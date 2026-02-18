Carnaval de Mazatlán 2026: asistencia histórica y derrama económica millonaria

El carnaval de este año se consolidó como un fenómeno masivo, reuniendo a miles y generando cifras históricas (Gobierno de Sinaloa)

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 cerró sus seis días de celebración con más de un millón 340 mil asistentes y una derrama económica superior a $1.582 millones de pesos, lo que reafirma su papel como motor clave para la economía y el turismo en la región.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa, señaló que gracias a la alta participación se logró un promedio de 88% en ocupación hotelera en todo Mazatlán, con una notable presencia de turistas nacionales y extranjeros.

“Estas cifras sin duda fortalecen la actividad turística y económica en el puerto, estamos felices de esta gran afluencia de turismo, alcanzamos el 88 por ciento de ocupación hotelera promedio en todo Mazatlán, con turistas nacionales y extranjeros”, afirmó.

Entre los aspectos destacados al final del festejo, Sosa Osuna remarcó la colaboración institucional y la amplia participación de los habitantes locales, que contribuyeron a la seguridad y al orden en todos los eventos.

Expresó su reconocimiento al trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, junto con la alcaldesa Estrella Palacios, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Rubén Rocha Moya, así como a la presencia de medios nacionales, resultado clave para alcanzar “una fiesta histórica e inolvidable”.

“Es la suma de esfuerzos de todos, una gran sinergia entre los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada, en especial agradezco al apoyo de nuestro gobernador el Dr. Rubén Rocha Moya, con quien estoy profundamente agradecida por todo el apoyo extraordinario que nos dio, además de la presencia de medios nacionales que estuvieron presentes durante todos los eventos del Carnaval”, enfatizó.

Así se vivió el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026

El jueves, en el inició de la fiesta porteña, la presentación de Edén Muñoz durante la coronación de Javier I como Rey de la Alegría, convocó a más de 25 mil personas en el Estadio Teodoro Mariscal.

El viernes, durante la coronación de la Reina de los Juegos Florales, Mariana I, se presentó el espectáculo “Yo sé que te acordarás”, con la Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y artistas invitados, ante más de 16 mil asistentes.

Para el sábado, Yuridia reunió a más de 20 mil personas en la coronación de Anahí I como Reina del Carnaval y en Olas Altas se realizó el Combate Naval teniendo un aforo de 95 mil asistentes.

El domingo, más de 550 mil personas admiraron el pasar de 32 impresionantes carros alegóricos en el Desfile de Carnaval, una celebración desbordante de música, tradición e historia a lo largo del paseo costero.

El lunes, durante la coronación de Eileen I como Reina del Carnaval Infantil, las cantantes Lara Campos y Belinda se presentaron ante más de 20 mil personas en el Estadio Teodoro Mariscal, mientras que por la noche Julio Preciado reunió en Olas Altas a más de 55 mil carnavaleros.

Y para el martes, con el segundo Desfile de Carnaval y más de 480 mil personas reunidas por la Avenida Del Mar, Paseo Claussen y Olas Altas, el Carnaval de Mazatlán 2026 dijo adiós, dejando seis días llenos de música de banda, historia, baile, alegría y diversión.

Además, Mazatlán vivió una intensa actividad turística que no solo se concentró en las zonas carnavaleras o en las coronaciones, sino también en sus atractivos más emblemáticos, como el Acuario, las playas, el Malecón y la Zona Dorada, que se vieron muy concurridos.

El parador fotográfico ubicado sobre la avenida Del Mar, a la altura del Valentino, registró una afluencia aproximada de 2 mil personas por noche, que armaron en esa zona su fiesta carnavalera, al igual que en la Plazuela Machado y Olas Altas, que del 12 al 17 de febrero conquistaron a turistas y locales con su historia y tradición.