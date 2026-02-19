México

Nietas de Silvia Pinal reciben simbólica herencia de la diva y la presumen en fotos

Las hijas de Luis Enrique Guzmán revivieron la memoria de la gran diva al mostrar en exclusiva parte del ajuar recibido, generando nostalgia y admiración entre los seguidores del espectáculo mexicano

Schersa Guzmán (izq) es tatuadora,
Schersa Guzmán (izq) es tatuadora, y Giordana Guzmán (der) se dedica al diseño de joyería (Foto: Instagram)

Las nietas de Silvia Pinal han recibido ya parte de la herencia que la emblemática actriz del Cine de Oro mexicano les dejó asignada, según datos presentados en el programa Ventaneando.

Aunque la repartición legal completa de los bienes enfrenta trámites pendientes, imágenes difundidas muestran cómo las jóvenes comenzaron a disfrutar de piezas significativas del patrimonio personal de su abuela, quien falleció a los 93 años en la Ciudad de México.

Según Ventaneando, Schersa y Giordana Guzmán, hijas de Luis Enrique Guzmán, se fotografiaron utilizando algunos de los abrigos más representativos de Silvia Pinal. La producción del programa recibió en exclusiva estas imágenes, que revelan parte del ajuar entregado anticipadamente a las nietas.

Rosario Murrieta, conductora del programa, expresó: “Nos enteramos que las nietas de Doña Silvia Pinal ya fueron a recoger lo que les tocaba del ajuar (el vestuario) que dejó Doña Silvia, mira nos mandaron estas fotos de cómo están luciendo los abrigos de doña Silvia”.

Schersa y Giordana Guzmán, hijas
Schersa y Giordana Guzmán, hijas de Luis Enrique Guzmán, fueron fotografiadas luciendo abrigos que pertenecieron a Silvia Pinal (Ventaneando)

Estas fotografías conmovieron a la conductora Pati Chapoy, quien interpretó el sentido simbólico que tiene para las jóvenes portar los abrigos. Chapoy remarcó durante la emisión: “Fíjate qué lindo, abrazadas por la abuela”.

Dificultades en la repartición legal de bienes

A pesar de estos primeros repartos materiales, la sucesión global de la herencia de Silvia Pinal permanece en trámites y no ha concluido. Sylvia Pasquel, primogénita de Pinal y heredera de la tradición artística familiar, explicó ante la prensa que administrar los bienes fue un proceso mucho más laborioso de lo previsto.

“Las herencias en México es uno de los trámites más tardados, de 3, 4 y hasta cinco años. Es un tema que ahí estamos tratando de poner todo en orden y que se resuelva lo más pronto posible…”, señaló hace algunos días.

Las nietas de Silvia Pinal
Las nietas de Silvia Pinal recibieron piezas del vestuario personal de la actriz tras su fallecimiento en la Ciudad de México (Ventaneando)

Estas demoras estarían motivadas por errores detectados dentro del propio testamento, según reconoció Sylvia Pasquel. Entre otras dificultades, mencionó que el documento contiene irregularidades con la ortografía de su propio nombre.

Relató: “Por ejemplo, mi nombre lo escribieron con I latina y es con Y griega, y como ese hay varios errorcillos”. Pasquel subrayó lo “desgastante” que ha sido el procedimiento y confesó que está tomando nota de estas dificultades para evitar tropiezos similares con su propio legado.

El legado más allá del patrimonio material

El 28 de noviembre de 2024, Silvia Pinal falleció tras pasar varios días internada en un hospital de la capital mexicana. Su partida provocó un extenso duelo familiar y fue despedida tanto en la intimidad de una funeraria al sur de la Ciudad de México como en un homenaje público en el Palacio de Bellas Artes.

El vestuario personal de Silvia
El vestuario personal de Silvia Pinal, resguardado ahora por sus nietas, representa el legado cultural y familiar de la actriz mexicana (Ventaneando)

La repartición de la herencia ha puesto en evidencia la magnitud simbólica y afectiva de los objetos personales legados por la diva, como el vestuario que marcó etapas en su carrera y que ahora es resguardado por nuevas generaciones.

Mientras los trámites legales avanzan, el impacto cultural y familiar de su figura sigue presente en cada gesto que refiere a su recuerdo.

