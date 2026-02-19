Claudia Sheinbaum recibe a directivos de GE Vernova y Xignux en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum recibe a GE Vernova y Xignux por adquisición del 50 % de Prolec GE.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con directivos de GE Vernova y Xignux, donde se anunció la adquisición del 50% de Prolec GE por parte de la firma energética global.

El movimiento apunta a fortalecer la industria eléctrica nacional y generar más empleos.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que recibió al director ejecutivo de GE Vernova, Scott L. Strazik, y al director general de Xignux, Juan Ignacio Garza Herrera, quienes detallaron los alcances de la operación.

Claudia Sheinbaum informó que la alianza entre GE Vernova y Xignux para Prolec GE fortalecerá la industria eléctrica y generará nuevos empleos en México.

Sheinbaum resaltó que este tipo de inversiones consolidan el crecimiento del sector energético

Inversión en Prolec GE fortalece industria eléctrica en México

La adquisición del 50% de Prolec GE por parte de GE Vernova refuerza la presencia de la compañía en el mercado mexicano de transformadores eléctricos, un segmento clave para la modernización de redes y la expansión de la infraestructura energética.

Prolec, vinculada a Xignux, es uno de los principales fabricantes de transformadores en Norteamérica.

La inversión de GE Vernova en Prolec GE permitirá modernizar infraestructura eléctrica y ampliar capacidades productivas en el país.

Con esta operación se busca ampliar capacidades productivas, fortalecer la cadena de suministro y atender la creciente demanda derivada de nuevos proyectos industriales y de electrificación, en un contexto de mayor consumo energético y relocalización de inversiones.

Desde el Ejecutivo federal se subrayó que el anuncio representa una señal de confianza en el entorno económico mexicano y contribuye al incremento de empleos en una industria estratégica.

Sener y GE Vernova dialogan sobre transición energética y cooperación tecnológica

Días antes del encuentro en Palacio Nacional, la Secretaría de Energía sostuvo una reunión con directivos de GE Vernova para analizar posibles esquemas de cooperación en proyectos estratégicos.

El diálogo se centró en la modernización de plantas y redes eléctricas, así como en el impulso a soluciones tecnológicas para avanzar en la transición energética.

La SENER sostuvo un diálogo con GE Vernova para explorar cooperación tecnológica y proyectos estratégicos de modernización eléctrica en México.

Entre los temas abordados estuvieron la seguridad eléctrica, la competitividad y la necesidad de adaptar la innovación a las condiciones del mercado mexicano.

También se planteó la importancia de fortalecer el contenido nacional en los proyectos energéticos, incrementar la participación de proveedores locales y promover mecanismos de transferencia de conocimiento y capacitación especializada.

¿Qué es GE Vernova y cuál es su presencia en México?

GE Vernova es una empresa energética global independiente, escindida de General Electric, enfocada en descarbonización, electrificación y generación de energía con menores emisiones.

GE Vernova, empresa energética global escindida de General Electric, adquiere 50 % de Prolec GE para fortalecer su presencia en México.

Opera en tres grandes segmentos:

Energía (Power) : turbinas de gas, servicios, nuclear e hidráulica.

Eólica (Wind) : aerogeneradores terrestres y marinos.

Electrificación: soluciones de red, almacenamiento y software digital.

Cuenta con cerca de 75 mil empleados en más de 100 países y mantiene presencia relevante en México, con centros de ingeniería y manufactura en Querétaro.

Xignux celebra 70 años y proyecta crecimiento en Norteamérica

Xignux, corporativo mexicano con sede en Monterrey, conmemoró recientemente 70 años de trayectoria en los sectores de energía y alimentos.

La empresa Xignux celebra siete décadas de operación y proyecta crecimiento estratégico en México y el mercado norteamericano.

La empresa anunció la renovación de su identidad corporativa como parte de su Visión 2030, estrategia orientada a fortalecer su competitividad y consolidar su presencia en México y Norteamérica.

En el sector energético participa a través de empresas como Viakable y Prolec, mientras que en alimentos opera mediante Qualtia y BYDSA.

El grupo genera más de 23 mil empleos directos y mantiene operaciones en más de 35 países, respaldado por una estructura financiera sólida y una estrategia de expansión enfocada en innovación y sostenibilidad.

Empleo, inversión y transición energética marcan la agenda

La reunión encabezada por la presidenta se inscribe en una estrategia más amplia de atracción de inversiones y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional.

El diálogo sobre transición energética busca fortalecer la electrificación, la innovación tecnológica y la eficiencia en el sector eléctrico nacional.

La adquisición de parte de Prolec GE, el diálogo técnico con la Secretaría de Energía y el énfasis en contenido nacional y transferencia tecnológica forman parte de la ruta para consolidar a México como un actor clave en manufactura eléctrica, transición energética y desarrollo industrial sostenible.

El acercamiento entre el Gobierno federal y empresas globales del sector refleja la intención de impulsar proyectos que amplíen la capacidad energética del país, generen empleo, fortalezcan la proveeduría local y posicionen a México como un destino competitivo en la nueva dinámica energética internacional.