinado a talleres para personas de todas las edades: cine para infancias, creación de papel picado, sellos botánicos, collage con personajes históricos y modelado de barro. Estas actividades buscan fomentar la creatividad y el aprecio por el patrimonio prehispánico y contemporáneo.