México

Beca Rita Cetina para primaria 2026: formas de saber si mi hijo fue aceptado paso por paso

En 2025, el gobierno de México puso en marcha la iniciativa, que este año extendió su alcance e incluyó a los estudiantes de primaria

Guardar
Google icon
Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)
Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)

El procedimiento para averiguar si tu hija o hijo fue seleccionado para la Beca Rita Cetina incluye siete pasos. La iniciativa fue creada por el gobierno de México en 2025, cuyo objetivo es ofrecer un apoyo económico a todos los estudiantes de nivel básico, incluyendo preescolar, primaria y secundaria, que asistan a escuelas públicas del país.

Sin embargo, la implementación de esta política ha sido paulatina: durante la primera etapa, el beneficio se destinó solo a quienes cursaban secundaria. En 2026, se lanzó la convocatoria para alumnos de primaria, quienes recibirán su primer pago en breve.

PUBLICIDAD

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán 2 mil 500 pesos (VisualesIA ScribNews)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán 2 mil 500 pesos (VisualesIA ScribNews)

El propósito principal es reducir la deserción escolar y proporcionar un respaldo financiero que permita a los beneficiarios continuar y finalizar sus estudios satisfactoriamente.

¿Cómo saber si mi hijo fue aceptado a la Beca Rita Cetina para primaria paso a paso?

El resultado aparecerá tras ingresar el folio del comprobante en la casilla correspondiente. Para llegar a este punto, primero accede a la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/, selecciona la opción “Soy un humano” y haz clic en “Verificar”. Resuelve el Captcha cuando se solicite y repite el proceso de verificación si es necesario.

PUBLICIDAD

Una vez superados estos pasos, introduce el número de folio y consulta si tu hijo fue aceptado en la Beca Rita Cetina para primaria.

Pasos

  1. Ingresar a la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/
  2. Dar clic en “Soy un humano”
  3. Dar clic en “Verificar”
  4. Resolver el Captcha
  5. Verificar nuevamente
  6. Escribir en la casilla el folio del comprobante
  7. Verás el resultado

Entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios

Para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina, es necesario presentarse en la fecha, hora y sede señaladas en la convocatoria del plantel o en los avisos emitidos por la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez; normalmente, la entrega se realiza en la escuela donde estudia el menor.

La tarjeta será entregada exclusivamente a la persona que realizó el registro. Para evitar inconvenientes, resulta indispensable acudir con la documentación completa, tanto en original como en copia.

Del padre, madre, tutora o tutor responsable del trámite, se requiere: identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.), acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses). Para la alumna o alumno, se solicita acta de nacimiento y CURP certificada.

Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

Tips para la entrega de tarjetas Bienestar para la Beca Rita Cetina

Las autoridades compartieron recomendaciones útiles para el proceso de entrega de la tarjeta del Bienestar. Entre los consejos destacan revisar que el sobre de entrega permanezca cerrado y corroborar que el número de la tarjeta coincida con el del documento incluido.

  • Revisar que el sobre donde se entrega la tarjeta esté cerrado y checar que el número de tarjeta coincida con el documento que viene adentro del sobre.
  • No compartir el NIP ni el código de seguridad
  • No dejar que le tomen fotos o copias
  • Cambiar el NIP inmediatamente
  • Para dudas, acercarse únicamente al personal del banco
  • Descargar la App del Banco Bienestar para consultar el saldo y todos los movimientos
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

¿Cuándo cae el primer pago del programa?

En el caso de los niños de primaria, el apoyo se concreta con un depósito único de 2 mil 500 pesos, destinado específicamente a la adquisición de uniformes y útiles escolares.

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBuscador de folio2026BecasBecas del BienestarProgramas socialesProgramas del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 14 de junio

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 14 de junio

INE exige transparencia financiera en la creación de nuevos partidos políticos

La Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización del INE aplican criterios uniformes para revisar los reportes financieros de las solicitudes de registro

INE exige transparencia financiera en la creación de nuevos partidos políticos

Denuncian crueldad animal y graves faltas a normatividad en Rastro Municipal de Pachuca: desangran cerdos sin estar aturdidos

La organización Igualdad Animal presentó formalmente una denuncia por actos reiterados de maltrato animal por videos difundidos

Denuncian crueldad animal y graves faltas a normatividad en Rastro Municipal de Pachuca: desangran cerdos sin estar aturdidos

El mexicano del gesto racista a la coreana en el Mundial rompe el silencio: se disculpa y renuncia a su puesto

Ulises Bernal Miramontes pidió disculpas públicas a la influencer coreana Inocat_t y anunció su renuncia al CITGEJ tras el escándalo racista en el Estadio Guadalajara

El mexicano del gesto racista a la coreana en el Mundial rompe el silencio: se disculpa y renuncia a su puesto

Brasil y sus posibilidades de jugar en México: esto es lo que necesita La Canarinha para venir a Monterrey

La Canarinha empató el día de ayer en su debut mundialista ante Marruecos

Brasil y sus posibilidades de jugar en México: esto es lo que necesita La Canarinha para venir a Monterrey
MÁS NOTICIAS

NARCO

Agresión armada en vivienda de la alcaldía Azcapotzalco deja 4 personas muertas y 2 menores de edad heridas

Agresión armada en vivienda de la alcaldía Azcapotzalco deja 4 personas muertas y 2 menores de edad heridas

El 75% de los homicidios en México se cometen con armas de Estados Unidos y Washington reduce sus controles

Zar antidrogas advierte que EEUU va contra políticos mexicanos que protejan a cárteles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de junio: ataque armado en vivienda de Azcapotzalco deja 4 muertos y 2 heridos

Cae presunto líder de “Los Vallarta” en Edomex: con este suman 8 los detenidos

ENTRETENIMIENTO

Muerte de Oliver Tree: viralizan sus mejores momentos a lado de Aaron Mercury en México

Muerte de Oliver Tree: viralizan sus mejores momentos a lado de Aaron Mercury en México

Eduardo Capetillo Jr. sufre accidente en moto sobre carretera: cómo está el hijo de Biby Gaytán

Anahí y Alfonso Herrera revelan íntimos detalles sobre sus peleas y hablan sobre regresar a RBD juntos

De qué murió el papá del actor Pablo Lyle; famoso no pudo despedirse debido a su sentencia en prisión de EEUU

Karla Souza genera polémica tras asistir al Mundial 2026 y publicar mensajes sobre desapariciones en México

DEPORTES

El mexicano del gesto racista a la coreana en el Mundial rompe el silencio: se disculpa y renuncia a su puesto

El mexicano del gesto racista a la coreana en el Mundial rompe el silencio: se disculpa y renuncia a su puesto

Ricardo Escotto cumple con creces en su debut dentro de la Fórmula 3 en Barcelona

Coco Carrasquilla regresa a los entrenamientos tras lesión con Pumas y sueña con el debut mundialista

Brasil y sus posibilidades de jugar en México: esto es lo que necesita La Canarinha para venir a Monterrey

Cruz Azul ya tendría su primera baja luego de ser campeón del Clausura 2026