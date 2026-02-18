México

Un libro no es suficiente para iniciar investigaciones, dice Anticorrupción sobre dichos de Scherer: “Que presenten las denuncias”

Raquel Buenrostro subrayó que se deben presentar datos y elementos relevantes para formalizar una investigación de oficio

Este miércoles desde Palacio Nacional, Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de México, puntualizó que las acusaciones vertidas en el libro Ni venganza ni perdón, escrito por Julio Scherer Ibarra en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez, no son pauta para iniciar el proceso de una investigación formal.

“Nosotros damos seguimiento siempre a todas las denuncias que llegan, anónimas o incluso por el periódico, y nos dan datos, nombres, oficios, lugares. Cuando se tiene esa información y se considera relevante se pueden iniciar investigaciones de oficio; cuando no tienen nada de información y nada más es un dicho, es complicado. ¿Cuándo iniciamos investigaciones de oficio? Cuando hay elementos para saber por dónde empezar. En caso de que hubiera denuncias, nosotros tenemos que agotarlas por procedimiento”, aseguró Buenrostro.

En esta tónica, la presidenta Claudia Sheinbaum recalcó “quien tenga pruebas, que presente su denuncia, cualquiera lo puede hacer”

con información en desarrollo...

