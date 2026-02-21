México

Cruz Roja Mexicana arranca Colecta Nacional 2026 con carácter permanente

La institución contará con métodos de donación digital, además de la tradicional alcancía blanca

“No pedimos para la institución, sino para millones de personas”: Cruz Roja. Foto: (Cruz Roja Mexicana en FB)

Con un mensaje que calificó como “fuera de lo tradicional”, el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa, dio inicio a la Colecta Anual 2026 y lanzó un llamado directo a diversos gobiernos estatales para fortalecer los mecanismos de apoyo financiero a la institución. La ceremonia también marcó la inauguración de la ampliación del Museo Nacional de la Cruz Roja, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”, la colecta arrancó con un cambio relevante: por primera vez tendrá carácter permanente, con el objetivo de garantizar recursos constantes para la operación de ambulancias, servicios de urgencias y atención en desastres en todo el país.

Desde el recinto ubicado en el edificio de la Fundación Concepción Béistegui, Freaner subrayó que la institución no solicita recursos para su beneficio propio, sino para sostener la atención que millones de personas requieren en momentos críticos.

Inicia la Colecta 2026 de la Cruz Roja; será permanente por primera vez. Foto: (Cruz Roja Mexicana)

En su intervención, reconoció a entidades que ya han implementado mecanismos de aportación voluntaria vinculados a trámites estatales, como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora. En estos estados, explicó, se han establecido esquemas que permiten a la ciudadanía realizar donativos al momento de pagar refrendo vehicular, licencias, predial u otros derechos locales.

Estos modelos, detalló, funcionan a partir de pequeñas contribuciones —voluntarias o integradas a procesos fiscales— que, canalizadas de manera transparente, amplían la capacidad operativa de las delegaciones estatales. “Muchos aportan poco, pero al multiplicarse esas contribuciones se fortalece de manera significativa la capacidad financiera”, señaló.

El dirigente hizo un exhorto específico a los gobiernos de Chiapas, Nayarit, Campeche, Estado de México, Tamaulipas y Ciudad de México para que se sumen a estos esquemas. Les pidió “abrir la puerta” a mecanismos de colaboración institucional y dejar de lado la “indiferencia ante la causa humanitaria”, al advertir que limitar el respaldo impacta directamente en el derecho a la salud de la población.

Freaner destacó que la Cruz Roja Mexicana cuenta con 24 mil voluntarios distribuidos en mil 500 puntos del territorio nacional y que actualmente el 77.40% de la población tiene acceso a sus servicios de atención médica prehospitalaria, lo que equivale a más de 103 millones de personas con posibilidad de recibir auxilio ante una emergencia.

Colecta 2026 busca reforzar ambulancias y atención de emergencias en todo el país. Foto: (Cruz Roja Mexicana)

Además de la tradicional alcancía blanca con la cruz roja —símbolo histórico de la colecta—, este año se incorporarán terminales bancarias digitales para facilitar donativos con tarjeta de crédito y débito, con el propósito de modernizar y hacer más seguras las aportaciones.

El presidente nacional enfatizó que la institución mantiene estándares de transparencia, profesionalización y capacitación constante, lo que le ha permitido construir prestigio tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, sostuvo que la confianza ciudadana es el principal activo de la organización.

La Colecta Nacional 2026 busca consolidar una base financiera estable que permita renovar ambulancias, fortalecer servicios de urgencias y responder con mayor eficacia ante desastres naturales o contingencias. Con el nuevo modelo permanente, la Cruz Roja apuesta por transformar la solidaridad ocasional en un respaldo continuo que garantice su presencia en los momentos más urgentes.

