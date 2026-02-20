Así fue la vez que El Mayo Zambada fue detenido por una hora en 2016, según El Mini Lic

En 2016, Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido brevemente por policías federales en Nayarit, según El Mini Lic. (Infobae)

Durante años se instaló la idea de que Ismael ‘El Mayo’ Zambada había logrado evadir cualquier captura formal hasta su arresto en Estados Unidos el 25 de julio de 2024, sin embargo, esa narrativa no era del todo exacta.

De acuerdo con una entrevista realizada en junio de 2023 por el periodista Luis Chaparro a Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic, y difundida recientemente, el exintegrante del Cártel de Sinaloa relató que su antiguo aliado, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fue detenido en 2016 por policías federales de caminos en Nayarit, pero dicha captura sólo duró una hora.

¿Cómo fue la detención?

El Mayo Zambada habría sido detenido en 2016. (Credit Image: � Department of State/Tv Azteca/La Nacion via ZUMA Press)

Según El Mini Lic, la detención de El Mayo Zambada en 2016 no fue producto de un operativo especial ni de una investigación de alto nivel. Ocurrió por azar, cuando policías federales de caminos realizaron una revisión de rutina y, sin planearlo, se toparon con el cofundador del cártel sinaloense.

“Sí, lo detuvieron ahí en el estado de Nayarit. Pero fue cuestión de... solamente un momento, una hora”, relató López Serrano en la entrevista.

Según la anécdota, los agentes reconocieron de inmediato a quién tenían enfrente. En ese momento, narra El Mini Lic, dudaron entre presentarlo ante las autoridades o aceptar dinero a cambio de dejarlo ir.

“Detuvieron el auto, vieron quién era, supieron y a lo que yo supe... sí estaban intentando hacer algo. O sea, no sabían si presentarlo o aceptar dinero o qué. Pero a final de cuentas había un tipo de relación entre la Policía Federal con gente en Culiacán. Entonces, optaron por lo más inteligente para ellos de no meterse en problemas y ganarse un dinero”.

Dámaso López Serrano narró dicha historia a Luis Chaparro en una entrevista en 2023.

El episodio fue tan fugaz que El Mayo Zambada nunca fue trasladado ante el Ministerio Público ni retenido formalmente. Todo se resolvió en el lugar y en cuestión de minutos. “No fue que lo llevaron a un ministerio, nada de eso. Ahí fue rápido todo”, enfatizó El Mini Lic.

El episodio habría ocurrido pocos meses después de la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en un momento de alta tensión y reorganización dentro del cártel. Según López Serrano, si los agentes hubieran decidido actuar conforme a la ley y presentar a El Mayo ante el Ministerio Público, la noticia habría sacudido a las estructuras de poder que, hasta entonces, mantenían un equilibrio precario entre la persecución y la protección de los grandes capos.

El ocaso de El Mayo Zambada: el fin de una era

En la actualidad, el histórico cofundador del Cártel de Sinaloa, de 75 años, permanece bajo custodia federal en Estados Unidos, enfrentando un proceso penal que marca el final de décadas de impunidad y poder en el narcotráfico transnacional.

Ismael "El Mayo" Zambada, actualmente espera su sentencia. REUTERS/Jane Rosenberg

Zambada fue arrestado el 25 de julio de 2024, cuando llegó en una avioneta al aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México) en compañía de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las autoridades estadounidenses lo detuvieron de inmediato para enfrentar cargos federales por narcotráfico, lavado de dinero y liderazgo de una empresa criminal continuada.

Tras su traslado al Distrito Este de Nueva York fue formalmente acusado en una corte federal de Brooklyn por un amplio abanico de delitos relacionados con una red criminal internacional que, según el gobierno de EEUU, envió miles de toneladas de droga a su territorio y financió actos de violencia en México y Estados Unidos.

En una audiencia realizada el 25 de agosto de 2025, Zambada aceptó un acuerdo de culpabilidad ante el juez Brian M. Cogan: reconoció su responsabilidad en dos cargos principales —liderazgo de una empresa criminal continuada y violaciones a la Ley RICO (organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado)— y aceptó la obligación de un aseguramiento de 15 mil millones de dólares como parte del pacto.

El líder más longevo del Cártel de Sinaloa fue arrestado en un aeródromo de Nuevo México el 25 de julio. Imagen: Infobae México

La fiscalía renunció a buscar la pena de muerte en este caso, lo que facilitó las negociaciones y el acuerdo de culpabilidad. Aunque Zambada se declaró culpable, mantiene el derecho a la sentencia que definirá su destino carcelario definitivo.

Originalmente la audiencia para conocer la pena estaba programada para el 13 de enero de 2026, con la posibilidad de recibir cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, a solicitud de la defensa para preparar la argumentación final, un juez federal reprogramó el dictado de sentencia para el 13 de abril de 2026, en la misma corte de Brooklyn.

Mientras tanto, “El Mayo” continúa recluido en instalaciones federales estadounidenses a la espera de que se cumpla esa nueva fecha clave.