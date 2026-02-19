Oxitocina: las tres curiosidades más increíbles sobre la “hormona del amor”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La oxitocina es ampliamente conocida como la “hormona del amor”, pero sus funciones y efectos en el organismo humano abarcan mucho más que la simple promoción de vínculos afectivos.

Esta sustancia, producida principalmente en el hipotálamo y liberada por la glándula pituitaria, ha captado la atención de la comunidad científica por su papel en procesos fisiológicos y emocionales clave.

Además de facilitar el parto y la lactancia, la oxitocina se relaciona con comportamientos sociales, confianza y gestión del estrés, lo que la convierte en un elemento central de investigaciones en neurociencia y psicología.

A medida que aumentan los estudios sobre esta molécula, surgen hallazgos poco conocidos que desafían la imagen tradicional de la “hormona del amor”.

Estos descubrimientos ofrecen una visión más compleja y fascinante de su impacto en la vida cotidiana, tanto a nivel individual como colectivo. A continuación, se presentan tres curiosidades sorprendentes en torno a la oxitocina, con datos y enfoques que amplían su perfil más allá de lo romántico.

El efecto en la confianza y la toma de riesgos

La oxitocina no solo fortalece los lazos entre madres e hijos o parejas, sino que también modula la confianza entre personas que no se conocen.

Un aumento en los niveles de esta hormona puede incrementar la disposición a confiar en otros durante interacciones sociales y negociaciones económicas.

En experimentos de laboratorio, los participantes que recibieron dosis controladas de oxitocina tendieron a asumir más riesgos al delegar recursos a desconocidos, lo que sugiere que la hormona influye en la percepción de seguridad y cooperación.

Este efecto no depende exclusivamente de relaciones afectivas, sino que interviene en contextos sociales amplios, afectando la dinámica de grupos y comunidades.

Su papel en el manejo del estrés y el dolor

Más allá de su impacto en la afectividad, la oxitocina actúa como un regulador natural del estrés y el dolor físico.

Estudios científicos han documentado que, en situaciones de ansiedad o tensión, la liberación de oxitocina puede contribuir a la reducción de los niveles de cortisol, la principal hormona del estrés.

Además, investigaciones han encontrado que esta molécula participa en la modulación de circuitos cerebrales asociados al dolor, y su administración se ha vinculado a una disminución de la percepción dolorosa en procedimientos médicos.

Estos hallazgos abren nuevas líneas de estudio sobre el potencial de la oxitocina en tratamientos alternativos para trastornos de ansiedad y dolor crónico.

No siempre promueve el “buen comportamiento”

Si bien la oxitocina se asocia habitualmente con emociones positivas y empatía, los estudios recientes revelan que su influencia puede extenderse a comportamientos menos altruistas.

En determinados entornos, el aumento de oxitocina puede intensificar la lealtad hacia el propio grupo y, paralelamente, la desconfianza o el rechazo hacia quienes son percibidos como ajenos.

Este fenómeno sugiere que la hormona también puede reforzar dinámicas de exclusión y competencia entre grupos sociales.

Así, la imagen de la oxitocina como promotora universal de armonía se matiza al considerar sus posibles efectos en la polarización y el favoritismo dentro de comunidades.