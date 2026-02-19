Anyma en el Estadio GNP Seguros de CDMX: fecha, venta, precios de boletos y más sobre el show

Anyma en el Estadio GNP Seguros (Foto: Ocesa)

Anyma llevará su espectáculo multimedia ÆDEN al Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, el próximo 22 de agosto de 2026, consolidando a la capital mexicana como uno de los escenarios clave para las producciones de gran formato que combinan innovación visual y música electrónica.

Este show, presentado por Matteo Milleri, miembro de Tale of Us, ha sido reconocido internacionalmente por su despliegue de tecnología de vanguardia y por reinterpretar la relación entre arte digital y experiencia sensorial en vivo.

El evento se perfila como una de las citas más destacadas del año para los seguidores de la electrónica, al incluir una superproducción con proyecciones masivas, ambientes digitales en realidad aumentada y recursos de escenografía innovadores que prometen transformar el estadio en un espacio futurista.

Dentro de la narrativa de ÆDEN, los asistentes presencian paisajes virtuales sincronizados con la música progresiva y elementos visuales que exploran la interacción simbiótica entre humanidad y tecnología.

En la oferta artística también se destaca la presencia de Yumi Hana, quien completa el cartel diseñado para esta experiencia de inmersión total, sumándose al viaje curado por Anyma y subrayando el carácter internacional del evento.

Las localidades estarán disponibles a partir de una preventa especial Banamex el 19 de febrero de 2026, mientras que la venta general iniciará el 20 de febrero.

Precios, localidades y acceso

General A: $2,666.00 MXN

General B $1,599.00 MXN

GNP: $1,884.00 a $2,299.00 MXN

Verde B $1,636.00 a $1,932.00 MXN

Naranja B $1,388.00 a $1,583.00 MXN

Verde C $1,227.00 a $1,350.00 MXN

Naranja C $979.00 a $1,077.00 MXN

La disponibilidad mediante Ticketmaster y las taquillas físicas permitirá elegir entre diversas modalidades para facilitar el acceso a todos los interesados.

El universo creativo de Anyma

La propuesta artística de Anyma se distingue por la fusión entre producción escénica de alto impacto e instalaciones visuales que diseñan entornos virtuales durante cada show. ÆDEN se ha presentado solo en selectos recintos del mundo, destacándose por emplear tecnología de proyección, figuras etéreas y paisajes digitales programados para lograr una sincronización perfecta con la música.

En cada función, el concepto explora la convergencia entre la creatividad humana y la inteligencia artificial a través de ambientes que varían entre la introspección visual y sonidos progresivos, manteniendo la atención del público en una experiencia multisensorial de principio a fin.

Las producciones pasadas de Anyma han recibido comentarios favorables en América y Europa por el uso de realidad aumentada y la integración de elementos gráficos que evocan tanto lo humano como lo tecnológico, ampliando así el alcance de la música electrónica contemporánea en vivo.