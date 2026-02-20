México

Lupita Jones no puede con los protocolos de La Casa de los Famosos México y estuvo a punto de renunciar

En pleno aislamiento previo al reality, la ex Miss Universo puso en jaque la producción tras un episodio de ansiedad

Lupita Jones encendió las alarmas
Lupita Jones encendió las alarmas antes del inicio de La Casa de los Famosos Telemundo 2026 tras sufrir una crisis de ansiedad en el hotel de aislamiento. (Foto: Instagram)

Una crisis nerviosa encendió las alarmas en el arranque de La casa de los famosos Telemundo 2026. Fuentes señalan que Lupita Jones habría solicitado su salida del reality antes de ingresar oficialmente, pues vivió un episodio que obligó a la producción a intervenir de forma directa para asegurar su permanencia.

El incidente, reportado en el programa de YouTube Dulce y picosito, se produjo cuando la ex Miss Universo se encontraba en aislamiento en un hotel, a la espera de su entrada al show. Según la información difundida, Lupita Jones exigió abandonar el proyecto tras una situación emocional delicada, pero los responsables del formato evitaron su retiro inmediato.

“A mí lo que me contaron es que Lupita Jones, antes de entrar, justamente la noche del lunes, tuvo un golpe de ansiedad muy fuerte. Por lo que me dijeron, tuvieron que darle ejercicios de respiración”, señalaron en el programa.

Y agregaron: “Hubo una alternativa de darle algún medicamento; ella prefirió que no. Ella quería renunciar, salirse del hotel, quería salirse del hotel a despejarse, no puede por protocolos. La tranquilizaron. La convencieron de que no renunciara”.

La producción de La Casa
La producción de La Casa de los Famosos evitó la salida inmediata de Lupita Jones, brindándole apoyo emocional y convenciendo a la ex Miss Universo de permanecer en el reality. (Foto: Telemundo)

Las polémicas que se vivieron antes de La Casa de los Famosos

La tensión en torno a la participación de Jones no es un hecho aislado en esta edición, pues desde días previos al estreno, circularon versiones sobre negociaciones internas y presiones ejercidas por parte de la ex Miss Universo y Laura Zapata para definir el elenco definitivo.

Periodistas como Gabo Cuevas han señalado que ambas habrían advertido su salida si la influencer Yina Calderón era incluida como habitante titular, decisión que finalmente derivó en que Calderón fuera designada como panelista.

Versiones señalan que Lupita Jones
Versiones señalan que Lupita Jones y Laura Zapata presionaron a la producción para definir el elenco y se opusieron a que Yina Calderón participara como habitante titular del show. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Sueldos en el foco: Sergio Mayer lidera la escala salarial

La estructura salarial dentro de la casa genera tanto interés como los enfrentamientos en pantalla. Sergio Mayer se posicionó como el concursante con el mayor ingreso semanal, con un sueldo de 400 mil pesos mexicanos y la posibilidad de sumar otros 50 mil si alcanza la final.

La cifra lo coloca por encima de las demás figuras principales, como Laura Zapata y Lupita Jones, quienes reciben montos altos, aunque menores al del exdiputado.

Durante el primer episodio, Mayer dejó clara su intención de marcar el ritmo del juego, al dirigirse a la audiencia con la frase: “Venimos a hacer un infierno de esta casa”, un anticipo de la intensidad que busca imprimir al show.

El exdiputado Sergio Mayer lidera
El exdiputado Sergio Mayer lidera la escala salarial de La Casa de los Famosos, percibiendo 400 mil pesos mexicanos semanales y un posible bono adicional si llega a la final. (Cuarto Oscuro / RS)

Lupita Jones: trayectoria, polémica y amenazas de renuncia

El historial de Lupita Jones en los medios no se limita a su experiencia como Miss Universo 1991 y directora de Miss Universo México. En los últimos años, su figura ha estado vinculada a controversias en torno a la inclusión de mujeres trans en certámenes de belleza.

La amenaza de renuncia de Jones, sumada a sus presuntas exigencias sobre el elenco, ha alimentado la expectativa de los seguidores, quienes observan con atención si la concursante podría abandonar el programa en las primeras semanas.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre una salida inminente, aunque la producción mantiene bajo reserva los detalles de las negociaciones internas.

