Asesinan a balazos a joven motociclista de 17 años en Culiacán

El joven fue identificado en la escena por sus familiares. Foto: (Cortesía)

Un joven de 17 años, identificado como Mauricio, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 21 de febrero de 2026 mientras circulaba en su motocicleta por la colonia 5 de Febrero, al suroriente de Culiacán, Sinaloa. El hecho generó conmoción entre vecinos y usuarios de redes sociales, quienes difundieron información sobre la violencia que sigue afectando a la capital sinaloense.

De acuerdo con los primeros reportes, Mauricio era vecino de la colonia Las Coloradas y se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika FT 125, color negro, por la calle Lucio Blanco y la avenida Juan de la Cabada. Durante su recorrido, fue perseguido por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones hasta privarlo de la vida. El ataque ocurrió específicamente en el cruce de dichas calles, donde el menor quedó junto a su unidad.

Personas que presenciaron los disparos alertaron de inmediato al servicio de emergencias, lo que provocó la rápida movilización de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno. Al lugar acudieron integrantes del Ejército Mexicano, quienes confirmaron el deceso del joven motociclista y aseguraron el perímetro.

Posteriormente, arribaron agentes de la Fiscalia General del Estado de Sinaloa y personal de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes realizaron el levantamiento de indicios y el trabajo de campo necesario para iniciar la investigación sobre los hechos.

Tres personas fueron detenidas tras los hechos. Foto: (iStock)

La motocicleta fue trasladada a una pensión, mientras que el cuerpo de Mauricio fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo). Familiares del joven se presentaron en la escena del crimen y confirmaron su identidad.

La noticia del asesinato generó gran consternación entre vecinos de la colonia 5 de Febrero y de Las Coloradas, quienes expresaron su preocupación por la violencia que afecta a jóvenes motociclistas y transeúntes en la zona.

De acuerdo con reportes, tras el ataque, los presuntos responsables huyeron en un vehículo Toyota Corolla gris de modelo reciente. No obstante, durante la persecución, elementos del Ejército Mexicano lograron interceptar a los agresores al intentar ingresar a una calle sin salida. Tres sujetos fueron detenidos en poder de armas largas, equipo táctico, cargadores y municiones, los cuales quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

Las investigaciones se encuentran en curso, y las autoridades trabajan en la recopilación de pruebas para esclarecer las circunstancias que derivaron en el asesinato de Mauricio. Hasta el momento, se desconoce si el ataque estuvo relacionado con algún conflicto previo o si se trató de un hecho de violencia aleatorio.

La Fiscalía General del Estado ha iniciado los procedimientos necesarios para deslindar responsabilidades y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.