ONU advierte en la Cámara de Diputados que la violencia contra mujeres y niñas en México alcanza niveles alarmantes

La Cámara de Diputados fue sede del Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, en el que participó la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem.
El acto fue inaugurado por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, quien señaló la necesidad de fortalecer el marco legal, garantizar presupuestos suficientes y consolidar políticas públicas basadas en información confiable para enfrentar este fenómeno.
El encuentro reunió a legisladoras, especialistas, organizaciones civiles y representantes de organismos internacionales, con el objetivo de intercambiar diagnósticos y propuestas en materia de prevención y atención de la violencia de género.
Violencia en niveles “epidémicos y alarmantes”, señala la relatora
Durante su intervención, Reem Alsalem afirmó que la violencia contra mujeres y niñas en México se encuentra en niveles “epidémicos y alarmantes”. Indicó que esta problemática se manifiesta en distintas formas, entre ellas feminicidios, desapariciones y agresiones físicas y sexuales.
La relatora mencionó que persisten deficiencias en los procesos de investigación y en los mecanismos de reparación del daño, así como limitaciones en el apoyo institucional a familias que buscan a mujeres y niñas desaparecidas.
Asimismo, destacó que el fenómeno no es exclusivo de México, pero subrayó la importancia de adoptar medidas específicas en cada contexto nacional.
Impunidad y acceso a la justicia, desafíos centrales
Uno de los principales señalamientos fue la persistencia de la impunidad. De acuerdo con la relatora, la falta de sanción efectiva contribuye a la continuidad de la violencia.
También señaló que muchas sobrevivientes enfrentan obstáculos como:
- Retrasos procesales
- Revictimización durante los procedimientos
- Insuficiencia presupuestaria en instituciones encargadas de impartir justicia
- Estereotipos de género en la atención de los casos
- Falta de resultados medibles en políticas públicas
Añadió que estos desafíos impactan de manera diferenciada a mujeres indígenas, rurales, migrantes y a quienes viven en condiciones de pobreza.
Llamado a cumplir obligaciones internacionales
Reem Alsalem recordó que los Estados tienen la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos. Subrayó que mujeres y niñas deben gozar de los mismos derechos que hombres y niños, en condiciones de seguridad, dignidad e igualdad.
También advirtió que, en distintos países, medidas de austeridad han reducido recursos destinados a refugios, asistencia jurídica y servicios de protección, lo que puede limitar la respuesta institucional frente a la violencia.
Cooperación legislativa con organismos internacionales
La Cámara de Diputados mantiene colaboración con la ONU y otros organismos internacionales para armonizar la legislación mexicana con estándares globales en materia de derechos humanos, igualdad de género y desarrollo sostenible.
A través de foros, conversatorios y trabajos coordinados por la Comisión de Relaciones Exteriores, el órgano legislativo ha impulsado espacios de diálogo sobre temas prioritarios, entre ellos la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.
El encuentro concluyó con el señalamiento de que la atención a esta problemática requiere acciones coordinadas entre autoridades, sociedad civil y organismos internacionales, así como seguimiento a los compromisos asumidos.