México

¿Cuáles serán los requisitos para aspirantes a dirigir la Auditoría Superior de la Federación?

La Comisión de Vigilancia en la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria este 18 de febrero de 2026, el nuevo titular podría rendir protesta el 15 de marzo

Guardar
La Comisión de Vigilancia aprobó
La Comisión de Vigilancia aprobó la convocatoria para designar al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. (Fotos: Cámara de Diputados y ASF)

El proceso para designar a la nueva persona titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició tras la aprobación unánime de la convocatoria por parte de la Comisión de Vigilancia de la ASF durante una sesión este miércoles 18 de febrero de 2026.

El documento aprobado indica que quienes busquen encabezar este órgano de control deberán cumplir criterios estrictos tanto en experiencia como en integridad, con un calendario definido para la recepción y evaluación de solicitudes.

Puntualizan requisitos para aspirantes a la ASF

De acuerdo con la convocatoria publicad, las personas interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • Ciudadanía mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad
  • Edad mínima de 35 años al momento de la designación
  • Buena reputación y ausencia de condena por delitos intencionales con pena corporal mayor a un año
  • Residencia en México durante los dos años previos a la designación

El documento aprobado por la Comisión de Vigilancia de la ASF también excluye a quienes hayan ocupado los siguientes cargos durante el año previo a la designación:

  • Secretario o secretaria de Estado
  • Fiscal o procurador general de la República o de la Ciudad de México
  • Senador, diputado federal, titular del Ejecutivo de alguna entidad federativa
  • Titular o comisionado de un órgano constitucional autónomo
  • Dirigente, tesorero o titular de finanzas de un partido político
  • Postulado para algún cargo de elección popular

Otro requisito fundamental consiste en acreditar diez años de experiencia en actividades relacionadas con control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria, evaluación del gasto, administración financiera o manejo de recursos.

Javier Herrera Borunda comentó que el proceso para designar al titular de la ASF será apegado a la Constitución. Crédito: Cámara de Diputados

Documentación indispensable para el proceso

La convocatoria establece que las personas aspirantes deberán presentar la siguiente documentación, en original o copia certificada, y en el orden solicitado por el formato oficial:

  • Credencial para votar vigente
  • Acta de nacimiento
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Comprobante de domicilio actualizado
  • Constancia de Antecedentes Penales Federales
  • Currículum vitae actualizado
  • Título y cédula profesional
  • Carta de solicitud de participación
  • Declaración de intereses

La recepción de solicitudes y documentos se realizará del 19 al 28 de febrero de 2026. Toda la información sobre formatos y anexos se encuentra disponible en el micrositio oficial de la convocatoria: https://asf2026.diputados.gob.mx/formatos.

Las etapas se encuentran determinadas

Concluida la etapa de registro, la Comisión de Vigilancia de la ASF revisará y analizará la documentación en un plazo máximo de cinco días naturales, finalizando este proceso el 5 de marzo de 2026. Ese mismo día se publicará la lista de personas candidatas consideradas idóneas en la Gaceta Parlamentaria, en el micrositio y en el portal de la Cámara de Diputados.

El calendario de entrevistas será anunciado junto con la publicación de resultados. Tras las entrevistas, la Comisión de Vigilancia dispondrá de tres días para formular el dictamen con la terna de candidatas y candidatos que será remitida al Pleno de la Cámara de Diputados, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El dictamen final deberá enviarse a la Mesa Directiva a más tardar el 11 de marzo de 2026 para su programación en la sesión correspondiente, siendo el 15 de marzo la fecha estimada para la protesta de quien resulte seleccionado.

Temas Relacionados

Auditoría Superior de la FederaciónComisión de Auditoria de Vigilancia de la Auditoría Superior de la FederaciónDavid ColmenaresCámara de DiputadosPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Detienen a un hombre con uniformes apócrifos de la Policía en Edomex

La revisión en el sitio fue derivada de una denuncia sobre un lugar donde presuntamente se vendían drogas

Detienen a un hombre con

¿Calendario Pensión Mujeres Bienestar del pago de marzo 2026 ya se publicó? Gobierno de México responde esta duda a las beneficiarias

El programa social beneficia a adultas mayores de 60 a 64 años de edad, quienes reciben un total de 3 mil 100 pesos bimestrales

¿Calendario Pensión Mujeres Bienestar del

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de febrero: L7 del MB presenta retrasos por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Museo de Antropología abre registro para actividades nocturnas sobre mexicas

La edición brindará recorridos interactivos para descubrir la riqueza mesoamericana sin costo

Museo de Antropología abre registro

Nietas de Silvia Pinal reciben simbólica herencia de la diva y la presumen en fotos

Las hijas de Luis Enrique Guzmán revivieron la memoria de la gran diva al mostrar en exclusiva parte del ajuar recibido, generando nostalgia y admiración entre los seguidores del espectáculo mexicano

Nietas de Silvia Pinal reciben
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a un hombre con

Detienen a un hombre con uniformes apócrifos de la Policía en Edomex

Marina inhabilita narcolaboratorio en Baja California: localizaron fosas donde depositaban sustancias químicas

El consumo de tamales provoca intoxicación de siete menores en Puebla

Localizan seis cuerpos en fosa clandestina de Tabasco, aún no son identificados

Detienen a mexicano con más de 10 millones de pesos de metanfetamina en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Nietas de Silvia Pinal reciben

Nietas de Silvia Pinal reciben simbólica herencia de la diva y la presumen en fotos

Sergio Mayer estaría entre los habitantes mejores pagados de La Casa de los Famosos Telemundo

Marysol Sosa no sabía que su papá José José era alcohólico, pero lo llegó a ver muy triste en borracheras

Mon Laferte asegura estar en contacto con Belinda y deja abierta la posibilidad a una colaboración

Modelo trans Nahomi Mejía quedó fuera de La Casa de los Famosos de último momento, ¿por pleito con Lupita Jones?

DEPORTES

Este es el jugador que

Este es el jugador que Javier Aguirre ya descartó para el Mundial 2026 por una lesión

Ricardo La Volpe desea que Chivas salga campeón

Cómo luce el Estadio Azteca y la remodelación a 113 días de la inauguración del Mundial 2026

La vez que Ronaldinho sufrió de racismo mientras jugaba para el Querétaro

La petición que Javier Aguirre realizó a la FMF para la preparación de México rumbo al Mundial 2026