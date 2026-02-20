CCH demanda a las autoridades acciones para encontrar a Kimerly Moya

El Consejo Técnico del CCH de la UNAM exige intensificar la búsqueda de Kimberly Hilary Moya González, desaparecida hace más de cuatro meses. Crédito: Cuartoscuro

Más de cuatro meses después de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, el Consejo Técnico del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) solicitó a autoridades municipales, estatales y federales intensificar los trabajos de localización de la estudiante, según un comunicado emitido este 19 de febrero.

La petición subraya la necesidad de fortalecer las acciones de búsqueda, reiterando el llamado especial a las fiscalías para que den continuidad a las investigaciones que permitan encontrar a Kimberly Moya. Hasta el momento, los esfuerzos de familiares y miembros de la comunidad del plantel Naucalpan no han dado resultados y la estudiante permanece desaparecida.

A través del comunicado, el Consejo Técnico del CCH expresó su solidaridad con la familia de la alumna y reafirmó la disposición institucional para proporcionar acompañamiento y apoyo durante el proceso.

Desaparición de Kimberly Moya

Las cámaras de seguridad registraron a Kimberly en su ruta desde el cibercafé de la colonia San Rafael Chamapa, sin rastros posteriores a ocho minutos de salir de casa. (FGJEM)

La desaparición de Kimberly Hilary Moya González ha generado un profundo reclamo social en el Estado de México, donde la exigencia de respuestas a las autoridades se ha replicado en manifestaciones y bloqueos de rutas clave.

Kimberly Moya, estudiante de 16 años del CCH Naucalpan, fue registrada por última vez el 2 de octubre de 2025 tras salir de su casa en la colonia San Rafael Chamapa (en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México), con el propósito de realizar una tarea escolar en un cibercafé cercano. Sus pasos quedaron grabados apenas ocho minutos después de abandonar su domicilio y, desde que salió del establecimiento, no existen nuevos registros visuales.

El seguimiento más reciente sobre su paradero surgió de cámaras de vigilancia, las cuales la muestran desplazándose sola por la zona de El Pirul, rumbo a la calle Filomeno Mata. Versión que se acompaña de reportes extraoficiales sobre la presencia de un hombre corriendo tras ella, aunque las autoridades no han confirmado algún vínculo con el caso.

Luego de la desaparición, la familia y la comunidad han denunciado la falta de avances claros, mientras que las autoridades activaron de inmediato la ficha de búsqueda y desplegaron operativos, incluyendo un cateo en un inmueble cercano.

Reconstrucción de los últimos momentos de Kimberly antes de su desaparición

(X @Alberto_Rubio)

De acuerdo con la constancia visual de la ficha de búsqueda, los últimos minutos de Kimberly antes de su desaparición quedaron grabados por cámaras de seguridad del cibercafé ubicado en el Mercado Filomeno Mata, dentro de la misma colonia San Rafael Chamapa. Salió del local a las 16:06, vestida con pantalón gris, sudadera verde, tenis blancos y una mochila rosa.

Kimberly mide aproximadamente 1.43 metros, tiene marcas de acné en el rostro y fue vista por última vez en condiciones que dificultan descartar cualquier hipótesis. Las diligencias oficiales incluyen la activación del protocolo de búsqueda urgente por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.

Detención de dos presuntos implicados en la desaparición de Kimberly Moya

Las autoridades detuvieron a dos presuntos responsables de la desaparición de Kimberly Moya. (FGJ Estado de México)

Luego de un mes, la Fiscalía General de Justicia mexiquense encontró durante los cateos manchas de sangre, pertenencias y símbolos religiosos específicos, incrementando la atención sobre prácticas internas de ciertas agrupaciones religiosas. Los principales sospechosos detenidos son Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”.

El 29 de octubre se incorporó a la carpeta una revelación relevante: registros telefónicos arrojan que Gabriel Rafael “N”, principal sospechoso, sostuvo conversaciones durante tres horas con un número ligado a uno de los templos del Espiritualismo Trinitario Mariano el mismo día de la desaparición de Kimberly.