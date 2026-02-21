Día Internacional del Gato: ¿por qué hay tres fechas al año para celebrarlo?

La tenencia responsable y el bienestar de los gatos son los mensajes principales en las celebraciones del Día Internacional del Gato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gatos son una de las mascotas más queridas en todo el mundo. Su carácter independiente, su elegancia y la compañía que brindan han hecho que millones de personas los consideren una parte esencial de la familia.

En este sentido, no sorprende que exista un Día Internacional del Gato, pero lo curioso es que no se celebra una sola vez al año, sino en tres fechas distintas.

Celebrar a los felinos no solo es consentirlos, también es cuidar su salud y bienestar, propósito que inspiran estas fechas enfocadas en crear conciencia animalista entre los amantes de las mascotas. (Twitter)

Cada una de estas conmemoraciones tiene un origen particular y un propósito diferente. Desde homenajes históricos hasta campañas de concienciación, los gatos han logrado que el calendario se adapte a su protagonismo, convirtiéndose en protagonistas de más de una celebración anual.

20 de febrero: homenaje a Socks

El primer Día Internacional del Gato del año se celebra cada 20 de febrero en memoria de Socks, el famoso gato del expresidente estadounidense Bill Clinton.

Este felino vivió en la Casa Blanca y se convirtió en un símbolo mediático muy querido. Tras su fallecimiento en 2009, se instauró la fecha como un homenaje.

Recuerda la importancia de los gatos en la vida cotidiana .

Promueve la tenencia responsable y la adopción.

Es la fecha más reconocida a nivel mundial.

El 20 de febrero rinde homenaje al gato Socks, mascota del expresidente Bill Clinton y símbolo mediático mundial. (AP Foto/Marcy Nighswander, Archivo)

El 20 de febrero es un día para recordar que los gatos no sólo son mascotas, sino también figuras que han marcado la cultura popular y que merecen un espacio especial en la memoria colectiva. Es una fecha que une a los amantes de los felinos en torno a un símbolo de cariño y respeto.

8 de agosto: iniciativa internacional de protección

La segunda celebración ocurre el 8 de agosto, impulsada por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) y otras organizaciones. El objetivo es promover la protección de los gatos y concienciar sobre su cuidado.

Se centra en la salud y bienestar de los felinos.

Busca reducir el abandono y fomentar la esterilización.

Es una fecha con fuerte respaldo de asociaciones animalistas.

El 8 de agosto destaca la importancia de la protección animal, impulsado por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal y otras organizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, el 8 de agosto se ha convertido en un recordatorio de que la protección animal es una responsabilidad compartida a nivel mundial, y que cada acción en favor de los gatos contribuye a mejorar su calidad de vida.

29 de octubre: concienciación sobre adopción

El 29 de octubre corresponde al Día Nacional del Gato en Estados Unidos, aunque la fecha ha sido adoptada en otros países. La fecha fue impulsada por la especialista en comportamiento felino Colleen Paige, quien buscó alertar sobre la cantidad de gatos abandonados en las ciudades.

Promueve la adopción en refugios.

Busca disminuir el abandono.

Refuerza la idea de que cada gato merece un hogar.

El Día Internacional del Gato recuerda que cada felino merece un hogar, cariño y cuidados adecuados para su desarrollo pleno. EPA/Michael Reynolds

Independientemente de la fecha en que se celebre el Día Internacional del Gato, el propósito principal es promover la tenencia responsable. Adoptar, brindar cuidados adecuados, esterilizar, mantener al día las vacunas y dedicar tiempo a los gatos son acciones fundamentales para quienes deciden hacerlos parte de su vida.