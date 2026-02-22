Adolescentes se intoxican en fiesta de San Valentín en Oaxaca: Fiscalía investiga posible consumo de drogas

El inmueble fue asegurado por las autoridades estatales. Foto: Fiscalía Oaxaca / Redes Sociales

Al menos 14 adolescentes presentaron síntomas de intoxicación luego de que acudieron a un evento por San Valentín en un establecimiento comercial del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de Oaxaca.

En redes sociales circularon videos e imágenes de los jóvenes cuando se encontraban en mal estado al exterior del lugar, denominado Salón Astorga, ubicado en el boulevard Benito Juárez.

Los materiales muestran a los adolescentes en estado inconsciente debido al probable consumo de sustancias ilícitas, por lo que tras los hechos la Fiscalía General del Estado informó que ya inició una carpeta de investigación por el caso.

Ante la difusión de los videos, el Ministerio Público local detalló que los hechos ocurrieron este viernes 20 de febrero como parte de un evento denominado “Valentine´s Party“, al que acudieron menores de edad.

Responsables serán acusados de corrupción de menores

El sitio fue clausurado. Foto: Fiscalía de Oaxaca

Elementos de la Fiscalía del Estado, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, acudieron al inmueble donde se realizó el evento con menores de edad para proceder con el aseguramiento.

Los agentes iniciaron las labores de localización de los organizadores del evento que provocó la intoxicación de varios jóvenes por el probable consumo de drogas, por lo que la carpeta de investigación se inició por la probable comisión del delito de corrupción de menores y contra la salud, luego de que les facilitaron sustancias ilícitas.

Además, personal de la Fiscalía se encuentra realizando visitas a diferentes hospitales públicos para localizar a las víctimas con el objetivo de brindarles atención integral y facilitar el proceso de denuncia.

“En tanto que el agente del Ministerio Público trabaja de manera coordinada en las labores de localización con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), luego de establecer la identidad de los responsables de este evento denominado ‘Valentine’s Party’”, detalló el Ministerio Público local en un comunicado.

Foto: Google Maps

Cabe señalar que un hecho similar ocurrió en el municipio de Tlacolula, Oaxaca, en noviembre de 2024. Al menos 30 menores de edad de una secundaria resultaron intoxicados luego de consumir bebidas alcohólicas durante una kermés celebrada en el plantel educativo.

El hecho se registró en la Escuela Secundaria Técnica número 48 de Tlacolula de Matamoros, donde los adolescentes consumieron “azulitos”, una bebida preparada con alcohol que provocó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil del municipio.

Los menores se reportan estables, y continúan en observación. Crédito: Facebook / Puerto Global

En esa ocasión se reportó que al menos 30 estudiantes presentaron síntomas de intoxicación, por lo que tras ser valorados, 15 de ellos fueron trasladados a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tlacolula.

Los adolescentes fueron reportados como estables y bajo observación, mientras que las autoridades indagaban lo ocurrido en la escuela para determinar a los responsables de haber proporcionado la bebida alcohólica a los estudiantes.