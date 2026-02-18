Así será el proceso para designar al titular de la Auditoría Superior de la Federación, Comisión aprueba por unanimidad la convocatoria

Javier Herrera Borunda comentó que el proceso para designar al titular de la ASF será apegado a la Constitución. Crédito: Cámara de Diputados

Este 18 de febrero a las 10:00 horas, la décima sesión de la comisión de la Cámara de Diputados se centró exclusivamente en la convocatoria para renovar al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por los siguientes ocho años, proceso impulsado por la comisión de Vigilancia.

La convocatoria pública para elegir a la persona que encabezará la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2026-2034 cumple con lo establecido en la Constitución Política, según lo aseguró el diputado Javier Herrera Borunda del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Así será el proceso para elegir a quien sustituya a David Colmenares

Actualmente, David Colmenares ocupa la titularidad de la ASF, por lo que este miércoles, se dio a conocer que la publicación de la convocatoria para iniciar el proceso de sustitución iniciará el 19 de febrero, por lo que a continuación te detallamos cómo será el proceso:

Recepción de documentos: Las personas interesadas deberán entregar su documentación personalmente en el recinto de San Lázaro, entre el 19 y el 28 de febrero .

Revisión de aspirantes: La Comisión de Vigilancia de la ASF tiene hasta el 5 de marzo para revisar y analizar que todas las candidaturas cumplan con los requisitos y la documentación solicitada.

Publicación de entrevistas: Al finalizar la revisión, la Comisión publicará el acuerdo aprobado en el que se dará a conocer el calendario de entrevistas para quienes cumplan con los requisitos. Este anuncio debe realizarse, a más tardar, el 5 de marzo .

Selección de la terna: El 11 de marzo se definirá la terna de candidaturas que pasarán a la siguiente etapa y ese mismo día el pleno de la Cámara de Diputados elegirá a la persona que ocupará la titularidad de la ASF.

Toma de protesta: La persona designada deberá rendir protesta a más tardar el 15 de marzo.

La designación del nuevo titular de la ASF será en marzo tras la aprobación de la convocatoria para sustituir a David Colmenares.

Cabe destacar que tras la aprobación del acuerdo CVASF/LXVI/001 /2026, las personas que busquen contender para ocupar la titularidad de la ASF deberán tener en cuenta que el periodo del encargo público será del 15 de marzo 2026 al 14 de marzo 2034.}

Proceso estará acompañado por personal académico

Durante un breve encuentro con medios, Herrera Borunda aseguró que durante el proceso para elegir a la persona titular de la ASF estarán acompañados por académicos: “Acordamos, en el pleno de la Comisión, invitar a la ANUIES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que aglutina más de 250 instituciones, que tiene a su cargo una matrícula de cerca de 5 millones de estudiantes, y en los cuales estamos confiando la preparación de nuestros jóvenes, para que nos ayuden y nos acompañen como testigos sociales”.

A los aspirantes se les exigirá presentar una declaración que acredite la ausencia de intereses de negocios familiares o personales. Además, se estableció que este requisito resultará indispensable para quienes deseen participar en el proceso.

Sobre el principio de paridad, se remarcó que la convocatoria respetará la disposición constitucional, la cual establece que la paridad debe aplicarse de manera transversal en todo el sistema mexicano.

“Realmente estamos cumpliendo con cada uno de los procesos que demandan la Constitución y la Ley de Fiscalización”, reiteró el diputado del PVEM.