México

Senado guarda minuto de silencio en memoria de Jesse Jackson

El gesto parlamentario reconoció la labor del activista

Guardar
Alejandro Murat Hinojosa destacó la
Alejandro Murat Hinojosa destacó la trayectoria de Jesse Jackson como discípulo de Martin Luther King Jr. y ejemplo de compromiso social. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El Senado de México rindió homenaje a Jesse Jackson con un minuto de silencio tras su fallecimiento este 17 de febrero. La acción fue reconocida por legisladores como un tributo a su labor por los derechos humanos, de acuerdo con el Senado de la República.

Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, fue quien solicitó el acto solemne. El senador estacó la trayectoria de Jesse Jackson como discípulo de Martin Luther King Jr. y ejemplo de compromiso social.

Por su parte, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, resaltó la importancia de Jackson frente a la situación actual de los migrantes en Estados Unidos.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, subrayó la relevancia de reconocer la lucha de Jackson en el contexto del racismo persistente en los Estados Unidos. El legislador señaló que la discriminación todavía afecta a migrantes mexicanos.

Sheinbaum reacciona al fallecimiento de Jesse Jackson

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó
La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó públicamente la muerte del activista Jesse Jackson y envió solidaridad a la comunidad afroamericana. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el deceso de Jesse Jackson durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum contó que asistió a una charla de Jackson en una iglesia de Nueva York y describió su capacidad de oratoria y su labor pacífica en Estados Unidos.

La mandataria envió su solidaridad a la comunidad afroamericana y a la familia de Jackson y resaltó que las acciones de Martin Luther King Jr. han inspirado al movimiento de Morena. También mencionó referentes como Nelson Mandela y Gandhi, afirmando que la lucha pacífica y la representación popular siguen vivas en el ideario de su partido.

Fallece Jesse Jackson a los 84 años

El reverendo Jesse Jackson, ícono
El reverendo Jesse Jackson, ícono de los derechos civiles en Estados Unidos, falleció a los 84 años dejando un legado de lucha por la igualdad. REUTERS/Mike Blake

El reverendo Jesse Jackson, referente en la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, falleció a los 84 años, dejando un legado forjado en la lucha por la justicia, la igualdad y el avance de los afroamericanos.

La familia de Jackson difundió la noticia de su deceso y, en un comunicado, pidió honrar su memoria siguiendo el camino por los valores que abrazó toda su vida: “Su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores por los que vivió”.

Rodeado de sus allegados en sus últimos momentos, Jackson desafió las limitaciones impuestas por un raro trastorno cerebral que en sus últimos años mermó su movilidad y habla.

Jackson persistió en su activismo hasta el final, participando en 2024 de la Convención Nacional Demócrata en Chicago y mostrando su apoyo a un alto el fuego entre Israel y Hamás en una sesión del Ayuntamiento. En Minneapolis, ante los manifestantes congregados por la muerte de George Floyd, expresó: “Aunque ganemos es un alivio, no una victoria. Siguen matando a nuestra gente. Detengan la violencia, salven a los niños. Mantengan viva la esperanza.

Jesse Jackson vivió una historia atravesada por las grandes luchas del siglo XX y XXI. Se unió a Martin Luther King en los años sesenta. Como joven organizador en Chicago, fue convocado personalmente por King al Motel Lorraine en Memphis poco antes del asesinato del líder. Tras ese hecho, Jackson se posicionó públicamente como su sucesor y se convirtió en la figura afroamericana más influyente en la vida política estadounidense después de King.

Temas Relacionados

Jesse JacksonSenadoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

El mexicano Tirso Ornelas queda fuera del roster de Grandes Ligas con los Padres

El bateador mexicano de veinticinco años observa con incertidumbre sus próximas opciones luego de que San Diego lo retirara del roster

El mexicano Tirso Ornelas queda

Duilio Davino confirma que buscarán convocar a Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

El director deportivo confirmó el interés mutuo entre Álvaro Fidalgo y la Selección Mexicana sumándolo a la prelista de 55 futbolistas monitoreados rumbo a la Copa del Mundo y posibles duelos ante Portugal y Bélgica

Duilio Davino confirma que buscarán

Colegio de Bachilleres lanza recomendaciones y medidas para evitar casos de sarampión

Ante el brote del virus, la institución pidió a todos los estudiantes de nivel medio superior prevenirse

Colegio de Bachilleres lanza recomendaciones

Yuridia presenta un adelanto exclusivo de su nueva canción y genera expectativa entre sus fans

La cantante sorprende a sus seguidores al mostrar detalles íntimos y emocionar con la idea de compartir escenario con una voz femenina muy esperada

Yuridia presenta un adelanto exclusivo

Comparece “El Flaco” en EEUU, miembro del Cártel de Sinaloa que servía de enlace para El Mayo Zambada

Fue sancionado por la OFAC y se la acusa de usar una flotilla de aeronaves para el trasiego de cocaína

Comparece “El Flaco” en EEUU,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comparece “El Flaco” en EEUU,

Comparece “El Flaco” en EEUU, miembro del Cártel de Sinaloa que servía de enlace para El Mayo Zambada

Así operaba la red de trata de personas desmantelada por Guatemala: los trasladaba por México hacia EEUU

FGR aseguró más de 200 litros de hidrocarburos tras desmantelar un punto de venta de drogas y huachicol en Oaxaca

Vinculan a proceso a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por peculado

Arrestan a más de 20 personas y aseguran 4 toneladas de autopartes en Venustiano Carranza en una semana

ENTRETENIMIENTO

Yuridia presenta un adelanto exclusivo

Yuridia presenta un adelanto exclusivo de su nueva canción y genera expectativa entre sus fans

Karely Ruiz Vs. Niurka Marcos: así fue la fuerte pelea entre la vedette y la modelo regia

El viaje de Chihiro: anuncian reestreno en cines de México por su 25 aniversario

Kenia Os anuncia experiencias exclusivas de “K de Karma” para fans: fechas, ciudades y acceso anticipado a su nuevo álbum

Margarita Gralia y Plutarco Haza, ‘pareja prohibida’ de Mirada de Mujer, provoca nostalgia con reencuentro a casi 30 años

DEPORTES

El mexicano Tirso Ornelas queda

El mexicano Tirso Ornelas queda fuera del roster de Grandes Ligas con los Padres

Duilio Davino confirma que buscarán convocar a Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

Clásico Mundial de Béisbol: cuándo inicia, dónde ver en México y todo lo que necesitas saber

Cruz Azul eleva los precios de boletos para el duelo vs Chivas

Álvaro Fidalgo hace llorar a aficionado tras regalarle su playera