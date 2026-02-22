Arde Jalisco: entre balaceras suspenden transporte público y autoridades alertan a población resguardarse

El diversos puntos de Jalisco se han presentado bloqueos con la quema el robo y quema de vehículos así como balaceras Foto: Captura de pantalla redes sociales

La tensión el el estado de Jalisco creció esta mañana debido a diversos operativos que se han desplegado con la Guardia Nacional, el ejército mexicano y otras intituciones federales y estatales, por lo que civiles armados han respondido con robo y quema de vehículos para cerrar vialidades.

También testigos han referido presenciar balaceras que hasta el momento no han manifestado muertos o heridos.

Se ha suspendido el transporte público para la seguridad de la población así como han recomendado no salir de no ser extremadamente necesario y resguardarse en sus domicilios.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la ejecución de un operativo especial en Tapalpa con participación de fuerzas federales. La intervención derivó en varios enfrentamientos armados y desencadenó una serie de incidentes violentos en diferentes puntos del estado, incluida la Zona Metropolitana de Guadalajara. Según la información oficial, individuos no identificados incendiaron vehículos particulares y de carga, bloqueando vialidades clave y generando alarma entre la población.

Entre los hechos registrados, se reportó la quema de una pipa sobre la carretera a Saltillo y Periférico Norte en el municipio de Zapopan, así como la obstrucción de vías principales en la región. Las imágenes difundidas muestran unidades pesadas y automóviles atravesados en las carreteras, con columnas de humo visibles desde diferentes puntos de la ciudad. Los bloqueos afectaron la circulación y alteraron las actividades cotidianas, mientras las autoridades desplegaron efectivos para liberar las rutas y garantizar la seguridad de los habitantes.

Ante la magnitud de los hechos, Pablo Lemus instruyó la inmediata instalación de la mesa de seguridad, integrada por representantes de los tres órdenes de gobierno. Además, se activó el código rojo en toda la entidad, medida que busca reforzar la vigilancia y prevenir nuevos actos violentos dirigidos contra la población civil. El gobernador subrayó que el operativo de seguridad se mantiene coordinado y que el objetivo principal es restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

En su mensaje a la ciudadanía, Lemus solicitó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar transitar por las áreas donde se mantienen los bloqueos. “Pedimos a las y los jaliscienses que sigan las recomendaciones de las autoridades y no se expongan a situaciones de riesgo”, puntualizó el mandatario estatal. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de personas ni víctimas relacionadas con los enfrentamientos y bloqueos.

El despliegue federal en Tapalpa responde a las estrategias de seguridad implementadas en la región para combatir la presencia de grupos delictivos. Las autoridades mantienen hermetismo sobre los detalles del operativo, aunque han reiterado el compromiso de trabajar de manera conjunta para recuperar la paz en el estado. Se espera que en las próximas horas se emita un nuevo comunicado con información sobre los resultados de la intervención y la situación en las carreteras.

Alcalde Antonio Morales exhorta a resguardarse en casa

Debido a un operativo federal llevado a cabo en el municipio de Tapalpa, que ha derivado en enfrentamientos en la zona y diversos bloqueos en varios puntos de Jalisco y del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el alcalde, Antonio Morales Díaz, llamó a la población a mantener la calma, permanecer en casa y evitar salir a menos que sea necesario.

A través de un video compartido en las redes sociales del Ayuntamiento, el presidente municipal señaló que desconoce qué dependencia federal realizó el operativo, pero mantiene comunicación con la secretaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

“Todos sabemos que en este tipo de eventos, de acontecimiento, las fuerzas federales siempre actúan de manera independiente, sin embargo, yo le quiero mandar a la población un mensaje de tranquilidad, de calma.

Nosotros estamos al pendiente de cualquier situación que ocurra, cualquier acontecimiento que pueda estar afectando a la población local. Conocen los números telefónicos, de emergencia, están publicados en redes sociales”.

Para los habitantes del municipio, los números de protección civil y de la comisaría son 43 4320 680 y 43 4320 0008.