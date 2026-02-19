México

Cofepris alerta por venta ilegal de “tirzepatida” en México

Se detectó la venta en redes sociales de productos que no tienen registro sanitario

Alerta sanitaria de Cofepris por
Alerta sanitaria de Cofepris por Tirzepatida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La farmacéutica Eli Lilly and Company en el país emitió un posicionamiento público tras la reciente Alerta Sanitaria difundida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el pasado 9 de febrero de 2026, en la que se advierte sobre la comercialización ilegal de productos que se promocionan como “tirzepatida” sin contar con registro sanitario en el país.

La autoridad sanitaria informó que ha detectado la venta de estos productos a través de plataformas digitales, redes sociales, aplicaciones móviles y sitios de comercio electrónico que no están autorizados para distribuir medicamentos en territorio nacional.

Asimismo, Cofepris recibió notificaciones internacionales de las autoridades sanitarias de Colombia y Argentina, sobre la comercialización ilegal de los productos Tirzepatida (GLP-1 / GIP) + B12 de la empresa Peptide Xperts y Tirzec 5 de la empresa Quinfa S.A.

Productos sin registro y posibles falsificaciones

De acuerdo con la alerta emitida por Cofepris, se identificaron productos de las marcas:

  • Rapha Pharmaceuticals Inc.
  • Dr. Pen
  • Peptide Xperts

Estos artículos afirman contener el principio activo “tirzepatida”, pero no cuentan con registro sanitario en México.

Entre las principales irregularidades detectadas destacan:

  • Una pluma de aplicación HumanPen SAVVIO® reetiquetada como “Dr. Pen”, cuyo registro sanitario fue cancelado y que además se utiliza para fines distintos a los autorizados.
  • Productos tipo pluma precargada comercializados por Rapha Pharmaceuticals Inc. sin autorización sanitaria.
  • Un tratamiento en vial identificado como “+B12” de Peptide Xperts que tampoco cuenta con registro.
  • La detección de otras presentaciones ilegales como gotas, parches, viales y jeringas prellenadas que dicen contener tirzepatida.
  • Referencias a notificaciones internacionales relacionadas con la comercialización ilícita del mismo principio activo.

La Cofepris subrayó que estos productos representan un riesgo sanitario, ya que se desconoce su origen, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

Único titular del registro sanitario en México

Eli Lilly reiteró que es
Eli Lilly reiteró que es el único poseedor del registro sanitario para la comercialización de tirzepatida Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En su posicionamiento, Eli Lilly reiteró que es el único poseedor del registro sanitario para la comercialización de tirzepatida en México y aseguró que no suministra el ingrediente activo a farmacias de compuestos, spas médicos, centros de bienestar, minoristas en línea ni a otros fabricantes.

La compañía destacó que proteger la salud de los pacientes es su prioridad y manifestó su disposición para colaborar con Cofepris , autoridades de aplicación de la ley y otros reguladores para frenar la distribución de medicamentos falsificados o riesgosos.

Riesgos graves para la salud

La farmacéutica alertó que ha identificado productos no aprobados que pueden contener:

  • Demasiado principio activo.
  • Cantidades insuficientes o nulas del ingrediente activo.
  • Ingredientes incorrectos.
  • Sustancias dañinas o contaminación bacteriana.
  • Niveles elevados de impurezas.

Estos factores pueden provocar efectos adversos graves y consecuencias serias para la salud, especialmente cuando se utilizan sin supervisión médica.

Asimismo, Lilly advirtió sobre la promoción de supuestas versiones orales o formulaciones no inyectables de tirzepatida que no han sido evaluadas por ninguna autoridad regulatoria, por lo que carecen de sustento científico y sanitario.

Llamado a la población

Lilly advirtió sobre la promoción
Lilly advirtió sobre la promoción de supuestas versiones orales o formulaciones no inyectables (REUTERS/Almaas Masood/File Photo)

Ante este escenario, tanto COFEPRIS como Eli Lilly hicieron un llamado enfático a la población para:

  • No automedicarse y utilizar medicamentos únicamente bajo prescripción médica.
  • No adquirir ni usar productos anunciados como “tirzepatida” que no estén aprobados.
  • Evitar compras en redes sociales, plataformas de venta en línea y sitios web no oficiales.
  • Suspender inmediatamente el uso de productos sospechosos y acudir a un profesional de la salud.
  • Reportar reacciones adversas a través del sistema VigiRam o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.
  • Presentar una Denuncia Sanitaria en el portal oficial de COFEPRIS si se detecta la venta ilegal.

La alerta sanitaria se emite en un contexto de creciente comercialización digital de medicamentos sin control regulatorio, lo que incrementa el riesgo para los consumidores.

Las autoridades reiteraron que los productos sin registro sanitario representan un riesgo inaceptable para la salud pública y exhortaron a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales y farmacias con licencia.

