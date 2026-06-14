Beca Rita Cetina para primaria 2026: formas de saber si mi hijo fue aceptado paso por paso

Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)

El procedimiento para averiguar si tu hija o hijo fue seleccionado para la Beca Rita Cetina incluye siete pasos. La iniciativa fue creada por el gobierno de México en 2025, cuyo objetivo es ofrecer un apoyo económico a todos los estudiantes de nivel básico, incluyendo preescolar, primaria y secundaria, que asistan a escuelas públicas del país.

Sin embargo, la implementación de esta política ha sido paulatina: durante la primera etapa, el beneficio se destinó solo a quienes cursaban secundaria. En 2026, se lanzó la convocatoria para alumnos de primaria, quienes recibirán su primer pago en breve.

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Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán 2 mil 500 pesos (VisualesIA ScribNews)

El propósito principal es reducir la deserción escolar y proporcionar un respaldo financiero que permita a los beneficiarios continuar y finalizar sus estudios satisfactoriamente.

¿Cómo saber si mi hijo fue aceptado a la Beca Rita Cetina para primaria paso a paso?

El resultado aparecerá tras ingresar el folio del comprobante en la casilla correspondiente. Para llegar a este punto, primero accede a la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/, selecciona la opción “Soy un humano” y haz clic en “Verificar”. Resuelve el Captcha cuando se solicite y repite el proceso de verificación si es necesario.

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Una vez superados estos pasos, introduce el número de folio y consulta si tu hijo fue aceptado en la Beca Rita Cetina para primaria.

Pasos

Ingresar a la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/ Dar clic en “Soy un humano” Dar clic en “Verificar” Resolver el Captcha Verificar nuevamente Escribir en la casilla el folio del comprobante Verás el resultado

Entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios

Para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina, es necesario presentarse en la fecha, hora y sede señaladas en la convocatoria del plantel o en los avisos emitidos por la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez; normalmente, la entrega se realiza en la escuela donde estudia el menor.

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La tarjeta será entregada exclusivamente a la persona que realizó el registro. Para evitar inconvenientes, resulta indispensable acudir con la documentación completa, tanto en original como en copia.

Del padre, madre, tutora o tutor responsable del trámite, se requiere: identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.), acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses). Para la alumna o alumno, se solicita acta de nacimiento y CURP certificada.

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Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

Tips para la entrega de tarjetas Bienestar para la Beca Rita Cetina

Las autoridades compartieron recomendaciones útiles para el proceso de entrega de la tarjeta del Bienestar. Entre los consejos destacan revisar que el sobre de entrega permanezca cerrado y corroborar que el número de la tarjeta coincida con el del documento incluido.

Revisar que el sobre donde se entrega la tarjeta esté cerrado y checar que el número de tarjeta coincida con el documento que viene adentro del sobre.

No compartir el NIP ni el código de seguridad

No dejar que le tomen fotos o copias

Cambiar el NIP inmediatamente

Para dudas, acercarse únicamente al personal del banco

Descargar la App del Banco Bienestar para consultar el saldo y todos los movimientos

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

¿Cuándo cae el primer pago del programa?

En el caso de los niños de primaria, el apoyo se concreta con un depósito único de 2 mil 500 pesos, destinado específicamente a la adquisición de uniformes y útiles escolares.

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El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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