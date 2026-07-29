Un hombre que cometió un feminicidio en Querétaro huyó a Texas pero fue capturado y entregado a las autoridades mexicanas

Juan Manuel imaginó que al huir a otro país no sería capturado por matar a una mujer pero la sinergia entre México y EEUU rindió frutos al identificarlo y repatriarlo para que cumpla su condena Foto: Fiscalía Querétaro

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La Fiscalía General del Estado de Querétaro logró la captura en Estados Unidos de Juan Manuel “N”, señalado como probable autor intelectual y material de un feminicidio, luego de que el imputado se ocultó en Texas para evadir a la justicia.

La detención se concretó el 4 de junio de 2026, cuando el presunto responsable fue arrestado en Conroe, Texas. Tras su aseguramiento, permaneció bajo custodia de la oficina de Enforcement and Removal Operations (ERO) en el Centro Montgomery mientras se completaba su proceso migratorio de deportación.

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Según la Fiscalía de Querétaro, la localización del imputado se derivó de las investigaciones que lo ubicaron en la ciudad de Houston, Texas. A partir de esa línea, se activaron mecanismos de colaboración con la Policía de Investigación del Estado de Chihuahua, que funcionó como enlace con autoridades estadounidenses para dar seguimiento a su paradero.

El 21 de julio, el imputado fue deportado a México a través del Puente Internacional Lincoln-Juárez, que conecta Laredo, Texas, con Nuevo Laredo, Tamaulipas. En ese punto fue entregado a elementos de la Policía Federal Ministerial y después quedó bajo custodia de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía de Querétaro para su traslado y presentación ante la autoridad judicial que lo requería.

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Agentes federales inmovilizan a un joven en una acera de Glendale, California, mientras una persona adulta observa la escena en el contexto de un arresto migratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía reiteró que mantuvo y fortaleció la coordinación con instituciones nacionales e internacionales para ubicar y detener a personas que intentaron sustraerse de la acción de la justicia fuera del país, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para víctimas y familias.

La dependencia también señaló que Juan Manuel “N” figuró como uno de los imputados y que el caso se investigó como feminicidio. En su reporte, puntualizó que la coordinación con autoridades de Chihuahua fue clave como canal de contacto con Estados Unidos para concretar el arresto y posterior deportación.

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El imputado fue detenido el 4 de junio de 2026 en Conroe , Texas, y quedó bajo custodia de ERO en el Centro Montgomery .

Fue deportado el 21 de julio por el Puente Internacional Lincoln-Juárez y entregado a la Policía Federal Ministerial .

La Fiscalía de Querétaro atribuyó el operativo a la colaboración con la Policía de Investigación del Estado de Chihuahua y autoridades de Estados Unidos.

Cayó segundo prófugo en EEUU por homicidio calificado

David mató a un hombre en una riña en Peñamiller Foto: Fiscalía Querétaro

En otro hecho, David “N” también fue detenido y deportado a México por el delito de homicidio calificado cometido el 13 de marzo de 2021 en el municipio de Peñamiller, Querétaro.

Se dio a conocer que este homicidio se perpetró cuando, el ahora detenido, presuntamente disparó con un arma de fuego contra la víctima tras cuestionarla sobre una riña ocurrida la noche anterior.

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En ese momento la víctima intentó resguardarse en su domicilio, pero lamentablemente perdió la vida a consecuencia de las lesiones. Tras estos hechos violentos, el presunto homicida huyó hacia los Estados Unidos.

Se dio a conocer que su arresto ocurrió el 4 de junio pasado y permaneció bajo custodia de Enforcement and Removal Operations (ERO) en el Centro Montgomery, en espera de su proceso migratorio

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