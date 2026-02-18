¿Puedo vacunarme contra el sarampión si estoy tomando antibióticos? Esto es lo que recomienda la Secretaría de Salud

La vacunación oportuna sigue siendo la medida más eficaz para evitar brotes de sarampión, según las autoridades mexicanas. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de Salud de México señala que recibir la vacuna contra el sarampión mientras se toman antibióticos generalmente no representa un impedimento, salvo en presencia de enfermedades graves o fiebre alta. El sarampión, causado por un virus altamente transmisible, mantiene a las autoridades sanitarias en alerta por su capacidad de propagación rápida y su impacto en la población infantil.

El sarampión es una enfermedad viral que se propaga a través de las gotas de saliva expulsadas al toser, estornudar o hablar. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) describe al sarampión como una de las afecciones más contagiosas, por lo que el uso de cubrebocas y el aislamiento domiciliario ante síntomas resultan medidas clave para interrumpir cadenas de transmisión. Los síntomas iniciales suelen presentarse entre 10 y 14 días después del contacto con el virus, afectando principalmente a niños y requiriendo atención inmediata para evitar brotes.

La Secretaría de Salud en México aclara que los antibióticos no impiden recibir la vacuna contra el sarampión, salvo en casos de enfermedad grave o fiebre. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Esquema de vacunación y recomendaciones oficiales

El esquema nacional de vacunación en México contempla dos dosis de la vacuna triple viral SRP, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. La primera dosis se aplica al cumplir un año de edad y la segunda al ingresar al ciclo escolar, típicamente a los seis años. Para niños nacidos desde julio de 2020, la segunda dosis se adelanta a los 18 meses. La Secretaría de Salud considera que quienes han recibido ambas aplicaciones cuentan con protección a largo plazo, sin necesidad de refuerzos adicionales en adultos sanos que puedan comprobar su esquema completo.

Vacunación en situaciones especiales

Existen recomendaciones especiales para quienes no tengan constancia de vacunación, trabajadores del sector salud y personas que viajen a zonas con brotes activos. En estos casos, las autoridades sanitarias mexicanas sugieren la aplicación de una o dos dosis adicionales, según el historial de cada persona.

Muestra de una vacuna contra el Sarampión y Rubeola en una jornada de vacunación en el Senado de la República. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Interacción entre la vacuna y los antibióticos

La vacuna contra el sarampión es de tipo viral atenuado, lo que significa que su administración busca estimular la respuesta inmunológica. Los antibióticos, destinados a combatir infecciones bacterianas, no interfieren con la eficacia de esta vacuna, siempre que el paciente no presente una enfermedad grave o fiebre elevada el día de la aplicación. La Secretaría de Salud recalca que, ante cualquier duda, es fundamental consultar al personal médico para valorar el estado de salud previo a la vacunación.

La rápida propagación del sarampión y su impacto en la salud pública refuerzan la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día, especialmente en la infancia y entre quienes se exponen a entornos de riesgo.