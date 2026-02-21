EVERGLOW confirma su regreso a México con su nueva gira mundial: ¿Cuándo se presentará este grupo de K-pop?

EVERGLOW regresa a México. (@EVERGLOW_STAFF)

EVERGLOW, agrupación femenina de K-pop, estará pisando tierras mexicanas por tercera vez en el mes de mayo, con su gira mundial “RE:CODE”, lo que ha causado euforia entre sus fanáticos.

La noticia fue confirmada por la promotora de conciertos Studio PAV LATAM, quien ha sido la encargada de traer múltiples espectáculos de artistas asiáticos.

¿Cuándo se presentará EVERGLOW en la Ciudad de México?

De acuerdo con la publicación realizada por la empresa de entretenimiento en sus redes sociales, las idols de K-pop se estará presentando el 13 de mayo, el inmueble aún no ha sido revelado, pero se espera que se anuncie en los próximos días.

La fecha de la venta de boletos y el costo de cada uno de ellos, no se ha informado de manera oficial, pero debido a la cercanía del evento se estima que sea durante las siguientes semanas.

Conciertos de K-pop en México

México desde hace algunos años se convirtió en una parada obligatoria para las giras de múltiples grupos y solistas de K-pop, dando como resultado que el país goce de una cartelera amplia, adecuada para todos los gustos.

Jackson Wang

Uno de los artistas solistas más destacados de la industria vuelve a tierras aztecas con la segunda etapa de su tour “MAGIC MAN 2”.

Tras una larga espera por parte de sus fans, el cantante anunció que su espectáculo llegará a dos ciudades del país.

La primera presentación será el 27 de marzo, cuando participe como headliner en el festival Tecate Pa’l Norte, marcando su debut como solista en Monterrey.

Posteriormente, el 20 de abril, se presentará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México a las 20:00 horas, donde el público capitalino podrá disfrutar en vivo de sus canciones más populares junto al artista.

BTS regresa a México. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

BTS

La Ciudad de México formará parte de uno de los conciertos más esperados a nivel internacional, con la llegada de la agrupación en el mes de mayo.

ARMY (nombre de los fans de BTS) podrá vivir la experiencia de tres presentaciones, programadas para los días 7, 9 y 19 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Monsta X

La reconocida agrupación también volverá a México, como parte de su gira por Latinoamérica titulada “THE X: NEXUS”, y realizará dos conciertos en el país.

La primera fecha será el 4 de junio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y posteriormente el 6 de junio en el Escenario GNP Seguros, en Monterrey.