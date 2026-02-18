Senado guarda minuto de silencio en memoria de Jesse Jackson

Alejandro Murat Hinojosa destacó la trayectoria de Jesse Jackson como discípulo de Martin Luther King Jr. y ejemplo de compromiso social. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El Senado de México rindió homenaje a Jesse Jackson con un minuto de silencio tras su fallecimiento este 17 de febrero. La acción fue reconocida por legisladores como un tributo a su labor por los derechos humanos, de acuerdo con el Senado de la República.

Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, fue quien solicitó el acto solemne. El senador estacó la trayectoria de Jesse Jackson como discípulo de Martin Luther King Jr. y ejemplo de compromiso social.

Por su parte, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, resaltó la importancia de Jackson frente a la situación actual de los migrantes en Estados Unidos.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, subrayó la relevancia de reconocer la lucha de Jackson en el contexto del racismo persistente en los Estados Unidos. El legislador señaló que la discriminación todavía afecta a migrantes mexicanos.

Sheinbaum reacciona al fallecimiento de Jesse Jackson

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó públicamente la muerte del activista Jesse Jackson y envió solidaridad a la comunidad afroamericana. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el deceso de Jesse Jackson durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum contó que asistió a una charla de Jackson en una iglesia de Nueva York y describió su capacidad de oratoria y su labor pacífica en Estados Unidos.

La mandataria envió su solidaridad a la comunidad afroamericana y a la familia de Jackson y resaltó que las acciones de Martin Luther King Jr. han inspirado al movimiento de Morena. También mencionó referentes como Nelson Mandela y Gandhi, afirmando que la lucha pacífica y la representación popular siguen vivas en el ideario de su partido.

Fallece Jesse Jackson a los 84 años

El reverendo Jesse Jackson, ícono de los derechos civiles en Estados Unidos, falleció a los 84 años dejando un legado de lucha por la igualdad. REUTERS/Mike Blake

El reverendo Jesse Jackson, referente en la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, falleció a los 84 años, dejando un legado forjado en la lucha por la justicia, la igualdad y el avance de los afroamericanos.

La familia de Jackson difundió la noticia de su deceso y, en un comunicado, pidió honrar su memoria siguiendo el camino por los valores que abrazó toda su vida: “Su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores por los que vivió”.

Rodeado de sus allegados en sus últimos momentos, Jackson desafió las limitaciones impuestas por un raro trastorno cerebral que en sus últimos años mermó su movilidad y habla.

Jackson persistió en su activismo hasta el final, participando en 2024 de la Convención Nacional Demócrata en Chicago y mostrando su apoyo a un alto el fuego entre Israel y Hamás en una sesión del Ayuntamiento. En Minneapolis, ante los manifestantes congregados por la muerte de George Floyd, expresó: “Aunque ganemos es un alivio, no una victoria. Siguen matando a nuestra gente. Detengan la violencia, salven a los niños. Mantengan viva la esperanza”.

Jesse Jackson vivió una historia atravesada por las grandes luchas del siglo XX y XXI. Se unió a Martin Luther King en los años sesenta. Como joven organizador en Chicago, fue convocado personalmente por King al Motel Lorraine en Memphis poco antes del asesinato del líder. Tras ese hecho, Jackson se posicionó públicamente como su sucesor y se convirtió en la figura afroamericana más influyente en la vida política estadounidense después de King.