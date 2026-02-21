México

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del viernes 20 de febrero

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Para participar en Melate solo
Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada viernes, la Lotería Nacional publicó los resultados del último sorteo de Melate, Revancha y Revanchita del 20 de febrero.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4177.

Resultado: 02, 09, 22, 30, 47 y 50.

Melate Revancha:

Sorteo: 4177.

Resultado: 01, 06, 15, 24, 36, 44 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4177.

Resultado: 06, 09, 18, 22, 25, 39 y .

La Lotería Nacional lleva a cabo un sorteo del Melate, Revancha y Revanchita tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingo a laa 21:00 horas.

Estos son los números con más posibilidad de ganar el Melate según la IA

Los resultados del sorteo de Melate
Los resultados del sorteo de Melate (Cuartoscuro)

Al ser una de las loterías favoritas de todo México, muchas personas buscan diferentes formas de atinar a los números ganadores del sorteo Melate.

Una de ellas es con un fácil análisis estadístico que consiste en conocer cuáles son los números que históricamente más se han repetido en los resultados premiados de este famoso juego de la Lotería Nacional.

Según un análisis realizado con inteligencia artificial basado en los ganadores recientes del Melate, los números que han salido con mayor frecuencia son el 12, el 29 y el 44, cada uno con nueve apariciones. Esto representa aproximadamente un 3% de los sorteos analizados.

Otros números que también destacan por su recurrencia incluyen el 4, 13, 25, 45, 8, 18, 19, 20, 32, 35, 38, 42, 53 y 55, los cuales han aparecido entre siete y ocho veces en los sorteos recientes, con un promedio cercano al 2.33% y 2.67%.

Es importante mencionar que, aunque estos números han salido un poco más seguido en los últimos sorteos, lel Melate es un juego de azar donde cada número tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en cada sorteo. Por lo tanto, estos datos reflejan tendencias estadísticas históricas con base a la IA, por lo que no garantizan resultados futuros.

