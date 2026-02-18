México

Tachan de ‘pedófilo’ al ‘Doctor Chapatín’ de Roberto Gómez Bolaños por polémico sketch: “Prefiero dos de 14 años”

Un video viral reaviva el debate sobre los límites del ‘humor negro clásico’ y las referencias a la pedofilia

Tachan de ‘pedófilo’ al ‘Doctor Chapatín’ de Roberto Gómez Bolaños por polémico sketch: “Prefiero dos de 14 años” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En este febrero de 2026, un antiguo sketch del programa de Roberto Gómez Bolaños volvió a circular masivamente en redes sociales, generando críticas y reacciones divididas entre el público.

El personaje central del video es el Doctor Chapatín, uno de los más emblemáticos de la comedia mexicana, a quien ahora algunos usuarios califican como “pedófilo” por un diálogo considerado inapropiado.

El diálogo polémico: “Prefiero dos de 14”

El video muestra una supuesta entrevista realizada por María Antonieta de las Nieves (“Chilindrina”)Ramón Valdés (“Don Ramón”) y Rubén Aguirre (“El señor Jirafales”) al Doctor Chapatín, interpretado por Gómez Bolaños.

La polémica surge cuando la Chilindrina lee una carta en la que se pregunta al personaje si sería capaz de casarse con una mujer de 28 años, a lo que él responde: “prefiero dos de 14”. Poco después, el sketch incluye una mención a una niña de 12 años, lo que provoca incomodidad y cuestionamientos sobre el contenido del humor presentado.

Un video viral reaviva el debate sobre los límites del ‘humor negro clásico’ y las referencias a la pedofilia. Crédito: Redes sociales

Reacciones en redes: entre el contexto y la condena

Las respuestas no se hicieron esperar. Muchos seguidores defendieron que el video fue sacado de contexto y que el humor de la época no tenía intenciones maliciosas.

Para otros, el chiste resulta de mal gusto y roza lo inadmisible por su connotación. El tema ha abierto un debate sobre los límites del humor, la vigencia de los contenidos clásicos y cómo estos son percibidos bajo los estándares actuales de sensibilidad social.

Entre los comentarios predominan dos posturas:

  • Defensa del contexto histórico: Argumentan que las bromas reflejaban una época diferente y que los chistes no tenían la intención de ofender o normalizar conductas indebidas.
  • Crítica a los contenidos: Señalan que, independientemente del contexto, existen líneas que no deben cruzarse y que el sketch representa uno de los momentos menos afortunados del legado de Gómez Bolaños.
El legado de Roberto Gómez Bolaños y su impacto económico

Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, fue uno de los creadores más influyentes de la televisión latinoamericana. Sus programas, como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, siguen cosechando audiencia global. Según estimaciones publicadas por Forbes, las retransmisiones de El Chavo del Ocho han generado para Televisa cerca de 1.700 millones de dólares, con una audiencia internacional que supera los 350 millones de televidentes.

El programa, que se estrenó en 1971, representó para la empresa ingresos de más de un millón de dólares por cada media hora transmitida. La fortuna personal de Gómez Bolaños se calcula entre 15 y 50 millones de dólares, aunque no hay cifras oficiales sobre su herencia.

Actualmente, Grupo Chespirito mantiene en el mercado alrededor de 400 productos relacionados con sus personajes, desde ropa y juguetes hasta series animadas y aplicaciones.

