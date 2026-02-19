México

¿Quieres saber quiénes ganaron en Chispazo? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Una nueva entrega de los sorteos de Chispazo ha dejado a la expectativa a jugadores y aficionados, quienes anhelan llevarse una jugosa recompensa. Los números de este emocionante juego ya han sido revelados por Pronósticos para la Asistencia Pública ¡Acompáñanos a descubrir quiénes son los afortunados ganadores de este miércoles 18 de febrero!

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

01, 02, 14, 24 y 26

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

08, 09, 18, 22 y 25

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes inscribirte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo convertirte en ganador de Chispazo?

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para participar en Chispazo tienes que adquirir el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números al azar.

Una urna sacará las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números deberán coincidir con los que elegiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no hubieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco consiguiera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoChispazo Pronósticos México

Más Noticias

Grecia Quiroz le gana a Fernández Noroña: IEM ordena retirar videos misóginos sobre la alcaldesa de Uruapan

La resolución obliga a Fernández Noroña a suprimir contenidos señalados como misóginos y a abstenerse de actos de hostigamiento contra la alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz le gana a

¿Cuáles son los principales riesgos para la salud en temporada de calor y cómo prevenirlos?

Diferentes condiciones y elementos pueden intensificar el impacto del clima cálido sobre el bienestar general

¿Cuáles son los principales riesgos

Documentales y películas finlandesas llegan a Cineteca Chapultepec: fechas y horarios

Este ciclo de cine explorar la riqueza cultural del país nórdico a través de películas que destacan el arte, el diseño y la arquitectura

Documentales y películas finlandesas llegan

Búsqueda de Nancy Guthrie: Fiscalía de Sonora aclara que no ha recibido solicitud de colaboración para localizarla

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora sí se sumó a la búsqueda tras recibir una petición de presuntos familiares de la víctima

Búsqueda de Nancy Guthrie: Fiscalía

¿Sergio Mayer puede volver como diputado si es eliminado de La Casa de los Famosos?

El diputado avisó a Ricardo Monreal, coordinador de Morena, sobre su permiso de licencia dos semanas antes de entrar al reality show

¿Sergio Mayer puede volver como
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exagente de la DEA señala

Exagente de la DEA señala a uno de los estados con mayor número de desapariciones por el CJNG

Sentencian a dos hombres por transportar más de 30 migrantes extranjeros en una camioneta en Oaxaca

Cae “El Mapache” en Mazatlán, operador del Cártel de Sinaloa que se escapó en el Culiacanazo

EEUU destaca decomiso de más de 4 mil armas de fuego que serían enviadas a México y utilizadas por cárteles

Detienen a un hombre con uniformes apócrifos de la Policía en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Graco Sendel reaparece con nuevo

Graco Sendel reaparece con nuevo personaje en “El Renacer de la Luna” tras éxito en “Doménica Montero”

Poncho de Nigris enfurece contra los ‘therians’ y pide que dejen en paz a la sociedad: “Gente trastornada”

Carin León reacciona a las críticas ante una supuesta colaboración con Ángela Aguilar: “No tengo tiempo”

Hijo de Paquita La del Barrio pone a la venta ‘Casa Paquita’, emblemático bar de la artista en la Guerrero

¿Seguirá cobrando? Este es el sueldo de Sergio Mayer, diputado que pidió licencia para entrar a La Casa de los Famosos

DEPORTES

Luis García asegura que México

Luis García asegura que México no tendrá problemas con Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026: “Lo malos que son”

José Ramón Fernández revela cuál sería su alineación ideal para la Selección Mexicana en la inauguración del Mundial 2026

Rayados de Monterrey pierde a Anthony Martial , ¿qué le sucedió al jugador?

Christian Martinoli regresa a narrar tras problemas de salud

El Estadio Universitario sería sede de entrenamiento para el Mundial 2026