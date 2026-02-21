Se registra incendio en Jardines del Recuerdo, cuerpos de emergencia logran sofocarlo

Incendio Jardines del Recuerdo. Foto: (Protección Civil Tlalnepantla)

Un fuerte incendio de pastizales se registró la tarde de este viernes 20 de febrero en las inmediaciones de Jardines del Recuerdo, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, generando una amplia columna de humo visible desde distintos puntos del Valle de México.

De acuerdo con reportes compartidos en redes sociales por habitantes de la zona, el humo pudo observarse incluso desde municipios cercanos. Las imágenes difundidas muestran una densa nube gris que se elevó por encima de la zona conocida como Jardines del Recuerdo y áreas colindantes con la Sierra de Guadalupe.

La cuenta oficial de Protección Civil Tlalnepantla confirmó el siniestro e informó que se trató de un incendio de pasto. A través de un mensaje en redes sociales, la dependencia señaló que su personal acudió de inmediato al sitio para realizar labores de sofocación, control y extinción del fuego.

“Incendio en Jardines del Recuerdo. Atendemos incendio de pasto, nuestro personal se encuentra en el lugar realizando labores de sofocación, control y extinción del fuego”, indicó la autoridad municipal en su comunicado.

Cuerpos de emergencia lograron combatir el siniestro. Foto: (PC Tlalnepantla)

De manera preliminar, vecinos reportaron que las llamas se originaron en distintos puntos, entre ellos La Blanca, Jardines del Recuerdo y Santa Cecilia, lo que obligó a desplegar a varios equipos de emergencia para evitar la propagación del fuego hacia zonas habitadas.

Hasta los primeros informes no se detalló el número de personas afectadas; sin embargo, horas más tarde, Protección Civil informó que el incendio fue controlado y sofocado en su totalidad, sin que se reportaran mayores daños.

Este tipo de incendios de pastizales son más frecuentes durante la temporada seca, cuando las altas temperaturas, la acumulación de vegetación seca y el viento favorecen la rápida expansión de las llamas. Autoridades suelen recordar que muchos de estos siniestros pueden originarse por descuidos humanos, como la quema de basura, colillas de cigarro mal apagadas o fogatas mal controladas.

Ante situaciones como esta, Protección Civil recomienda a la población mantener la calma y seguir indicaciones oficiales. En caso de encontrarse cerca de un incendio, es importante alejarse del área afectada y evitar cruzar zonas con humo denso, ya que la inhalación puede provocar intoxicaciones y problemas respiratorios. También se sugiere cerrar puertas y ventanas para impedir que el humo ingrese a viviendas cercanas.

El siniestro generó alerta entre vecinos de la zona. Foto: (PC Tlalnepantla)

Si el fuego amenaza una vivienda, se debe llamar de inmediato a los servicios de emergencia y, de ser necesario, evacuar el inmueble siguiendo rutas seguras previamente identificadas. No se recomienda intentar combatir incendios de gran magnitud sin el equipo adecuado, ya que esto puede poner en riesgo la integridad física.

Asimismo, es fundamental no difundir información no confirmada que pueda generar alarma entre la población. Las autoridades municipales y estatales son las instancias encargadas de proporcionar datos oficiales sobre el avance y control de este tipo de emergencias.

Tras varias horas de labores, el incendio en Jardines del Recuerdo quedó completamente sofocado, de acuerdo con el reporte oficial. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier conato de incendio y a evitar actividades que puedan detonar nuevos siniestros, especialmente en zonas de pastizales y áreas naturales.