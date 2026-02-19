México

Anyma en el Estadio GNP Seguros de CDMX: fecha, venta, precios de boletos y más sobre el show

ÆDEN llega a la Ciudad de México

Guardar
Anyma en el Estadio GNP
Anyma en el Estadio GNP Seguros (Foto: Ocesa)

Anyma llevará su espectáculo multimedia ÆDEN al Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, el próximo 22 de agosto de 2026, consolidando a la capital mexicana como uno de los escenarios clave para las producciones de gran formato que combinan innovación visual y música electrónica.

Este show, presentado por Matteo Milleri, miembro de Tale of Us, ha sido reconocido internacionalmente por su despliegue de tecnología de vanguardia y por reinterpretar la relación entre arte digital y experiencia sensorial en vivo.

El evento se perfila como una de las citas más destacadas del año para los seguidores de la electrónica, al incluir una superproducción con proyecciones masivas, ambientes digitales en realidad aumentada y recursos de escenografía innovadores que prometen transformar el estadio en un espacio futurista.

Dentro de la narrativa de ÆDEN, los asistentes presencian paisajes virtuales sincronizados con la música progresiva y elementos visuales que exploran la interacción simbiótica entre humanidad y tecnología.

En la oferta artística también se destaca la presencia de Yumi Hana, quien completa el cartel diseñado para esta experiencia de inmersión total, sumándose al viaje curado por Anyma y subrayando el carácter internacional del evento.

Las localidades estarán disponibles a partir de una preventa especial Banamex el 19 de febrero de 2026, mientras que la venta general iniciará el 20 de febrero.

Precios, localidades y acceso

Anyma en el Estadio GNP
Anyma en el Estadio GNP Seguros (Foto: Ocesa)

General A: $2,666.00 MXN

General B $1,599.00 MXN

GNP: $1,884.00 a $2,299.00 MXN

Verde B $1,636.00 a $1,932.00 MXN

Naranja B $1,388.00 a $1,583.00 MXN

Verde C $1,227.00 a $1,350.00 MXN

Naranja C $979.00 a $1,077.00 MXN

La disponibilidad mediante Ticketmaster y las taquillas físicas permitirá elegir entre diversas modalidades para facilitar el acceso a todos los interesados.

El universo creativo de Anyma

La propuesta artística de Anyma se distingue por la fusión entre producción escénica de alto impacto e instalaciones visuales que diseñan entornos virtuales durante cada show. ÆDEN se ha presentado solo en selectos recintos del mundo, destacándose por emplear tecnología de proyección, figuras etéreas y paisajes digitales programados para lograr una sincronización perfecta con la música.

En cada función, el concepto explora la convergencia entre la creatividad humana y la inteligencia artificial a través de ambientes que varían entre la introspección visual y sonidos progresivos, manteniendo la atención del público en una experiencia multisensorial de principio a fin.

Las producciones pasadas de Anyma han recibido comentarios favorables en América y Europa por el uso de realidad aumentada y la integración de elementos gráficos que evocan tanto lo humano como lo tecnológico, ampliando así el alcance de la música electrónica contemporánea en vivo.

Temas Relacionados

AnymaEstadio GNP SegurosCDMXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Estos productos se consumen en diferentes presentaciones y horarios, ya sea en el desayuno, como ingrediente principal de guisos, en tacos, tortas o como botanas

Cuáles son los efectos de

Nicolás Larcamón revela cuándo regresa Kevin Mier a las canchas tras la fractura de tibia

El entrenador de Cruz Azul adelantó que la recuperación del arquero colombiano es favorable y pronto estará compitiendo

Nicolás Larcamón revela cuándo regresa

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 19 de febrero

La competencia suma emoción extra con una final de motonetas donde Mario Osuna y Alexis Vargas se juegan todo

Exatlón México: quién gana la

Embajador de EEUU asegura que continuarán trabajando para detener tráfico de armas a México tras decomiso de más de 4 mil

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos aseguró armamento que sería enviado a México y usado por los cárteles

Embajador de EEUU asegura que

Yuridia es galardonada en la categoría Mariachi/Ranchera del Año de Premios Lo Nuestro 2026

Su triunfo provocó una ola de mensajes llenos de cariño y preguntas entre sus seguidores, especialmente porque la noticia se conoció antes del inicio oficial de la ceremonia

Yuridia es galardonada en la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU asegura que

Embajador de EEUU asegura que continuarán trabajando para detener tráfico de armas a México tras decomiso de más de 4 mil

Grupo detenido por apología del delito en el Carnaval de Mazatlán interpretó un narcocorrido dedicado a “El Chino Ántrax”

Detienen a líder de célula y presunto autor material de la masacre en cancha de futbol en Loma de Flores, Guanajuato

Detienen a extorsionadores en CDMX y en Sinaloa

Marina intercepta semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en Manzanillo, detienen a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 19 de febrero

Yuridia es galardonada en la categoría Mariachi/Ranchera del Año de Premios Lo Nuestro 2026

Sergio Mayer defiende dejar su puesto como diputado para entrar a La Casa de los Famosos: “Gracias por sus críticas”

Zócalo de la CDMX proyecta Frankenstein de Guillermo del Toro sin costo: esta es la fecha y el horario

Pedro Sola recuerda el día que Pati Chapoy presintió la muerte de Daniel Bisogno

DEPORTES

Portugal, con Cristiano Ronaldo y

Portugal, con Cristiano Ronaldo y todas sus figuras, sí jugaría contra México en el Estadio Ciudad de México

Checo Pérez hace la vuelta más rápida en la historia de Cadillac

Es oficial: cancelan juego de España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Jeremy Márquez se sincera y habla de lo que representa el partido entre Cruz Azul y Chivas: “Es un partido más”

Árbitra Katia Itzel Hernández afirma ser víctima de amenazas tras dirigir partidos