ONU advierte en la Cámara de Diputados que la violencia contra mujeres y niñas en México alcanza niveles alarmantes

Kenia López Rabadán, dio inicio al encuentro internacional en el que Reem Alsalem analizó la desigualdad de género

La Cámara de Diputados fue sede de un encuentro internacional con la ONU para abordar la violencia contra mujeres y niñas en México.

La Cámara de Diputados fue sede del Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, en el que participó la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem.

El acto fue inaugurado por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, quien señaló la necesidad de fortalecer el marco legal, garantizar presupuestos suficientes y consolidar políticas públicas basadas en información confiable para enfrentar este fenómeno.

El encuentro reunió a legisladoras, especialistas, organizaciones civiles y representantes de organismos internacionales, con el objetivo de intercambiar diagnósticos y propuestas en materia de prevención y atención de la violencia de género.

Kenia López Rabadán recibió a representantes de la ONU. Crédito: @KeniaLópez

Violencia en niveles “epidémicos y alarmantes”, señala la relatora

Durante su intervención, Reem Alsalem afirmó que la violencia contra mujeres y niñas en México se encuentra en niveles “epidémicos y alarmantes”. Indicó que esta problemática se manifiesta en distintas formas, entre ellas feminicidios, desapariciones y agresiones físicas y sexuales.

La relatora mencionó que persisten deficiencias en los procesos de investigación y en los mecanismos de reparación del daño, así como limitaciones en el apoyo institucional a familias que buscan a mujeres y niñas desaparecidas.

El encuentro resaltó la importancia de la cooperación entre autoridades, sociedad civil y organismos internacionales para enfrentar la violencia de género.

Asimismo, destacó que el fenómeno no es exclusivo de México, pero subrayó la importancia de adoptar medidas específicas en cada contexto nacional.

Impunidad y acceso a la justicia, desafíos centrales

Uno de los principales señalamientos fue la persistencia de la impunidad. De acuerdo con la relatora, la falta de sanción efectiva contribuye a la continuidad de la violencia.

También señaló que muchas sobrevivientes enfrentan obstáculos como:

  • Retrasos procesales
  • Revictimización durante los procedimientos
  • Insuficiencia presupuestaria en instituciones encargadas de impartir justicia
  • Estereotipos de género en la atención de los casos
  • Falta de resultados medibles en políticas públicas
Nivel de violencia contra mujeres y niñas llega a índices alarmantes: Reem Alsalem

Añadió que estos desafíos impactan de manera diferenciada a mujeres indígenas, rurales, migrantes y a quienes viven en condiciones de pobreza.

Llamado a cumplir obligaciones internacionales

Reem Alsalem recordó que los Estados tienen la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos. Subrayó que mujeres y niñas deben gozar de los mismos derechos que hombres y niños, en condiciones de seguridad, dignidad e igualdad.

También advirtió que, en distintos países, medidas de austeridad han reducido recursos destinados a refugios, asistencia jurídica y servicios de protección, lo que puede limitar la respuesta institucional frente a la violencia.

Se hizo énfasis en los impactos diferenciados de la violencia en mujeres indígenas, rurales, migrantes y en situación de pobreza.

Cooperación legislativa con organismos internacionales

La Cámara de Diputados mantiene colaboración con la ONU y otros organismos internacionales para armonizar la legislación mexicana con estándares globales en materia de derechos humanos, igualdad de género y desarrollo sostenible.

A través de foros, conversatorios y trabajos coordinados por la Comisión de Relaciones Exteriores, el órgano legislativo ha impulsado espacios de diálogo sobre temas prioritarios, entre ellos la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

El encuentro concluyó con el señalamiento de que la atención a esta problemática requiere acciones coordinadas entre autoridades, sociedad civil y organismos internacionales, así como seguimiento a los compromisos asumidos.

