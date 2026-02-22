Así reaccionaron internautas a la violencia derivada de la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

Parte de los incendios generados tras la muerte de "El Mencho". Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó una ola de violencia por parte de miembros de la organización, quienes realizaron bloqueos, incendiaron negocios, vandalizaron bancos y atentaron en contra de elementos de seguridad en el estado de Jalisco.

En redes sociales como Facebook y X (antes twitter) se pueden leer publicaciones de gente aterrorizada por los delitos presuntamente causados como represalia por la muerte del también conocido como “El Señor de los Gallos” y como posible estrategia para no permitir el avance de las autoridades.

El operativo que derivó en la muerte de “El Mencho” fue realizado este 22 de febrero por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR)y la Guardia Nacional (GN).

Reacciones de internautas tras la violencia generada por la muerte de “El Mencho”

Testimonio de mujer luego de que "El Mencho" fuera abatido por elementos federales. Crédito: Redes Sociales

Usuarios en redes sociales compartieron su experiencia ante los hechos de violencia registrados tras la muerte de Oseguera Cervantes. Entre las publicaciones, una persona relató: “Ya me quiero ir. Salimos sin saber el despapaye que hay aquí, carros quemados, sirenas por todos lados, policías y huele a quemado, y yo deteniéndome a tomar fotos sin saber la magnitud”.

Asimismo, el testimonio reflejo el clima de incertidumbre. “Gracias a Dios estamos encerrados en el hotel, todo esto porque abatieron al narcotraficante ‘el Mencho’. Dios nos cuide”.

Comentarios de usuarios en la red social X. Crédito: Redes Sociales

Por otra parte en publicaciones de X que contienen imágenes sobre los bloqueos y los incendios, internautas mostraron su enojo con la situación actual.

En Tapalpa, la zona metropolitana de Guadalajara y otros municipios, las personas reportaron bloqueos, vehículos incendiados y presencia constante de fuerzas de seguridad.

La incertidumbre se evidenció en preguntas sobre la duración de la situación y en la preocupación ante la posibilidad de que los hechos se intensificaran durante la noche.

Además, el ambiente estuvo marcado por el temor y la expectativa sobre el desarrollo de los operativos.

Esto dijo la presidenta Sheinbaum tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció luego de que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder identificado del grupo criminal conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con el mensaje compartido en sus canales oficiales, el operativo realizado por fuerzas federales derivó en bloqueos y otras reacciones en diferentes puntos del país.

Claudia Sheinbaum destacó la absoluta coordinación entre el gobierno federal y las administraciones estatales, subrayando la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales.

“Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente”, señaló la mandataria, y agregó que en la mayor parte del territorio nacional las actividades continuaban con normalidad.

La presidenta expresó su reconocimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad por las acciones implementadas durante el operativo.

“Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, afirmó Sheinbaum en su mensaje.

El Gobierno federal reiteró el llamado a la calma y aseguró que las autoridades mantienen la vigilancia en coordinación con los gobiernos estatales, tomando medidas para restablecer el orden en las zonas afectadas.