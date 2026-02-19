¿Cuáles serán los requisitos para aspirantes a dirigir la Auditoría Superior de la Federación?

La Comisión de Vigilancia aprobó la convocatoria para designar al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. (Fotos: Cámara de Diputados y ASF)

El proceso para designar a la nueva persona titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició tras la aprobación unánime de la convocatoria por parte de la Comisión de Vigilancia de la ASF durante una sesión este miércoles 18 de febrero de 2026.

El documento aprobado indica que quienes busquen encabezar este órgano de control deberán cumplir criterios estrictos tanto en experiencia como en integridad, con un calendario definido para la recepción y evaluación de solicitudes.

Puntualizan requisitos para aspirantes a la ASF

De acuerdo con la convocatoria publicad, las personas interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos:

Ciudadanía mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad

Edad mínima de 35 años al momento de la designación

Buena reputación y ausencia de condena por delitos intencionales con pena corporal mayor a un año

Residencia en México durante los dos años previos a la designación

El documento aprobado por la Comisión de Vigilancia de la ASF también excluye a quienes hayan ocupado los siguientes cargos durante el año previo a la designación:

Secretario o secretaria de Estado

Fiscal o procurador general de la República o de la Ciudad de México

Senador, diputado federal, titular del Ejecutivo de alguna entidad federativa

Titular o comisionado de un órgano constitucional autónomo

Dirigente, tesorero o titular de finanzas de un partido político

Postulado para algún cargo de elección popular

Otro requisito fundamental consiste en acreditar diez años de experiencia en actividades relacionadas con control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria, evaluación del gasto, administración financiera o manejo de recursos.

Javier Herrera Borunda comentó que el proceso para designar al titular de la ASF será apegado a la Constitución. Crédito: Cámara de Diputados

Documentación indispensable para el proceso

La convocatoria establece que las personas aspirantes deberán presentar la siguiente documentación, en original o copia certificada, y en el orden solicitado por el formato oficial:

Credencial para votar vigente

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio actualizado

Constancia de Antecedentes Penales Federales

Currículum vitae actualizado

Título y cédula profesional

Carta de solicitud de participación

Declaración de intereses

La recepción de solicitudes y documentos se realizará del 19 al 28 de febrero de 2026. Toda la información sobre formatos y anexos se encuentra disponible en el micrositio oficial de la convocatoria: https://asf2026.diputados.gob.mx/formatos.

Las etapas se encuentran determinadas

Concluida la etapa de registro, la Comisión de Vigilancia de la ASF revisará y analizará la documentación en un plazo máximo de cinco días naturales, finalizando este proceso el 5 de marzo de 2026. Ese mismo día se publicará la lista de personas candidatas consideradas idóneas en la Gaceta Parlamentaria, en el micrositio y en el portal de la Cámara de Diputados.

El calendario de entrevistas será anunciado junto con la publicación de resultados. Tras las entrevistas, la Comisión de Vigilancia dispondrá de tres días para formular el dictamen con la terna de candidatas y candidatos que será remitida al Pleno de la Cámara de Diputados, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El dictamen final deberá enviarse a la Mesa Directiva a más tardar el 11 de marzo de 2026 para su programación en la sesión correspondiente, siendo el 15 de marzo la fecha estimada para la protesta de quien resulte seleccionado.