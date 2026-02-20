México

Cuánto cuestan las monedas de oro y plata en los distribuidores autorizados por Banxico

Varios bancos se encuentran en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un precio diferente por compra y venta de monedas

El valor del Centenario de
El valor del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores

Ante una inflación que no parece detenerse y los incrementos en las tasas de interés, muchas personas buscan la mejor manera de hacer crecer, o por lo menos preservar, su patrimonio a largo plazo.

Una de las opciones más comunes para ello es la compra de monedas de oro y plata, en sus distintas versiones que, además de ser bellas piezas, sirven como una inversión un tanto segura.

Esto se debe a que el valor de estos metales preciosos cambia constantemente y, aunque suele ser ascendente, en ocasiones llega a caer.

Por eso, si se tiene en mente adquirir una de estas piezas, lo mejor es estar actualizado sobre su cotización. Estos son los precios para este viernes 20 de febrero.

Centenarios y onzas

El Banco de México (Banxico) tiene una lista de distribuidores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

Varias de estas Instituciones cuentan con un apartado en sus páginas oficiales con el costo en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas

Centenario de oro

Compra

94.800 pesos en Citibanamex

94.633 pesos en Banorte

Venta

107.800 pesos en Citibanamex

111.740 pesos en Banorte

112.445 pesos en Banregio

Onza de plata

Compra

1.356 pesos en Banco Azteca

1225.15 pesos en Banorte

Venta

1.556 pesos en Banco Azteca

1736.65 pesos en Banorte

1550 pesos en Banregio

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro: 18.899 pesos en compra y 22.436 pesos en venta en Banorte

Azteca de oro: 37.798 pesos la compra y 44.871 pesos la venta en Banorte

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico

Si quieres comprar o vender plata u oro, tienes que saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que cambian según el banco.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender tienen que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender deben que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

