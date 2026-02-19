¿Cuáles serán los requisitos para aspirantes a dirigir la Auditoría Superior de la Federación?

El proceso para designar a la nueva persona titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició tras la aprobación unánime de la convocatoria por parte de la Comisión de Vigilancia de la ASF durante una sesión este miércoles 18 de febrero de 2026.
El documento aprobado indica que quienes busquen encabezar este órgano de control deberán cumplir criterios estrictos tanto en experiencia como en integridad, con un calendario definido para la recepción y evaluación de solicitudes.
Puntualizan requisitos para aspirantes a la ASF
De acuerdo con la convocatoria publicad, las personas interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Ciudadanía mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad
- Edad mínima de 35 años al momento de la designación
- Buena reputación y ausencia de condena por delitos intencionales con pena corporal mayor a un año
- Residencia en México durante los dos años previos a la designación
El documento aprobado por la Comisión de Vigilancia de la ASF también excluye a quienes hayan ocupado los siguientes cargos durante el año previo a la designación:
- Secretario o secretaria de Estado
- Fiscal o procurador general de la República o de la Ciudad de México
- Senador, diputado federal, titular del Ejecutivo de alguna entidad federativa
- Titular o comisionado de un órgano constitucional autónomo
- Dirigente, tesorero o titular de finanzas de un partido político
- Postulado para algún cargo de elección popular
Otro requisito fundamental consiste en acreditar diez años de experiencia en actividades relacionadas con control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria, evaluación del gasto, administración financiera o manejo de recursos.
Documentación indispensable para el proceso
La convocatoria establece que las personas aspirantes deberán presentar la siguiente documentación, en original o copia certificada, y en el orden solicitado por el formato oficial:
- Credencial para votar vigente
- Acta de nacimiento
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio actualizado
- Constancia de Antecedentes Penales Federales
- Currículum vitae actualizado
- Título y cédula profesional
- Carta de solicitud de participación
- Declaración de intereses
La recepción de solicitudes y documentos se realizará del 19 al 28 de febrero de 2026. Toda la información sobre formatos y anexos se encuentra disponible en el micrositio oficial de la convocatoria: https://asf2026.diputados.gob.mx/formatos.
Las etapas se encuentran determinadas
Concluida la etapa de registro, la Comisión de Vigilancia de la ASF revisará y analizará la documentación en un plazo máximo de cinco días naturales, finalizando este proceso el 5 de marzo de 2026. Ese mismo día se publicará la lista de personas candidatas consideradas idóneas en la Gaceta Parlamentaria, en el micrositio y en el portal de la Cámara de Diputados.
El calendario de entrevistas será anunciado junto con la publicación de resultados. Tras las entrevistas, la Comisión de Vigilancia dispondrá de tres días para formular el dictamen con la terna de candidatas y candidatos que será remitida al Pleno de la Cámara de Diputados, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
El dictamen final deberá enviarse a la Mesa Directiva a más tardar el 11 de marzo de 2026 para su programación en la sesión correspondiente, siendo el 15 de marzo la fecha estimada para la protesta de quien resulte seleccionado.