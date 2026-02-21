Personas trans se manifiestan en Eje Central, exigen derecho a la vivienda digna

Foto: (@katilunga en X)

Integrantes del colectivo Resistencia Trans mantienen este viernes un bloqueo en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, a un costado del emblemático Palacio de Bellas Artes, lo que ha generado afectaciones viales en una de las zonas más transitadas del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La movilización, encabezada por personas trans y aliadas, forma parte de una jornada de protesta para exigir una audiencia con autoridades del Gobierno capitalino. Entre sus principales demandas se encuentra el acceso a vivienda digna, así como atención integral a problemáticas que afectan de manera desproporcionada a la población trans, como la falta de oportunidades laborales, la discriminación y la violencia estructural que en muchas ocasiones ha cobrado vidas.

De acuerdo con los primeros reportes, el contingente partió de la intersección de Pino Suárez hacia el primer cuadro de la ciudad, donde decidió instalar el bloqueo como medida de presión para abrir una mesa de diálogo.

Hasta las 21:00 horas el bloqueo continuaba en Eje Central. Foto: (OVIAL;SSCCDMX)

Las personas manifestantes han señalado que buscan respuestas concretas y compromisos formales por parte de las autoridades, particularmente en materia de vivienda y programas sociales incluyentes.

A través de su cuenta oficial en X, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre el cierre a la circulación en Eje Central y avenida Juárez, y exhortó a automovilistas a tomar rutas alternas como avenida Paseo de la Reforma o Eje 1 Norte para evitar la zona afectada.

El bloqueo ha generado congestionamientos en calles aledañas y modificaciones en el servicio de transporte público que circula por el corredor Eje Central–Juárez. Elementos de tránsito realizan cortes a la circulación para desviar vehículos y reducir riesgos tanto para quienes se manifiestan como para peatones y conductores.

El contingente se desplazó desde el Centro Histórico. Foto: (SSC)

Organizaciones de la sociedad civil han recordado que la población trans en México enfrenta múltiples barreras para el ejercicio pleno de sus derechos. La exclusión laboral y la falta de acceso a vivienda formal obligan a muchas personas trans a vivir en condiciones de precariedad. En este contexto, la protesta busca visibilizar estas problemáticas y colocar en la agenda pública la urgencia de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Hasta el momento, no se reportan incidentes mayores. Las autoridades capitalinas han reiterado el llamado a utilizar vías alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales. Por su parte, integrantes de Resistencia Trans han señalado que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta clara a sus demandas.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se informe sobre posibles avances en el diálogo entre el colectivo y el Gobierno de la Ciudad de México.