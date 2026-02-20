México

Garambullo: la desconocida fruta mexicana que ayuda a reducir los niveles de azúcar y colesterol en la sangre

Descubre cómo una pequeña baya del desierto mexicano aporta antioxidantes, minerales y vitamina C a la dieta de quienes buscan bienestar natural

Guardar
Explora los beneficios y la
Explora los beneficios y la historia de una fruta que ha sido aliada de generaciones para fortalecer la salud y enriquecer recetas frescas. (Gobierno de Tamaulipas)

El garambullo es el fruto de un cactus originario de México, conocido científicamente como Myrtillocactus geometrizans.

El fruto es pequeño, de forma redonda y color morado oscuro o azul, similar a un arándano con un sabor dulce y ligeramente ácido.

Su valor gastronómico destaca por su contenido de antioxidantes, vitamina C, fibra y minerales como el calcio y el hierro; sin embargo, a pesar de sus beneficios solo se conoce y consume de manera muy loca y es desconocido en muchas partes del país.

Es por eso que aquí te contamos sobre algunas de sus propiedades, la cuales han sido objeto de estudios por sus posibles usos medicinales.

Su recolección es tradicional en
Su recolección es tradicional en diversas regiones del centro y norte de México, donde forma parte de la dieta local y la medicina tradicional.(Shutterstock)

Cuáles son los beneficios a la salud del garambullo

Como mencionamos antes el garambullo es rico en nutrientes que le confieren importantes propiedades. De acuerdo con un estudio publicado PubMed, entre algunos de sus beneficios destacan los siguientes:

  • Alto contenido de antioxidantes: El garambullo contiene antocianinas y otros compuestos fenólicos que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.
  • Aporte de vitamina C: Contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico y favorece la absorción de hierro.
  • Fuente de fibra: Ayuda a regular el tránsito intestinal y puede contribuir al control de los niveles de glucosa y colesterol en sangre.
  • Efecto antiinflamatorio: Algunos estudios sugieren que sus compuestos bioactivos pueden ayudar a reducir procesos inflamatorios en el organismo.
  • Contribución de minerales: Aporta calcio, potasio y hierro, nutrientes esenciales para la salud ósea, la función muscular y la prevención de anemia.
A pesar de ser una
A pesar de ser una fruta, su bajo índice glucémico y elevado contenido de antioxidantes la hacen ideal para personas con diabetes. (Imagen ilustrativa infobae)

Dónde encontrar garambullo y cómo consumirlo para obtener sus beneficios

El garambullo se encuentra principalmente en regiones semiáridas y áridas del centro y norte de México, en estados como Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas.

Se recolecta durante la temporada de fructificación del cactus, que suele abarcar los meses de primavera y verano.

En mercados locales y tianguis de estas regiones es posible adquirirlo fresco, mientras que en otras zonas del país puede encontrarse en presentaciones procesadas como mermeladas, licores, jugos, nieves o deshidratado.

El garambullo puede disfrutarse fresco,
El garambullo puede disfrutarse fresco, en jugos, helados, mermeladas, dulces y como fruto deshidratado en diversas preparaciones alimenticias. (Jardín Botánico, UNAM)

Para obtener sus beneficios, el garambullo puede consumirse de las siguientes formas:

  • Fresco: Lavar bien los frutos y comerlos directamente para aprovechar su contenido de vitamina C, fibra y antioxidantes.
  • En jugos o licuados: Mezclar los frutos con agua o leche para preparar bebidas nutritivas.
  • En mermeladas y dulces: Consumir el garambullo en preparaciones caseras o artesanales, considerando el contenido de azúcar añadido.
  • Deshidratado: Incorporar los frutos secos en cereales, ensaladas o como botana.
  • En nieves o helados: Aprovechar su sabor en postres fríos, manteniendo parte de sus compuestos benéficos.
El garambullo puede disfrutarse fresco,
El garambullo puede disfrutarse fresco, en jugos, helados, mermeladas, dulces y como fruto deshidratado en diversas preparaciones alimenticias. (Shutterstock)

El consumo fresco es la mejor forma de obtener la mayor concentración de nutrientes y antioxidantes presentes en el garambullo.

Temas Relacionados

garambulloantioxidantesnutricióngastronomía mexicanasaludmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Estos productos se consumen en diferentes presentaciones y horarios, ya sea en el desayuno, como ingrediente principal de guisos, en tacos, tortas o como botanas

Cuáles son los efectos de

Líder del SNTE respalda ajustes a los libros de texto tras el despido de Marx Arriaga

Cepeda Salas apoya correcciones a los materiales educativos, mientras señala que la falta de recursos pone en riesgo la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana

Líder del SNTE respalda ajustes

Operación Enjambre en Colima: detienen a tres policías acusados del ataque contra el subsecretario de Seguridad Pública

Fueron capturados dos hombres y una mujer por hechos ocurridos en diciembre de 2025

Operación Enjambre en Colima: detienen

CCH demanda a las autoridades acciones para encontrar a Kimerly Moya

Las dependencias de todos los niveles de gobierno reciben un llamado para mantener la indagatoria activa

CCH demanda a las autoridades

Publican los nuevos lineamientos para vender boletos de conciertos en el DOF, esto cambiará

Las disposiciones buscan garantizar mayor transparencia durante la compra de entradas para espectáculos

Publican los nuevos lineamientos para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Confirman que son elementos de

Confirman que son elementos de la Defensa los que golpearon a un joven en Michoacán, serán sancionados

Aumentó la cifra de muertos tras el ataque armado en un parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato

FGR comenzó investigación tras la localización de un presunto narcolaboratorio en Ixtlán del Río, Nayarit

Embajador de EEUU asegura que continuarán trabajando para detener tráfico de armas a México tras decomiso de más de 4 mil

Grupo detenido por apología del delito en el Carnaval de Mazatlán interpretó un narcocorrido dedicado a “El Chino Ántrax”

ENTRETENIMIENTO

Paola Dalay, esposa de José

Paola Dalay, esposa de José Eduardo Derbez, asegura estar cansada y toma nueva decisión sobre su hija menor

Hospitalizan de emergencia al bebé de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray por virus respiratorio

Daniel Bisogno cumple un año de fallecido: las enfermedades del famoso conductor de Ventaneando

Amanda Miguel defiende a Belinda de las críticas y anuncia que unirán sus voces en una producción propia

Kenia Os asegura haber vivido un viaje de ensueño junto a Peso Pluma durante su primer aniversario

DEPORTES

André Jardine descarta a Kevin

André Jardine descarta a Kevin Álvarez en la convocatoria del América y anuncia quién sería su reemplazo

La NFL también podría llegar a Guadalajara y Monterrey

Fallece importante figura del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano

André-Pierre Gignac sería comentarista de TV Azteca

¿Cuánto costarán los boletos más baratos para los partidos de repechaje en el Estadio de Monterrey?