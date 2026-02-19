México

EDC México 2026: mapa oficial y donde estarán los escenarios

Te dejamos lo que debes saber para que no te pierdas los días del festival

Colombia se suma así a la lista de países latinoamericanos que han recibido una edición oficial del Electric Daisy Carnival. México fue el primero, con su versión en Ciudad de México que desde 2014 ha convocado a cientos de miles de personas

El EDC México 2026 dio a conocer el mapa oficial del festival, permitiendo a los asistentes planear su experiencia y ubicar cada uno de los escenarios y servicios clave dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El plano facilita la orientación durante los tres días del evento, destacando zonas de acceso, amenidades y la distribución de los principales puntos de interés.

El EDC es una fiesta multicolor

¿Dónde estarán los escenarios en EDC México 2026?

El festival contará con nueve escenarios principales, cada uno estratégicamente situado para maximizar la experiencia de los asistentes:

  • kineticFIELD: Ubicado en la zona sur del mapa, es el escenario principal del festival, fácilmente identificable por su gran tamaño y cercanía a la entrada sur.
  • circuitGROUNDS: Localizado en el extremo este, junto a la zona de atracciones como Extreme Swings y cerca del LED Tunnel.
  • neonGARDEN: A la derecha del mapa, próximo a circuitGROUNDS y en una zona dedicada a la música house y techno.
  • wasteLAND: Al noroeste del mapa, cerca de la entrada secundaria y áreas de descanso como Daisy Fields.
  • stereoBLOOM: Ubicado en la sección central-norte, sobre Daisy Lane y rodeado de puntos de comida y descanso.
  • bionicJUNGLE: En la parte superior izquierda del mapa, rodeado de áreas verdes y cerca del carrusel.
  • dos equis STAGE: A la derecha de la entrada principal, de fácil acceso para quienes arriban al festival.
  • buho STAGE: En la zona centro-sur, cerca de la Power Path y la rueda gigante.
  • boomboxARTCAR: Situado en la parte noreste, próximo a la entrada principal y cerca de áreas de información y lockers.
Servicios y puntos clave

Además de los escenarios, el mapa resalta la ubicación de servicios como primeros auxilios, zonas de alimentos, barras, estaciones de agua, baños y puntos de recarga exclusivos para Banamex. También se indican áreas de descanso, lockers, zona de objetos perdidos, información y accesibilidad.

La inclusión de Medellín en la ruta internacional del EDC coincide con un momento de consolidación de la ciudad como plataforma para grandes eventos musicales

La disposición de los escenarios y servicios está pensada para agilizar el flujo de asistentes y ofrecer una experiencia cómoda y segura. El festival recomienda consultar el mapa antes de llegar y descargar la app oficial para mantenerse actualizado sobre cualquier cambio.

