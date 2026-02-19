Naranjas cubiertas con chamoy: un antojo picosito rico en vitamina C

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las naranjas se han posicionado como una de las frutas más consumidas en México debido a sus propiedades nutricionales y su presencia en la gastronomía nacional.

Según un artículo publicado en el portal del Gobierno de México, este cítrico destaca por su alto contenido en vitamina C, un nutriente que interviene en el fortalecimiento del sistema inmunológico y que contribuye a reducir el riesgo de enfermedades.

Además, la naranja contiene otros elementos esenciales, entre los que se incluyen la vitamina A, el potasio, el sodio, el magnesio y el calcio. Estos componentes favorecen el funcionamiento del organismo y aportan beneficios concretos, como el alivio de trastornos intestinales gracias a su aporte de fibra.

De acuerdo con la información oficial, el consumo de naranja ayuda a prevenir enfermedades degenerativas por su contenido de antioxidantes y fortalece el sistema nervioso.

Entre los beneficios destacados, el Gobierno de México indica que este fruto contribuye a evitar resfriados al reforzar las defensas del cuerpo. Además, por su bajo aporte calórico y su capacidad para estimular la eliminación de líquidos, la naranja se incorpora con frecuencia en dietas orientadas a la pérdida de peso y al control de la retención de líquidos.

El potencial de la naranja trasciende el ámbito nutricional. Su sabor y versatilidad permiten su uso en una amplia variedad de alimentos, postres y bebidas ampliamente consumidos en el país.

En palabras del Gobierno de México, “la naranja es conocida por ser un cítrico con alto contenido en vitamina C, lo cual ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico y prevenirnos de diversas enfermedades. También contiene vitamina A, potasio, sodio, magnesio y calcio”.

Naranjas cubiertas con chamoy |Receta

Tiempo total de preparación: 20 minutos aproximadamente.

Ingredientes

2 naranjas grandes

6 cucharadas de chamoy líquido (casero o comercial. También puedes utilizar cubiertas de chamoy)

4 cucharadas de azúcar

1 cucharada de chile en polvo suave

1 pizca de sal fina

Paso a paso

Pelar las naranjas. Procura quitar la mayor parte de la piel blanca. Secar suavemente con papel de cocina para que el chamoy se adhiera mejor. Colocar el chamoy en un bol y sumerge las naranjas, asegurándose de que queden bien cubiertos. Si buscas una manera más fácil de prepararlas, puedes cambiar el chamoy líquido por las cubiertas de chamoy que venden en el supermercado o dulcerías. Mezclar en otro recipiente el azúcar, el chile en polvo y la sal. Pasar cada naranja bañada en chamoy por la mezcla de azúcar y chile, presionando para que se adhiera bien. Coloca las naranjas en un plato, sin encimar, y dejar reposar 5 minutos para que se asiente el recubrimiento. Servir inmediatamente o conservar en el refrigerador si no se consumen en el momento. Consejo clave: Usar chamoy frío y secar bien las naranjas para que el recubrimiento quede parejo y no se despegue.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 porciones (unos 4-5 gajos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 80 kcal

Grasas: 0,1 g

Carbohidratos: 20 g

Proteínas: 0,7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En el refrigerador, hasta 2 días dentro de un recipiente hermético.