Therians en México: fechas y sedes de las reuniones que están causando revuelo en redes

Integrantes de la comunidad explican que no se trata de un hobby, sino de una forma de vida. (Imagen por IA)

El término Therian ha cobrado fuerza en México durante las últimas semanas, luego de que en redes sociales se viralizaran diversos contenidos relacionados con esta comunidad. Aunque el movimiento no surgió en el país, actualmente existen convocatorias públicas en múltiples ciudades para realizar encuentros presenciales.

De acuerdo con publicaciones en Facebook, Reddit y X, los therianes son personas que se identifican espiritual o psicológicamente como animales. En distintos perfiles digitales, integrantes explican que no se trata de un pasatiempo ni de una representación, sino de una identidad que describen como la de “un animal atrapado en un cuerpo humano”.

Un video grabado en el Centro de Lima se volvió viral y muchos usuarios lo señalan como el primer caso visible de un therian en Perú. Composición: Infobae

El aumento de menciones coincidió con la circulación de videos internacionales que generaron polémica. A partir de esa exposición mediática, usuarios en México comenzaron a organizar convivencias en espacios abiertos para conocerse y fortalecer comunidad.

En la Ciudad de México se concentran varias de las reuniones con mayor convocatoria. El jueves 19 de febrero está programada una convivencia en la UAM Xochimilco a las 14:00 horas. El viernes 20 de febrero habrá encuentro en la UNAM, específicamente en “Las Islas” a las 14:00 horas, y posteriormente una carrera en el Anexo de Ingeniería a las 15:00 horas. Ese mismo día, estudiantes del IPN, en Zacatenco y CICS-UMA, convocan bajo la consigna “¡Únete a la manada del Poli!”. Además, el sábado 28 de febrero se realizará un “Mega Convivio Therian” en el Monumento a la Revolución a las 18:00 horas.

Fuera de la capital también se han difundido sedes específicas. En Pachuca, Hidalgo, el punto será Ciudad del Conocimiento (UAEH) el miércoles 18 de febrero a las 13:00 horas. En Tizayuca, Hidalgo, la cita es en el Palacio Municipal el jueves 19 a las 14:00 horas.

En Cuautla, Morelos, el encuentro está programado en el Tren Escénico el viernes 20 a las 16:00 horas. En León, Guanajuato, la reunión será en el Arco de la Calzada el sábado 21 a las 14:00 horas. Torreón, Coahuila, tendrá cita en Plaza Mayor el sábado 21 a las 15:30 horas. En Chimalhuacán, Estado de México, el punto es Guerrero Chimalli el sábado 21 a las 15:00 horas.

También hay convocatorias en el Parque Salvador Díaz Mirón en Veracruz el sábado 21 a las 14:00 horas; en el Jardín Núñez de Colima el sábado 21 a las 17:00 horas; en la Glorieta de la Minerva en Guadalajara el sábado 21 a las 14:00 horas; en la Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez el domingo 22 a las 15:00 horas; y en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, el domingo 1 de marzo a las 17:00 horas.

Aparentemente esta es la primera reunión therian en CDMX (Captura de pantalla)

El término “therian” proviene de “therianthrope”, del griego “ther” (bestia) y “anthropos” (humano). Mientras continúan las convocatorias, el fenómeno sigue generando debate en redes sociales y despertando curiosidad en distintos sectores de la población.