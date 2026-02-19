México

México y la UE impulsan modernización de acuerdo bilateral para eliminar 99% de aranceles y fortalecer comercio

Entre los sectores más beneficiados serán el agroalimentario, el farmacéutico y el energético, derivado de las garantías de inversión que se están proyectando dentro del acuerdo bilateral

Conversatorio organizado por el Consejo
Conversatorio organizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) y la Unión Europea en México. (X - @COMEXI)

El embajador de la Unión Europea en México, Francisco André anunció nuevas estrategias para potenciar el comercio y la inversión entre ambas naciones, durante un conversatorio organizado en conjunto con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) en la Ciudad de México, que se llevó a cabo este miércoles 18 de febrero.

A través de la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE), se busca que ambos países puedan crear nuevas oportunidades que los beneficien en el sector financiero y el tráfico mercantil.

Hasta el momento no se tiene fecha para la firma del convenio, pero se prevé que uno de los lineamientos principales sea la eliminación del 99 por ciento de los aranceles desde su entrada en vigor.

Entre los sectores más beneficiados se encontrará el agroalimentario, el farmacéutico y el energético, derivado de las garantías de inversión que se están proyectando dentro del acuerdo bilateral.

El embajador de la UE en el país destacó que es primordial la cooperación entre empresas, particularmente las pequeñas y medianas (también denominadas PyMEs), con el fin de hacer el mejor uso de todas las estipulaciones.

Unión Europea en México a
Unión Europea en México a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

La negociación de este pacto se realiza en un contexto complicado para el comercio internacional, derivado de las múltiples sanciones establecidas principalmente por Estados Unidos a diversas naciones.

Este tratado busca facilitar el acceso de productos mexicanos a un mercado compuesto por al menos 450 millones de personas, así como brindar alternativas para frenar las políticas arancelarias en exportaciones agroalimentarias de empresas mexicanas y europeas.

Desde la firma del primer convenio en el año 2000, el intercambio entre los dos países se duplicó de manera exponencial. Ante este hecho, la UE se convirtió en el tercer socio comercial más importante de México.

México destaca las oportunidades del sector agrícola en el mercado europeo

Por su parte, el director para Europa en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Octavio Tripp destacó las oportunidades que existen en los segmentos agrícolas vinculados con el bloque europeo, especialmente en las exportaciones de tomate, las cuales se podrán realizar sin gravámenes de por medio.

Aseguró que el peso de la agenda ambiental es importante para todos los países, recordando que la amenaza más grande en estos días es la emergencia climática que afecta a nivel mundial.

La modernización del acuerdo global representa la posibilidad de reforzar la relación entre México y la Unión Europea, fomentando el crecimiento económico a través de la creación de un entorno donde la inversión y el comercio son claves fundamentales.

