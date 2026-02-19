México

Oxitocina: las tres curiosidades más increíbles sobre la “hormona del amor”

Esta sustancia es más compleja de lo que creemos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La oxitocina es ampliamente conocida como la “hormona del amor”, pero sus funciones y efectos en el organismo humano abarcan mucho más que la simple promoción de vínculos afectivos.

Esta sustancia, producida principalmente en el hipotálamo y liberada por la glándula pituitaria, ha captado la atención de la comunidad científica por su papel en procesos fisiológicos y emocionales clave.

Además de facilitar el parto y la lactancia, la oxitocina se relaciona con comportamientos sociales, confianza y gestión del estrés, lo que la convierte en un elemento central de investigaciones en neurociencia y psicología.

A medida que aumentan los estudios sobre esta molécula, surgen hallazgos poco conocidos que desafían la imagen tradicional de la “hormona del amor”.

Estos descubrimientos ofrecen una visión más compleja y fascinante de su impacto en la vida cotidiana, tanto a nivel individual como colectivo. A continuación, se presentan tres curiosidades sorprendentes en torno a la oxitocina, con datos y enfoques que amplían su perfil más allá de lo romántico.

El efecto en la confianza y la toma de riesgos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La oxitocina no solo fortalece los lazos entre madres e hijos o parejas, sino que también modula la confianza entre personas que no se conocen.

Un aumento en los niveles de esta hormona puede incrementar la disposición a confiar en otros durante interacciones sociales y negociaciones económicas.

En experimentos de laboratorio, los participantes que recibieron dosis controladas de oxitocina tendieron a asumir más riesgos al delegar recursos a desconocidos, lo que sugiere que la hormona influye en la percepción de seguridad y cooperación.

Este efecto no depende exclusivamente de relaciones afectivas, sino que interviene en contextos sociales amplios, afectando la dinámica de grupos y comunidades.

Su papel en el manejo del estrés y el dolor

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de su impacto en la afectividad, la oxitocina actúa como un regulador natural del estrés y el dolor físico.

Estudios científicos han documentado que, en situaciones de ansiedad o tensión, la liberación de oxitocina puede contribuir a la reducción de los niveles de cortisol, la principal hormona del estrés.

Además, investigaciones han encontrado que esta molécula participa en la modulación de circuitos cerebrales asociados al dolor, y su administración se ha vinculado a una disminución de la percepción dolorosa en procedimientos médicos.

Estos hallazgos abren nuevas líneas de estudio sobre el potencial de la oxitocina en tratamientos alternativos para trastornos de ansiedad y dolor crónico.

No siempre promueve el “buen comportamiento”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien la oxitocina se asocia habitualmente con emociones positivas y empatía, los estudios recientes revelan que su influencia puede extenderse a comportamientos menos altruistas.

En determinados entornos, el aumento de oxitocina puede intensificar la lealtad hacia el propio grupo y, paralelamente, la desconfianza o el rechazo hacia quienes son percibidos como ajenos.

Este fenómeno sugiere que la hormona también puede reforzar dinámicas de exclusión y competencia entre grupos sociales.

Así, la imagen de la oxitocina como promotora universal de armonía se matiza al considerar sus posibles efectos en la polarización y el favoritismo dentro de comunidades.

