Garambullo: la desconocida fruta mexicana que ayuda a reducir los niveles de azúcar y colesterol en la sangre

El garambullo es el fruto de un cactus originario de México, conocido científicamente como Myrtillocactus geometrizans.

El fruto es pequeño, de forma redonda y color morado oscuro o azul, similar a un arándano con un sabor dulce y ligeramente ácido.

Su valor gastronómico destaca por su contenido de antioxidantes, vitamina C, fibra y minerales como el calcio y el hierro; sin embargo, a pesar de sus beneficios solo se conoce y consume de manera muy loca y es desconocido en muchas partes del país.

Es por eso que aquí te contamos sobre algunas de sus propiedades, la cuales han sido objeto de estudios por sus posibles usos medicinales.

Su recolección es tradicional en diversas regiones del centro y norte de México, donde forma parte de la dieta local y la medicina tradicional.(Shutterstock)

Cuáles son los beneficios a la salud del garambullo

Como mencionamos antes el garambullo es rico en nutrientes que le confieren importantes propiedades. De acuerdo con un estudio publicado PubMed, entre algunos de sus beneficios destacan los siguientes:

Alto contenido de antioxidantes: El garambullo contiene antocianinas y otros compuestos fenólicos que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.

Aporte de vitamina C: Contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico y favorece la absorción de hierro.

Fuente de fibra: Ayuda a regular el tránsito intestinal y puede contribuir al control de los niveles de glucosa y colesterol en sangre.

Efecto antiinflamatorio: Algunos estudios sugieren que sus compuestos bioactivos pueden ayudar a reducir procesos inflamatorios en el organismo.

Contribución de minerales: Aporta calcio, potasio y hierro, nutrientes esenciales para la salud ósea, la función muscular y la prevención de anemia.

A pesar de ser una fruta, su bajo índice glucémico y elevado contenido de antioxidantes la hacen ideal para personas con diabetes. (Imagen ilustrativa infobae)

Dónde encontrar garambullo y cómo consumirlo para obtener sus beneficios

El garambullo se encuentra principalmente en regiones semiáridas y áridas del centro y norte de México, en estados como Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas.

Se recolecta durante la temporada de fructificación del cactus, que suele abarcar los meses de primavera y verano.

En mercados locales y tianguis de estas regiones es posible adquirirlo fresco, mientras que en otras zonas del país puede encontrarse en presentaciones procesadas como mermeladas, licores, jugos, nieves o deshidratado.

El garambullo puede disfrutarse fresco, en jugos, helados, mermeladas, dulces y como fruto deshidratado en diversas preparaciones alimenticias. (Jardín Botánico, UNAM)

Para obtener sus beneficios, el garambullo puede consumirse de las siguientes formas:

Fresco: Lavar bien los frutos y comerlos directamente para aprovechar su contenido de vitamina C, fibra y antioxidantes.

En jugos o licuados: Mezclar los frutos con agua o leche para preparar bebidas nutritivas.

En mermeladas y dulces: Consumir el garambullo en preparaciones caseras o artesanales, considerando el contenido de azúcar añadido.

Deshidratado: Incorporar los frutos secos en cereales, ensaladas o como botana.

En nieves o helados: Aprovechar su sabor en postres fríos, manteniendo parte de sus compuestos benéficos.

El consumo fresco es la mejor forma de obtener la mayor concentración de nutrientes y antioxidantes presentes en el garambullo.