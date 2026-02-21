México

Revelan que Nicola Porcella ocupa el camerino de Daniel Bisogno en ‘El Tenorio Cómico’ bajo ésta estricta condición

El traspaso de espacio y rol implica nuevas responsabilidades para el elenco

El exchico reality habló de su crecimiento personal, destacó su enfoque en el futuro y celebró el respaldo de sus amigos. (Instagram/nicolaporcella12)

Nicola Porcella es ahora el ocupante del camerino que perteneció a Daniel Bisogno en la obra El Tenorio Cómico. La designación de Porcella ha generado comentarios y reacciones entre seguidores y figuras del medio artístico.

El camerino tiene un valor especial en el teatro, ya que lleva el nombre de Daniel Bisogno como homenaje tras su fallecimiento en 2024. La producción tomó esta decisión para honrar la trayectoria y legado del conductor y actor.

Daniel Bisogno descarta dejar "Ventaneando" mientras dure la emisión (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Alejandro Gou y las condiciones para el camerino de Bisogno

El productor Alejandro Gou explicó en Ventaneando que el camerino simboliza el recuerdo y la presencia constante de Daniel Bisogno en el teatro. Por su significado, quien ocupe ese espacio debe respetar una norma estricta: nadie puede mover los objetos que pertenecieron al fallecido conductor.

Gou relató públicamente un momento significativo vivido con Bisogno durante una posada navideña en casa del productor. A pesar del visible deterioro de su salud, Bisogno mantuvo su humor característico y compartió con Gou una confidencia íntima al anticipar que “ya falta poquito”.

Alejandro Gou (Foto: Steve Allen/Infobae)

Uno de los aspectos centrales de sus últimas conversaciones fue la preocupación de Bisogno por su hija Michaela. El conductor insistió en pedir a su amigo que la cuidara y, poco antes de su muerte, le envió un mensaje reiterando este deseo, considerado por el círculo cercano como una muestra de protección y afecto final.

El compromiso de preservar la memoria y los afectos que marcó Daniel Bisogno permanece vivo entre quienes lo rodearon, especialmente en quienes transitan hoy por su camerino en El Tenorio Cómico.

¿Quién más ha usado el camerino de Bisogno?

Tras la muerte de Bisogno, fue Raúl Araiza quien primero ocupó el papel y el camerino del “Muñeco” en la obra. Sin embargo, Araiza dejó la producción recientemente debido a la incorporación a nuevos proyectos profesionales, lo que motivó una nueva transición dentro del elenco.

La llegada de Nicola Porcella, conocido como ex integrante de La Casa de los Famosos México, representó tanto la incorporación al reparto principal como el acceso al camerino emblemático, convertido en un espacio de memoria para el teatro.

