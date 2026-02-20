México

Gomita asegura que su cuerpo está “cansado de las cirugías” tras hospitalización de emergencia

La creadora de contenido abrió el corazón sobre las secuelas físicas y emocionales de su última operación

Las recientes imágenes de la herida abdominal de Gomita elevaron la preocupación entre sus seguidores y generaron tendencia en redes sociales. (Instagram: @gomitaoficial123)

Las imágenes recientes de la herida abdominal de Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, han generado un fuerte impacto entre sus seguidores, quienes se vieron sorprendidos al conocer las consecuencias de su última operación de emergencia.

En el proceso de recuperación, la creadora de contenido reconoció que su cuerpo se siente “cansado de las cirugías”, y que su ánimo oscila entre el agotamiento y la gratitud por el apoyo recibido.

La exhabitante de La Casa de los Famosos México sigue compartiendo detalles de su recuperación en redes sociales. Crédito: TikTok: Gomita

A través de sus redes sociales, la exparticipante de La Casa de los Famosos México compartió detalles sobre el estado actual de su herida. Además, mostró cómo su madre, a quien llama Doña Chavis, la ayuda con las curaciones.

“Este es el tamaño. Ya estoy en un punto en el que me da mucha comezón. Es buena señal, dice mi mamá. Es que de abajo, sí está saliendo líquido”, explicó.

Apoyo familiar y contención emocional

Días después de mostrar su herida, la exhabitante de La Casa de los Famosos México compartió un importante mensaje a través de su cuenta personal de Instagram:

“No les niego que mi cuerpo está cansado de las cirugías, que mi corazón a veces sí le duele tanto odio, pero luego veo el amor que Dios me ha dado y pienso: hay un propósito por eso sigo viva y el hate ya pasa a segundo plano, por eso me río cuando veo los memes, he sufrido más en mi vida personal que eso es solo una piedrita en el zapato”, explicó.

Gomita expresó su agotamiento físico
Gomita expresó su agotamiento físico tras múltiples cirugías, agradeciendo el apoyo de sus fans durante su proceso de recuperación. (RS)

Asimismo, explicó que la experiencia la obligó a dejar de lado la vanidad para priorizar su bienestar físico y mental. De igual forma. relató que los cambios en su actitud y hábitos alimenticios surgieron como resultado de su fe y de la obediencia a sus propias necesidades.

“Mi cambio fue increíble que ni siquiera lo pedí. No le pedí a Dios bajar de peso, pero mientras más me alimentaba de su palabra y más obediencia, también aprendí a alimentarme mejor con lo que mi cuerpo realmente necesitaba”, comentó en otro mensaje.

Desafíos familiares y proyectos futuros

El distanciamiento con su padre también salió a la luz en respuesta a las preguntas de sus seguidores, por lo que la influencer explicó:

“Me hubiera encantado, pero desafortunadamente su corazón no ha cambiado, solo me buscó por interés, no fue amor de verdad, lo perdoné y convivimos un tiempo, pero no cambió nada, así que me alejé solo por mi bien”.

La influencer aprovechó sus redes
La influencer aprovechó sus redes sociales para reflexionar sobre la importancia de priorizar la salud física y mental por encima de la vanidad. (Instagram)

Con una visión, Gomita aseguró que la recuperación la impulsó a idear nuevos proyectos y a fortalecer su confianza.

Temas Relacionados

GomitaAraceli OrdazOperación de emergenciaHospitalizaciónRecuperaciónmexico-entretenimientomexico-noticias

