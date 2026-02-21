Hermano de Daniel Bisogno confiesa que no supera su muerte: “Que me digan que solo fue una pesadilla”

Alex Bisogno sufre la pérdida de Daniel, a un años de su muerte (alexbbisogno / Instagram)

Hoy 20 de febrero, Daniel Bisogno cumplió un año de fallecido. Para recordarlo, su hermano, Alex Bisogno, subió a redes sociales una fotografía junto al conductor de Ventaneando, su otra hermana y sus sobrinos.

Además, Alex también escribió un texto donde confesó que todavía no cree la muerte de su hermano y que ha sido un proceso bastante doloroso:

“Si sabías cuánto nos iba a doler, ¿por qué te fuiste? Te llevaste contigo parte de nuestra alma, nuestra alegría, nuestras ganas de seguir. El mayor de los tres, el más fuerte, el más valiente, el ejemplo a seguir. Necesitamos de tus chistes, tu ironía, tu alegría y fortaleza. Nos haces tanta falta“.

“Que alguien me pellizque y me diga que solo fue una pesadilla, que estás aquí con nosotros, que te queremos volver a ver”, agregó.

La lucha de Daniel Bisogno contra la enfermedad

(YT: Pati Chapoy)

Daniel Bisogno falleció el 20 de febrero de 2025 tras enfrentar una compleja sucesión de enfermedades que se agravaron después de un trasplante de hígado.

La combinación de infecciones bacterianas resistentes, fallos en varios órganos y un contexto clínico adverso llevó al fallecimiento del conductor de Ventaneando.

El deterioro de su salud era conocido en su entorno, ya que desde meses antes de la cirugía varios signos advertían la gravedad del proceso.

En la etapa final se identificó un síndrome de falla multiorgánica provocado por una sepsis de origen biliar, que comprometió simultáneamente los sistemas hepático, renal y pulmonar.

A pesar de la supervisión médica estricta, las probabilidades de recuperación eran bajas debido a factores de riesgo como problemas de peso, reducida masa muscular e historial de hemorragias.

Tras el trasplante realizado en septiembre de 2024, Ciudad de México se convirtió en el centro de actualizaciones sobre el estado de Bisogno.

Pati Chapoy informó que el conductor permaneció internado por una infección pulmonar durante buena parte del año.

La cirugía, de alta complejidad, solo marcó el inicio de una fase más crítica: Bisogno no pudo superar las infecciones hospitalarias, especialmente una causada por una bacteria resistente en las vías biliares.

Alex Bisogno, su hermano, explicó en Ventaneando que los médicos enfrentaron retos importantes para controlar la resistencia bacteriana a los antibióticos convencionales.

El tratamiento requirió ajustes frecuentes y el uso de terapias alternativas.

La función renal se deterioró rápidamente, obligando a iniciar hemodiálisis, mientras que la insuficiencia respiratoria exigió monitoreo constante y manejo farmacológico intensivo.

La progresión hacia el desenlace fatal se reflejó en la frecuencia de hospitalizaciones posteriores al trasplante.

Los reportes médicos coincidían en que la condición era inestable y con pronóstico reservado.

La anemia severa, que requirió múltiples transfusiones de sangre, y la recaída en infecciones pulmonares evidenciaron el agotamiento progresivo de las defensas del paciente.

En septiembre de 2024, la intervención hepática fue considerada la última oportunidad terapéutica, aunque desde la recuperación inmediata surgieron dificultades por el estado general previo de Bisogno: pérdida de peso, debilidad muscular y antecedentes de hemorragia complicaron el proceso postoperatorio y redujeron la capacidad de recuperación.

La colangitis, inflamación severa de los conductos biliares, desencadenó una sepsis sistémica que avanzó hasta comprometer órganos vitales, resultando insuficientes las nuevas intervenciones y los ajustes de tratamiento.

Como consecuencia, la función hepática, renal y pulmonar falló simultáneamente.

En la etapa final, los médicos solo pudieron sostener las funciones vitales y manejar las infecciones con todas las alternativas terapéuticas disponibles, aunque la falla multiorgánica fue irrevertible.

El caso Bisogno sirvió como ejemplo de las dificultades que enfrentan pacientes con insuficiencia hepática severa, sometidos a trasplantes en condiciones clínicas adversas y expuestos a infecciones hospitalarias resistentes.

La experiencia, compartida por hermanos y especialistas, fue un caso de estudio para la medicina mexicana y expuso la tensión entre el avance tecnológico y las limitaciones en el manejo de pacientes inmunodeprimidos.

El caso mostró cómo la combinación de enfermedades preexistentes, infecciones difíciles de erradicar y el impacto acumulado de procedimientos invasivos pueden dificultar la recuperación postquirúrgica en cuadros complejos.