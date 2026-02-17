México

“¿Llegamos todas?“: Xóchitl Gálvez critica reacción de Sheinbaum sobre agresión a Alessandra Rojo de la Vega

La excandidata presidencial acusó a la mandataria de minimizar la violencia en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc

Xóchitl Gálvez Ruiz, exsenadora y excandidata presidencial de la oposición, criticó la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entorno a la agresión en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, durante un operativo para retirar a comerciantes ambulantes, que ocurrió el viernes pasado.

En su cuenta de X, Gálvez Ruiz publicó un video del momento en que Sheinbaum es cuestionada esta semana sobre la agresión en su conferencia mañanera, a lo que respondió que no opinaría del tema, pero considera que “no se hace show de eso”.

“Cada quien que saque sus conclusiones, ¿no? No voy a opinar sobre el tema. Pero, pues, no... No se hace show de eso", dijo la presidenta en Palacio Nacional.

En este sentido, la excandidata presidencial del PAN critica que la mandataria califique la agresión como un show y la acusa de minimizar la violencia.

Consideró que Sheinbaum “debería ser más empática con las mujeres”, a lo que se sumó que en la misma publicación Gálvez Ruiz cuestiona la frase de la presidenta “Llegamos todas”, preguntando si se refiere a la ciudadanía en general o solo a las que piensan como ella.

“¿Qué tal la presidenta? Dice que no va a opinar sobre la agresión que recibió la alcaldesa de Cuauhtémoc, pero asegura que fue un show, minimizando así la violencia. Creo que la presidenta debería ser más empática con las mujeres, aunque no sean de su partido", concluye en la grabación.

“(...) Presidenta, ¿llegamos todas? ¿O solo las que piensan como usted? Pregunta seria", agregó.

Ayer, Claudia Sheinbaum expresó su desaprobación respecto al operativo realizado por Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, para retirar comerciantes en vía pública, que derivó en una confrontación entre diversas personas y trabajadores del gobierno de la demarcación, entre ellas la funcionaria capitalina.

Sheinbaum afirmó que ordenar el comercio ambulante es necesario, pero no debe hacerse con “un show”, asegurando que existen formas de regular la actividad sin recurrir a espectáculos mediáticos y destacó la importancia de actuar con respeto hacia los comerciantes.

La presidenta enfatizó que el objetivo debe ser regular el comercio, pero a través de mecanismos que no impliquen confrontaciones ni denigren a las personas que trabajan en la vía pública.

¿Qué le pasó a Alessandra Rojo de la Vega?

El viernes pasado, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció haber sido agredida junto a su equipo durante un operativo de recuperación de espacio público en la colonia San Rafael, en el cruce de San Cosme e Insurgentes.

Según reportes, un grupo numeroso atacó al personal de la alcaldía, resultando en varios servidores públicos lesionados.

Rojo de la Vega fue derribada de la motocicleta en la que supervisaba el operativo y sufrió raspones y golpes en el rostro, espalda, hombro y brazos.

El incidente se produjo después de que la alcaldía solicitara documentación a comerciantes instalados de manera irregular, quienes alegaron tener permisos sin presentar pruebas.

Al intentar establecer diálogo institucional con las autoridades, comenzó la agresión física.

Algunos de los agresores portaban objetos contundentes como tubos.

La alcaldesa presentó denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y reportó varios funcionarios lesionados.

