Hospitalizan de emergencia al bebé de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray por virus respiratorio

Tras complicaciones respiratorias, el pequeño Ferrán estuvo bajo observación médica. Sofía compartió lo difícil que fue dejar de lado su bienestar personal para estar pendiente de su recuperación

Hasta el momento, la familia asegura que Ferrán continúa evolucionando favorablemente tras la crisis de salud registrada días atrás (Foto: Instagram/ @sofiariveratorres)

El hijo menor de la presentadora Sofía Rivera Torres y el conductor Eduardo Videgaray fue hospitalizado de emergencia debido a complicaciones respiratorias.

Según relató Rivera Torres en un video publicado en sus redes sociales, el diagnóstico correspondió a un virus respiratorio y el episodio representó uno de los momentos más difíciles que le ha tocado enfrentar.

La familia buscó atención médica urgente cuando el menor comenzó a mostrar dificultades para respirar. La conductora reconoció el desgaste físico y emocional tras varios días de cuidados intensivos y afirmó:

“El viernes me di cuenta que llevaba tres días sin bañarme. A veces te olvidas de ti con tal de que ellos estén bien. La vida de una mami se detiene cuando los tuyos están mal”.

El hijo de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray fue hospitalizado de emergencia por complicaciones respiratorias, generando preocupación en redes sociales (Crédito: IG, sofiariveratorres)

Aunque Sofía Rivera Torres no especificó cuál fue el virus responsable, confirmó que Ferrán recibió tratamiento especializado y permaneció bajo observación médica. Detalló que el niño ya muestra mejoría y agradeció a los profesionales médicos por el avance en su recuperación:

“Por eso hoy, que gracias a Dios y a los médicos, ya va mejorando, me dediqué un tiempo para mí”.

No se han difundido nuevos reportes sobre la condición de Ferrán, aunque la familia informó que el menor continúa recuperándose favorablemente.

La conductora felicitó a las mamás con hijos enfermos (Credito Instagram@Sofia Rivera Torres)

Un amor que nació en el foro de televisión

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres han construido una historia marcada por el amor, la resiliencia y la familia. Se conocieron en 2013 cuando trabajaban juntos en la televisión, pero su relación romántica comenzó después de varios años de amistad y de compartir proyectos profesionales.

La diferencia de edad —23 años— fue inicialmente un obstáculo, según han contado ambos, y propició una breve ruptura cuando Videgaray consideró que las posibilidades de un futuro juntos eran limitadas. A pesar de ello, retomaron la relación y, tras superar dudas y distancias, consolidaron su vínculo.

La pareja hizo pública su relación en el programa ¡Qué importa!, y en 2020 contrajeron matrimonio. Rivera Torres ha hablado sobre el papel que asumió como figura materna para Andrea, la hija adolescente de Videgaray, fruto de su matrimonio con la productora Mónica Abín, quien falleció en 2017.

Rivera Torres describió su relación con Andrea como muy cercana y ha resaltado la madurez de la joven.

La pareja se casó en 2020 (IG: @sofiariveratorres)

En abril de 2025, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray anunciaron el nacimiento de su primer hijo en común, Ferrán. Compartieron la noticia en redes sociales con una fotografía y detalles sobre la habitación del bebé, diseñada para crear un ambiente de calma y ternura. Videgaray, ahora padre de dos hijos, manifestó su entusiasmo por la paternidad y el crecimiento de su familia junto a Rivera Torres.

A lo largo de su relación, la pareja ha enfrentado la exposición mediática y críticas en redes sociales, en especial hacia Rivera Torres. Videgaray ha mostrado públicamente su apoyo a su esposa en diversas ocasiones, reforzando la imagen de una familia unida ante la adversidad.

