Festival del taco y el asado 2026: fecha, lugar y actividades

Taco al pastor servido con piña, cebolla y cilantro sobre tortilla de maíz, típico de la gastronomía mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las citas gastronómicas más esperadas del Estado de México volverá en 2026.

El Festival del Taco y el Asado celebrará su cuarta edición los días 14 y 15 de marzo, en la Unidad Deportiva Amecameca, con entrada libre, más de 100 variedades de tacos y cortes al asador, y un ambiente pensado para toda la familia.

Este evento reúne a expositores locales y nacionales que presentan recetas tradicionales, especialidades regionales y propuestas innovadoras en el centro del país.

La convocatoria está dirigida a los amantes del buen comer y a quienes desean disfrutar de una experiencia festiva.

La Unidad Deportiva Amecameca será el punto de encuentro donde los visitantes podrán recorrer distintos stands, participar en concursos y relajarse en zonas familiares.

Durante las dos jornadas habrá música en vivo y espacios cómodos para apreciar los platillos ofrecidos.

Horarios del festival del taco

El sábado, el acceso será de 10:00 a 21:00; el domingo, de 10:00 a 20:00

La selección de este recinto busca garantizar seguridad y comodidad para miles de asistentes de todas las edades.

Entre las actividades principales destaca el “Reto del Rey del Taco.

El programa incluye dinámicas participativas, espectáculos musicales y zonas para descansar, lo que refuerza el carácter familiar del festival.

(Captura de pantalla)

La oferta gastronómica abarca desde tacos clásicos al carbón hasta tacos de mariscos, guisado y trompo, así como cortes al asador y opciones vegetarianas.

Habrá también especialidades internacionales y platillos únicos que muestran la diversidad de la cocina mexicana.

Los organizadores sugieren llegar temprano para aprovechar más opciones de comida y evitar filas.

La entrada será gratuita, lo que facilita la participación de familias y visitantes de distintas regiones.

Se prevé que tanto residentes como turistas nacionales aprovechen la ocasión para disfrutar un fin de semana diferente.

Historia del taco

El taco es el gran protagonista del evento y un símbolo de la cocina mexicana

Su origen se remonta a la época prehispánica, cuando era un alimento práctico y versátil, reconocido hoy como emblema nacional con celebraciones como el “Día del Taco”.

Durante el festival, Amecameca se convertirá en un espacio donde los aromas, la convivencia y la creatividad gastronómica inviten a descubrir la riqueza de una de las tradiciones culinarias más emblemáticas del país.

Cómo llegar a Amecameca

En autobús

Los autobuses salen desde la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) durante todo el día, aproximadamente cada 20 minutos.

Las líneas principales que ofrecen este servicio son Autobuses Volcanes y Autobuses del Sur.

El trayecto dura entre 1 hora 10 minutos y 1 hora 40 minutos, dependiendo del tráfico y la ruta elegida.

En coche particular

Hay que tomar Calzada Ignacio Zaragoza hacia el oriente, incorporarse a la autopista México-Puebla, continuar hasta la desviación a Chalco y después seguir por la carretera federal México-Chalco-Cuautla hasta Amecameca.

La distancia es de unos 57-60 km y el tiempo estimado de viaje es de 50 minutos a 1 hora 10 minutos, dependiendo del tráfico y el punto de salida.