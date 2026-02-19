Senadoras mexicanas se reúnen con Reem Alsalem, relatora especial de la ONU

Senadoras mexicanas dialogan con la Relatora de la ONU sobre violencia de género para analizar avances y desafíos legislativos en el Senado de la República. Crédito: Senado de la República.

Senadoras mexicanas que integran la Comisión para la Igualdad de Género se reunieron este 18 de febrero en el Senado de la República con Reem Alsalem, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.

El propósito fue evaluar los avances legislativos y los desafíos pendientes en materia de violencia de género, así como dialogar sobre recomendaciones internacionales para reforzar la protección de los derechos de las mujeres, según detalló el Senado en comunicado.

Presidenta del Senado reconoce la problemática de la violencia de género en México

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, destaca la prioridad de erradicar la violencia contra mujeres y niñas mediante políticas públicas integrales y evaluables. Crédito: X/@LauraI_Castillo

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, recalcó la necesidad de enfrentar la violencia contra las mujeres con transparencia y determinación. “Erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas exige decir la verdad, medir con rigor lo que ocurre y actuar con decisión mediante políticas públicas integrales, sostenidas y evaluables”, manifestó la legisladora.

Laura Itzel Castillo reconoció la permanencia de graves problemáticas, como la violencia feminicida, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la desaparición de mujeres y niñas, la trata con fines de explotación sexual, y las violencias institucionales y digitales.

Nombrar esta realidad de forma honesta, afirmó la presidenta del Senado, fortalece al Estado y representa el reconocimiento de deudas históricas con las víctimas y con futuras generaciones.

En la sesión, la presidenta agregó que México ha concretado transformaciones profundas para colocar los derechos de mujeres, niñas y niños en el centro del marco jurídico nacional. Subrayó que existe un marco normativo de vanguardia y la obligación para el Legislativo de legislar siempre con perspectiva de género.

Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado reconoce avances en derechos de las mujeres

México cuenta con un marco normativo de vanguardia en derechos de mujeres, aunque senadoras reconocen que no son suficientes. Crédito: X/@LauraI_Castillo

Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, señaló que la visita de la Relatora es valiosa porque permite escuchar las opiniones de la ONU y fortalece la agenda legislativa, sobre todo para atender las violencias estructurales.

De acuerdo con el Senado, Micher Camarena dijo que “en México se han tenido avances de manera progresiva, construyendo un marco normativo que ha tenido un impacto real en la vida de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas”.

La senadora destacó que, si bien estos avances no son suficientes, han abierto caminos, generado herramientas y sentado bases para políticas públicas de género.

Micher Camarena resaltó que reformas impulsadas, como las promovidas bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, refuerzan el enfoque preventivo y establecen condiciones más sólidas para fortalecer la igualdad sustantiva.

Reem Alsalem de la ONU señala la falta de recursos para las mujeres

Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU, alerta sobre la reducción de recursos destinados a combatir la violencia de género y el impacto de la austeridad y la militarización. Crédito: X/@LauraI_Castillo

Por su parte, Reem Alsalem manifestó durante el encuentro su preocupación ante la reducción de recursos para combatir la violencia de género, especialmente derivada tanto de medidas de austeridad como del aumento de la militarización.

Según el comunicado del Senado, Alsalem señaló que “es preocupante que, a causa de las medidas de austeridad adoptadas, así como el incremento de la militarización, hay menos recursos disponibles para atender la población vulnerable y las necesidades de las mujeres”.

Alsalem advirtió también sobre la disminución de fondos destinados a casas de refugio para víctimas, lo que afecta la capacidad estatal para prevenir y medir delitos como el feminicidio.

Advirtió también sobre el abandono de estructuras específicas de respuesta, la impunidad, la falta de conocimientos para denunciar y la escasa incorporación del enfoque de género en ministerios y cuerpos policiales.

En su intervención, subrayó que los avances legislativos resultan insuficientes si no van acompañados de recursos efectivos y una adecuada implementación. Asimismo, recomendó a los parlamentos abordar el debate en torno a la prostitución y la maternidad subrogada bajo una perspectiva de derechos, evitando la normalización de la comercialización de mujeres y niñas, pues “este delito es un sistema de violencia y da lugar a la vulnerabilidad...”, puntualizó.